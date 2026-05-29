Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác gồm lãnh đạo một số bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. Huế đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Bảo Lâm; thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tại chùa Từ Đàm và thăm, chúc mừng Tổ đình Tường Vân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng hoa và quà chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh VGP.

Đại lễ Phật đản từ lâu đã trở thành một ngày hội văn hóa tinh thần của người dân theo đạo Phật ở Việt Nam cũng như cộng đồng Phật giáo thế giới. Tháng 4 Âm lịch hàng năm, Lễ Phật đản lại được tăng, ni, tín đồ Phật tử long trọng tổ chức ở cả trong và ngoài nước. Ngày nay, Lễ Phật đản không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, mà đã trở thành một lễ hội văn hóa tinh thần chung của xã hội, mang đến thông điệp về lòng yêu thương, tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng phát triển.

Tại các cơ sở Phật giáo, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng đất nước trong quá trình phát triển. Kết quả của những việc làm đó càng khẳng định Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta trước sau như một luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước; tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có chức sắc, tín đồ Phật tử thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Đồng hành thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Đến thăm Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, gần 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo đã trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, vận động tăng ni, Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ nhân đạo, chăm lo cho người yếu thế.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu đó có sự đồng lòng, chung tay của toàn dân, trong đó sự đóng góp tinh thần và nguồn lực to lớn của đồng bào Phật giáo, giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng và đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng Hòa thượng Phó Pháp chủ cùng với Chư tôn giáo phẩm tăng, ni sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hướng dẫn tăng, ni, tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, đồng hành cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Phát huy vai trò trung tâm Phật giáo của Cố đô Huế

Tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế cùng toàn thể tăng ni, Phật tử địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế cùng toàn thể tăng ni, Phật tử địa phương. Ảnh VGP.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Huế là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, nơi lưu giữ nhiều giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, đồng thời là cái nôi nuôi dưỡng truyền thống yêu nước, tinh thần “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam. Phó Thủ tướng ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế trong việc vận động tăng ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Hòa thượng sẽ cùng chư tôn lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời tăng, ni, Phật tử cố đô tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương

Đến thăm Tổ đình Tường Vân, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc mừng tới Hòa thượng Thích Chơn Tế cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử nhân mùa Phật đản. Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Tổ đình Tường Vân. Đây là ngôi cổ tự mang nhiều dấu ấn lịch sử và văn hóa và là một trong những ngôi Tổ đình lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế - nơi đào tạo nhiều thế hệ tăng, ni, phật tử góp phần phát triển Phật giáo ở miền Trung, trong đó có Đức Tăng thống Thích Tịnh Khiết dấn thân để bảo vệ đạo pháp dân tộc, Đức Phó Pháp chủ - cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Châu tận tụy suốt đời vì sự nghiệp giáo dục Phật giáo, cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện không ngừng nỗ lực phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Đến thăm Tổ đình Tường Vân, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Hòa thượng Thích Chơn Tế cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử nhân mùa Phật đản. Ảnh VGP.

Phó Thủ tướng trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nhập thế, dấn thân của Tổ đình Tường Vân trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo cho người nghèo và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn Hoà thượng Thích Chơn Tế và chư tôn đức tăng, ni Tổ đình Tường Vân sẽ có những đóng góp nhiều hơn nữa về văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh - góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục hướng dẫn đồng bào Phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, là cầu nối vững chắc trong việc lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tại Tổ đình Tường Vân. Ảnh VGP.

Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hòa thượng Thích Giác Quang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, Phật tử hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Hòa thượng khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo TP. Huế nói riêng. Hòa thượng cho biết, Ban Trị sự sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tại Tổ đình Tường Vân, Hòa thượng Thích Chơn Tế bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân mùa Phật đản. Hòa thượng khẳng định Tổ đình Tường Vân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngôi Tổ đình giàu bề dày lịch sử, chú trọng công tác giáo dục tăng tài, gìn giữ các giá trị văn hóa Phật giáo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp trong xã hội.