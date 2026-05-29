Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi

VN-Index giảm điểm nhẹ

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần và cũng là phiên cuối cùng của tháng 5, thị trường chứng khoán duy trì trạng thái giằng co khi dòng tiền chưa tìm được động lực mới. Thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, sự bứt phá của nhóm cổ phiếu dầu khí trong những phút cuối phiên đã giúp thị trường thu hẹp đà giảm, qua đó VN-Index chỉ mất 0,18 điểm (-0,01%), dừng tại 1.863,49 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 29/5

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 29/5 có: GAS (+3,14 điểm), BSR (+1,39 điểm), MCH (+1,28 điểm), VIC (+0,84 điểm), VPL (+0,66 điểm).... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-1,47 điểm), VCB (-1,40 điểm), BID (-0,77 điểm), GEE (-0,74 điểm), LPB (-0,63 điểm).

Độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 121 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và 189 mã giảm giá.

Phiên hôm nay, 9/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành truyền thông, bán lẻ, hàng và dịch vụ công nghiệp là những nhóm ngành giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành dầu khí và tiện ích, thực phẩm và đồ uống là những nhóm ngành tăng tốt.

Chỉ số VN30 hôm nay cũng giảm điểm nhẹ -2,76 điểm, về mức 1.997,06 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm cân bằng khi có 12 mã tăng giá, 6 mã giữ giá và 12 mã giảm giá.

Trong phiên thị trường rung lắc, thanh khoản tiếp tục giữ ở mức thấp. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 14.769 tỷ đồng, giảm -11,45% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 19.625 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +9,38 điểm, lên mức 294,94 điểm; trong khi UPCoM-Index giảm -0,42 điểm, về mức 125,21 điểm.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 704 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MSB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 93 tỷ đồng. Theo sau, GAS và NVL là mã tiếp theo được gom mạnh +49 và +31 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, CTG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với -93 tỷ đồng. Theo sau là VHM và VPB , lần lượt bị bán ròng 81 tỷ đồng và -71,28 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng 50 tỷ đồng.

Diễn biến phân hóa mạnh mẽ

Phiên giao dịch cuối tuần khép lại với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với bình quân 20 phiên gần nhất. Dòng tiền chỉ tập trung vào một số nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ riêng, nổi bật là dầu khí và một số cổ phiếu ngân hàng như MSB, ACB.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường trong phần lớn thời gian giao dịch. Trong nửa đầu phiên sáng, VN-Index chủ yếu giằng co quanh ngưỡng 1.860 điểm. Từ sau 10 giờ 30 phút, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số nới rộng đà giảm, số lượng cổ phiếu giảm giá cao gấp đôi số mã tăng.

Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện vào cuối phiên sáng đã giúp thị trường thu hẹp đà giảm và đưa VN-Index trở lại sát mốc tham chiếu. Bước sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục dao động quanh vùng này. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, VN-Index lấy lại sắc xanh nhờ áp lực bán suy giảm cùng sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Phiên giao dịch cuối tuần khép lại với diễn biến phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Ảnh: Đức Thanh

Dù vậy, trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), thị trường rung lắc mạnh khi nhiều cổ phiếu trụ điều chỉnh, đặc biệt là VHM, khiến VN-Index có thời điểm lùi về sát ngưỡng 1.850 điểm. Nhờ lực cầu quay trở lại trong những phút cuối phiên, chỉ số phục hồi và đóng cửa giảm nhẹ 0,2 điểm so với phiên trước. Đây cũng là phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp của thị trường.

Ở chiều tác động tiêu cực, nhóm bán lẻ và ngân hàng là những nhân tố chính kéo giảm chỉ số. Các cổ phiếu như MWG, VCB, VPB, MSN đồng loạt gây áp lực lên thị trường. Riêng VHM của Vinhomes lấy đi hơn 1,5 điểm của VN-Index, trở thành cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất trong phiên.

Ngược lại, nhóm xây dựng - vật liệu và dầu khí ghi nhận diễn biến tích cực. Trong đó, dầu khí là tâm điểm khi nhiều cổ phiếu tăng mạnh đi kèm thanh khoản cải thiện rõ rệt. GAS tăng kịch trần lên 87.400 đồng/cổ phiếu, đóng góp gần 3 điểm cho chỉ số chung. Bên cạnh đó, BSR và PLX lần lượt tăng 4,4% và 3,9%, đều nằm trong nhóm những mã hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường.

Xét trên đồ thị tuần, trạng thái giằng co kéo dài tiếp tục khiến hiệu suất danh mục của phần lớn nhà đầu tư kém khả quan. Những kỳ vọng về một nhịp tăng tốc mạnh của VN-Index một lần nữa phải lùi lại. Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm và dòng tiền ngày càng chọn lọc, cơ hội không còn trải đều trên toàn thị trường mà chỉ tập trung ở một số nhóm ngành hoặc cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng./.