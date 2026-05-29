Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Cụ thể, trong năm 2026, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tình nguyện gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn minh tại cơ sở.

Điểm nhấn nổi bật là công trình “thắp sáng đường quê” được triển khai tại nhiều xã vùng cao, vùng biên giới với tổng chiều dài 2,7 km. Các tuyến đường được thực hiện tại bản Cây Sổ (xã Mường Nhé), Mường Toong 1 (xã Mường Toong), Huổi Thầu Đeng (xã Nậm Nèn) và Na Ư (xã Sam Mứn).

Đoàn viên, thanh niên Điện Biên ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường đô thị.

Sau khi hoàn thành, các công trình không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn vào ban đêm, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư, từng bước cải thiện diện mạo nông thôn vùng khó khăn.

Song song với xây dựng hạ tầng nông thôn, nhiều hoạt động xây dựng đô thị văn minh cũng được tuổi trẻ Điện Biên duy trì và nhân rộng. Các mô hình như “tuyến phố văn minh”, “con đường bích họa”, “hàng cây thanh niên” tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Theo ông Lò Xuân Hạnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thời gian qua được triển khai theo hướng thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế tại địa phương, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

“Thông qua các công trình, phần việc cụ thể, đoàn viên, thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, ông Hạnh cho biết.

Cùng với đó, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được các cấp bộ đoàn duy trì thường xuyên với nhiều hoạt động như thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh và làm sạch các tuyến đường giao thông.

Tại nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên còn tích cực chăm sóc hàng cây thanh niên, chỉnh trang khuôn viên cơ quan, trường học và các khu vực công cộng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Anh Lò Văn Nam - đoàn viên xã Nậm Nèn chia sẻ, mỗi lần tham gia dọn vệ sinh môi trường hay trồng cây xanh, đoàn viên thanh niên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng. “Khi môi trường sạch đẹp hơn, người dân cũng dần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường sống” - anh Nam nói.