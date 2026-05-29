Xã hội

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

17:28 | 29/05/2026
(TBTCO) - Hôm nay, 29/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử tại một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu tại TP. Huế.
aa

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác gồm lãnh đạo một số bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Huế đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Bảo Lâm; thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tại chùa Từ Đàm và thăm, chúc mừng Tổ đình Tường Vân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng hoa và quà chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh VGP.

Đại lễ Phật đản từ lâu đã trở thành một ngày hội văn hóa tinh thần của người dân theo đạo Phật ở Việt Nam cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới. Tháng 4 Âm lịch hàng năm, Lễ Phật đản lại được tăng, ni, tín đồ Phật tử long trọng tổ chức ở cả trong và ngoài nước. Ngày nay, Lễ Phật đản không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội, mang đến thông điệp về lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng phát triển.

Tại các cơ sở Phật giáo, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng đất nước trong quá trình phát triển. Kết quả của những việc làm đó càng khẳng định Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta trước sau như một luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước; tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có chức sắc, tín đồ Phật tử thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Đồng hành thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Đến thăm Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, gần 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, vận động tăng ni, Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ nhân đạo, chăm lo cho người yếu thế.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu đó có sự đồng lòng, chung tay của toàn dân, trong đó sự đóng góp tinh thần và nguồn lực to lớn của đồng bào Phật giáo, giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng và đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng Hòa thượng Phó Pháp chủ cùng với Chư tôn giáo phẩm tăng, ni sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hướng dẫn tăng, ni, tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, đồng hành cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Phát huy vai trò trung tâm Phật giáo của Cố đô Huế

Tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế cùng toàn thể tăng ni, Phật tử địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế cùng toàn thể tăng ni, Phật tử địa phương. Ảnh VGP.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Huế là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, nơi lưu giữ nhiều giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng truyền thống yêu nước, tinh thần “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam. Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế trong việc vận động tăng ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Hòa thượng sẽ cùng chư tôn lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời tăng, ni, Phật tử cố đô tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương

Đến thăm Tổ đình Tường Vân, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc mừng tới Hòa thượng Thích Chơn Tế cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử nhân mùa Phật đản. Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Tổ đình Tường Vân. Đây là ngôi cổ tự mang nhiều dấu ấn lịch sử và văn hóa và là một trong những ngôi Tổ đình lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế - nơi đào tạo nhiều thế hệ tăng, ni, phật tử góp phần phát triển Phật giáo ở miền Trung, trong đó có Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết dấn thân để bảo vệ đạo pháp dân tộc, Đức Phó Pháp chủ - cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Châu tận tụy suốt đời vì sự nghiệp giáo dục Phật giáo, cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế
Đến thăm Tổ đình Tường Vân, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Chơn Tế cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử nhân mùa Phật đản. Ảnh VGP.

Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nhập thế, dấn thân của Tổ đình Tường Vân trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo cho người nghèo và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hoà thượng Thích Chơn Tế và chư tôn đức tăng, ni Tổ đình Tường Vân sẽ có những đóng góp nhiều hơn nữa về văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh - góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục hướng dẫn đồng bào Phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, là cầu nối vững chắc trong việc lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tại Tổ đình Tường Vân. Ảnh VGP.

Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hòa thượng Thích Giác Quang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, Phật tử hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Hòa thượng khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo TP. Huế nói riêng. Hòa thượng cho biết, Ban Trị sự sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tại Tổ đình Tường Vân, Hòa thượng Thích Chơn Tế bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân mùa Phật đản. Hòa thượng khẳng định Tổ đình Tường Vân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngôi Tổ đình giàu bề dày lịch sử, chú trọng công tác giáo dục tăng tài, gìn giữ các giá trị văn hóa Phật giáo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp trong xã hội.

Từ ngày 1/7/2025, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 34/34 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh.

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp, Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được tổ chức từ ngày 1/4 - 30/9/2026, trong đó có 23 tỉnh, thành phố tổ chức Phật giáo các địa phương theo địa giới hành chính mới của Nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự kiến được tổ chức từ ngày 6 - 7/11/2026 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
Theo chinhphu.vn
Từ khóa:
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đại lễ phật đản Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 Đại lễ Phật đản 2026 thành phố huế giáo hội phật giáo việt nam

Bài liên quan

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cục Thống kê Kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập ngành Thống kê Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dành cho bạn

Mở “chương mới” cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore

Mở “chương mới” cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore

Tập đoàn Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Tập đoàn Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Bộ Tài chính sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Tài chính sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đọc thêm

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

(TBTCO) - Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chính thức tiếp nhận 22 tổ chức đoàn cùng hơn 62.000 đoàn viên từ Đoàn Thanh niên Chính phủ, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức và mở rộng lực lượng thanh niên trong toàn ngành.
TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

(TBTCO) - Tại Vietnam Dairy 2026, xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là chìa khóa giúp ngành sữa tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao.
Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

(TBTCO) - Sau những chặng đường đầy thử thách, Festival Kế toán Kiểm toán 2026 (AAAF 2026) chính thức bước vào hồi gay cấn nhất. Vượt qua vòng bán kết với những màn thể hiện đầy bản lĩnh, top 4 đội thi xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, sẵn sàng bước vào đêm chung kết để chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Việt Nam dần trở thành điểm đến logistics của khu vực

Việt Nam dần trở thành điểm đến logistics của khu vực

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Việt Nam và Singapore ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác

Việt Nam và Singapore ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh