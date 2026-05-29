Thẻ nhà báo mới tích hợp mã QR xác thực thông tin theo thời gian thực

Hà Phương

21:13 | 29/05/2026
(TBTCO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2026 về mẫu thẻ nhà báo. Thẻ nhà báo có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo theo thời gian thực. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.
Theo đó, thẻ nhà báo có kích thước: Chiều dài 85,725 mm, chiều rộng 53,975 mm, độ dày 0.76 mm, theo chuẩn ISO CR80. Thẻ được làm bằng chất liệu nhựa PVC, cán mờ 2 mặt.

Hình thức của thẻ: Nền trước màu vàng, ở giữa in hình hoa sen và họa tiết trống đồng xung quanh, nền sau màu đỏ. Thẻ nhà báo có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Mẫu thẻ nhà báo được ban hành theo Quyết định số Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mặt trước của thẻ nhà báo

Tiếp giáp với lề trái của thẻ nhà báo: Phía trên in ảnh của người được cấp thẻ có khuôn khổ 2 cm x 3 cm. Phía dưới ảnh là vị trí mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo

Giữa thẻ: Phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD”. Phía dưới là các dòng chữ: Họ và tên/Full name; Bút danh/Pseudonym; Năm sinh/Year of birth; Cơ quan/Organization. Dưới cùng là các dòng chữ: Số thẻ/ No; Ngày cấp/Date of issue; Có giá trị đến/Date of expiry.

Tiếp giáp với lề phải của thẻ nhà báo: Dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký thẻ nhà báo và dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mặt sau của thẻ nhà báo

Trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM”. Giữa là hình quốc huy. Hình nền màu đỏ có hoa văn trống đồng và phía dưới thẻ có hình hoa sen. Phía dưới quốc huy là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO/ PRESS CARD”.

Quy định về thông tin trên thẻ nhà báo

Họ và tên: Ghi họ và tên của nhà báo bằng chữ in hoa, theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

Bút danh: Ghi theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

Năm sinh: Ghi năm sinh theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

Cơ quan: Ghi cơ quan công tác của người đề nghị cấp thẻ theo bản khai đăng ký cấp, đổi thẻ.

Số thẻ nhà báo gồm 9 số do hệ thống phần mềm chọn ngẫu nhiên.

Mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo: Khi quét QR code sẽ hiển thị thông tin khớp với cơ sở dữ liệu trong hệ thống dữ liệu thẻ nhà báo theo thời gian thực, gồm các thông tin: Tình trạng hiệu lực của thẻ; Họ và tên; cơ quan báo chí; số thẻ nhà báo.

Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo: 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.

Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, cấp, đổi, thu hồi và sử dụng thống nhất thẻ nhà báo; quản lý dữ liệu thẻ nhà báo và tổ chức xác thực thông tin thẻ nhà báo theo đúng quy định./.

