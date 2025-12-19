Hải Phòng khởi công, khánh thành loạt công trình, dự án tạo động lực phát triển

(TBTCO) - Sáng nay (19/12), UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 13 công trình, dự án trên địa bàn thành phố với tổng vốn gần 20.000 tỷ đồng. Các dự án sẽ tạo động lực, đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Theo đó, tại điểm cầu ở phường Lê Chân, TP. Hải Phòng, lễ khởi công các dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp đã được tổ chức. 3 dự án này đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thanh Sơn

Đây là 1 trong số 13 công trình, dự án của thành phố Hải Phòng khởi công, khánh thành kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời là 1 trong 2 điểm cầu chính của thành phố Hải Phòng kết nối trực tiếp với chương trình lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình do Trung ương tổ chức.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: "Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Đồng thời, các công trình còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân".

Trong đó, lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt khởi công các dự án đầu tư xây dựng 3 nút giao thông khác mức tại vị trí các tuyến đường: Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi; Bùi Viện - Lê Hồng Phong; Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp và Dự án Đầu tư hạ tầng kết nối tại ga Hải Dương Nam (thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Tại lễ khánh thành 7 tòa nhà thuộc Dự án Nhà ở xã hội (NOXH) Evergreen Tràng Duệ (một trong hai điểm cầu chính của thành phố trực tuyến với Trung ương), 7 tòa nhà đã được khánh thành gồm CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7 và CT8, nằm trong Khu đô thị – Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, phường An Dương.

Dự án Nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ sẽ cung cấp các căn hộ, đáp ứng nhu cầu của người dân và công nhân lao động tại Hải Phòng. Ảnh: Phan Tuấn

Dự án NOXH Evergreen Tràng Duệ được quy hoạch trên diện tích hơn 31.300 m², gồm 10 tòa nhà chung cư cao 15 tầng. Khi hoàn thành toàn bộ, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 2.538 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách trên địa bàn TP. Hải Phòng. Riêng đợt khánh thành này, khoảng 1.770 căn hộ đã sẵn sàng bàn giao cho người dân, góp phần kịp thời giải quyết nhu cầu an cư, đặc biệt trong dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Ngoài ra là các công trình, dự án khác: Khởi công dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga (dự án thành phần 1: đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) tại đường vào ga Nam Hải Dương tại xã Yết Kiêu và xã Gia Lộc.

Tuyến đường sắt đi qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Điểm đầu tuyến nối ray với đường sắt Trung Quốc tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Dự án sẽ gắn với khu kinh tế ven biển phía Nam và khu thương mại tự do thế hệ mới của Hải Phòng. Đoạn tuyến đi qua địa bàn thành phố có tổng chiều dài trên 110 km gồm tuyến chính và 2 tuyến nhánh, đi qua 23 xã, phường, đặc khu; có 6 ga và 3 trạm tác nghiệp kỹ thuật. Việc khởi công dự án này là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, đặc biệt là đường sắt, tăng cường khả năng vận chuyển và logistics.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại ga Hải Dương Nam. Ảnh: Thanh Sơn

Tiếp đó là khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô 1.14/CTHH-01 (Dự án thành phần số 1: Đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ - căn hộ 41 tầng) tại khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên.

Khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên tại xã Cẩm Giàng (có quy mô khoảng 150 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.764 tỷ đồng). Khởi công cụm công nghiệp An Thọ tại xã An Hưng (tổng mức đầu tư hơn 479 tỷ đồng, quy mô gần 50 ha).

Khởi công cụm công nghiệp An Phụ tại phường Trần Liễu và phường Kinh Môn (có quy mô 47,4 ha, tổng mức đầu tư 695,389 tỷ đồng). Khởi công cụm công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên tại xã Vĩnh Thuận (có quy mô gần 50 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 487 tỷ đồng). Khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền (tổng vốn 5.234 tỷ đồng).

Khởi công dự án xây mới các khối nhà cấp cứu, nghiệp vụ kỹ thuật và cận lâm sàng; nghiệp vụ kỹ thuật, cận lâm sàng và nội trú; khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tại phường Lê Thanh Nghị (736,8 tỷ đồng).

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ logistics, cảng xăng dầu và hàng hóa, kho xăng dầu, khu dịch vụ thương mại quy mô 37,17 ha, tổng mức đầu tư gần 1.989 tỷ đồng tại phường Nguyễn Đại Năng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên tại xã Cẩm Giàng. Ảnh: Thanh Sơn

Đặc biệt, việc khởi công các dự án hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp và y tế không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị mà còn khẳng định quyết tâm của Hải Phòng trong vai trò cực tăng trưởng, trung tâm logistics và công nghiệp hiện đại của vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.