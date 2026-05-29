Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Nguyễn Vân

10:12 | 29/05/2026
(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
Cụ thể, trong năm 2026, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tình nguyện gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn minh tại cơ sở.

Điểm nhấn nổi bật là công trình “thắp sáng đường quê” được triển khai tại nhiều xã vùng cao, vùng biên giới với tổng chiều dài 2,7 km. Các tuyến đường được thực hiện tại bản Cây Sổ (xã Mường Nhé), Mường Toong 1 (xã Mường Toong), Huổi Thầu Đeng (xã Nậm Nèn) và Na Ư (xã Sam Mứn).

Đoàn viên, thanh niên Điện Biên ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường đô thị.

Sau khi hoàn thành, các công trình không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn vào ban đêm, mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư, từng bước cải thiện diện mạo nông thôn vùng khó khăn.

Song song với xây dựng hạ tầng nông thôn, nhiều hoạt động xây dựng đô thị văn minh cũng được tuổi trẻ Điện Biên duy trì và nhân rộng. Các mô hình như “tuyến phố văn minh”, “con đường bích họa”, “hàng cây thanh niên” tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Theo ông Lò Xuân Hạnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thời gian qua được triển khai theo hướng thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế tại địa phương, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

“Thông qua các công trình, phần việc cụ thể, đoàn viên, thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, ông Hạnh cho biết.

Cùng với đó, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được các cấp bộ đoàn duy trì thường xuyên với nhiều hoạt động như thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh và làm sạch các tuyến đường giao thông.

Tại nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên còn tích cực chăm sóc hàng cây thanh niên, chỉnh trang khuôn viên cơ quan, trường học và các khu vực công cộng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Anh Lò Văn Nam - đoàn viên xã Nậm Nèn chia sẻ, mỗi lần tham gia dọn vệ sinh môi trường hay trồng cây xanh, đoàn viên thanh niên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng. “Khi môi trường sạch đẹp hơn, người dân cũng dần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường sống” - anh Nam nói.

Theo đại diện Tỉnh đoàn Điện Biên, thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng các mô hình tình nguyện gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ vì cộng đồng.

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

(TBTCO) - Tại Vietnam Dairy 2026, xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là chìa khóa giúp ngành sữa tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao.
Hướng tới nông thôn mới xanh và số hóa, Khánh Hòa đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn

Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 của Khánh Hòa tập trung phát triển hạ tầng và nâng cao thu nhập; ưu tiên chuyển đổi số, giảm phát thải, phát triển năng lượng sạch và mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông thôn.
Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và tổ chức bảo tồn, việc sắp xếp hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cần dựa trên giá trị sinh thái và mục tiêu bảo tồn lâu dài, nhằm bảo vệ hiệu quả “lá chắn” an ninh sinh thái quốc gia.
Khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương: Kích hoạt “nguồn vốn xanh” từ biển

(TBTCO) - Sự kiện khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Trước áp lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, TP. Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế quản lý, mở rộng hạ tầng xử lý rác thải, đến ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, nâng cao hiệu quả tái chế và hướng tới giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên

(TBTCO) - Đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học là giải pháp được Khánh Hòa ưu tiên nhằm giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới phát triển xanh. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học góp phần tiết kiệm tài nguyên hóa thạch, hình thành lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
