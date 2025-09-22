Bà Rịa - Vũng Tàu đón cơ hội phát triển đô thị văn minh và nâng cấp hạ tầng

(TBTCO) - Sau sáp nhập, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhận nhiều cơ hội phát triển đô thị văn minh, từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng năng động, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng trong bối cảnh phát triển mới.

Mở rộng không gian phát triển đô thị văn minh

Theo các chuyên gia kinh tế, việc sáp nhập khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu với TP. Hồ Chí Minh mang lại nhiều lợi ích về không gian phát triển đồng bộ, liên hoàn.

Thứ nhất, sau sáp nhập, thực thể hành chính mới mang tên TP. Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị trung tâm của vùng Đông Nam bộ, đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển vùng, tăng sức cạnh tranh toàn diện và tối ưu hóa tiềm năng địa lý, quỹ đất, hạ tầng và nhân lực vùng.

Tiềm năng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu luôn có sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Ảnh tư liệu

Là cửa ngõ ra Biển Đông của vùng Đông Nam bộ, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu giữ vai trò chiến lược trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Năm 2024, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong nhóm 4 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao nhất cả nước với 11,47% và tiếp tục có khả năng duy trì tăng trưởng 2 con số trong năm 2025.

Thứ hai, việc sáp nhập mở rộng diện tích tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch và phát triển đô thị. Việc mở rộng quỹ đất sẽ hỗ trợ cho các chiến lược giãn dân từ các khu vực đô thị lớn, đồng thời phát triển các đô thị vệ tinh và khu dân cư mới.

Thứ ba, mở ra động lực phát triển đô thị thông minh cho phường Bà Rịa, TP. Vũng Tàu. Theo Nghị quyết 36/NQ-HĐND (ngày 27/4/2025) của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), phường Bà Rịa được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của các phường Phước Trung, Phước Nguyên, Long Toàn và Phước Hưng.

Sau sáp nhập ngày 1/7/2025, phường Bà Rịa mới có diện tích khoảng 35 km2 và dân số ước tính hơn 80.000 người, đóng vai trò cầu nối giữa các khu vực đô thị và nông thôn của TP. Bà Rịa, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng trong siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh, nhờ vị trí gần quốc lộ 51 và các tuyến giao thông liên vùng. Sự sáp nhập giúp phường có thêm nguồn lực để phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của cư dân.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Với vai trò, vị thế và nhiều tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, để khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có thể đóng góp cho sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh và đất nước, trước hết là mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 từ 8% trở lên, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng 2 con số giai đoạn tiếp theo.

Phường Bà Rịa được hưởng lợi từ sự gần gũi với các khu công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Phú Mỹ và Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn. Các ngành công nghiệp chế biến, logistics và dịch vụ thương mại đang phát triển mạnh mẽ tại đây, tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân. Ngoài ra, với quỹ đất rộng và giá bất động sản còn “mềm” so với TP. Vũng Tàu, phường Bà Rịa đang thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án bất động sản thương mại và khu dân cư hiện đại.

Sau sáp nhập, phường Bà Rịa được định hướng phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh và văn hóa, kết hợp với chiến lược du lịch liên vùng “Từ phố theo sông ra biển” của siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ thúc đẩy kinh tế, mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa của phường Bà Rịa ra khu vực và quốc tế.

Tạo môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút các dự án lớn

Cũng theo các chuyên gia kinh tế, việc sáp nhập khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu với TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, hình thành một không gian kinh tế chung.

Hạ tầng giữa TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được đầu tư, triển khai liền mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch đồng bộ không gian kinh tế và phát triển đô thị thông minh, hiện đại.

Trong đó, loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được khởi công và đưa vào vận hành, cùng với kế hoạch sáp nhập TP. Hồ Chí Minh, đang mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đây là động lực then chốt giúp thúc đẩy giao thương giữa vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics chất lượng cao, những lĩnh vực mũi nhọn của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hạ tầng giao thông phát triển là động lực thúc đẩy kinh tế khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh tư liệu

Một số dự án hạ tầng quan trọng đã và đang được triển khai đưa vào sử dụng tại khu vực Bà Rịa -Vũng Tàu. Cụ thể, ngày 19/4/2025, Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các lễ khởi công và khánh thành 4 công trình trọng điểm trên địa bàn để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là thông xe kỹ thuật dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là dự án giao thông có tầm quan trọng giúp khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; giảm tải áp lực cho Quốc lộ 51 để lưu thông hàng hóa thông suốt, khai thác tối đa cảng biển Cái Mép - Thị Vải, kết nối giao thông cho Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh đó, thông xe kỹ thuật đoạn đường từ Nhà Lớn (TP. Vũng Tàu) đến Quốc lộ 51 và cầu Cửa Lấp 2 thuộc Dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận; tổ chức khánh thành Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo có tổng mức đầu tư hơn 247 tỷ đồng.

Cùng ngày 19/4/2025, khởi công Dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với tổng vốn đầu tư 13.900 tỷ đồng. Tuyến đường này đi qua TP. Bà Rịa, huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu, bắt đầu từ Quốc lộ 56 và kết thúc tại nút giao vòng xoay đường 51B-C.

Để hiện thực hoá tiềm năng của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, các chuyên gia kinh tế cho rằng, các ban, ngành chức năng TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa. Bám sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thích ứng, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với diễn biến, tình hình, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên phát triển.

Đặc biệt, chính quyền TP. Hồ Chí Minh cần quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính. Sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành nhiều hơn doanh nghiệp lớn; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn...