Sáng nay, 19/12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước.

Cả nước có 234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, phân bố tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư các dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó 96 dự án sử dụng vốn nhà nước với hơn 627.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 18% tổng vốn), còn lại 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm: Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội). Cùng dự tại điểm cầu này có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.

Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Bên cạnh kỷ lục về quy mô, Trống Đồng cũng là sân vận động độc đáo nhất hành tinh, với các chi tiết thiết kế mang âm hưởng văn hóa Việt Nam, đậm đặc họa tiết trống đồng Đông Sơn, tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho hào khí Việt Nam.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp Al với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ, ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn... Đây cũng là sân có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khởi công siêu dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Do liên danh các nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát thực hiện, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của Hà Nội. Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.

Dự án này chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 là trục đại lộ cảnh quan tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ tả Hồng với quy mô 4-10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78 km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29 km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía tả Hồng dài khoảng 29 km. Dự án thành phần 2 là trục đại lộ cảnh quan hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8-10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82 km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19 km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004 ha cùng hệ thống kè sông phía hữu Hồng dài khoảng 30 km.

Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42 km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng. Việc đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông, kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang tính biểu trưng của Thủ đô, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn mới.

Dự án dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài mở rộng về đích thần tốc, giải tỏa áp lực hạ tầng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cắt băng khánh thành mở rộng Nhà ga hành khách T2 - Ảnh: VGP/Đình Hải

Từ 6h sáng 19/12, tại khu vực mở rộng cánh Tây - Nhà ga hành khách T2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Lễ khánh thành.

Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 sân bay Nội Bài được khởi công từ tháng 5/2024 và cán đích sau hơn 18 tháng vừa thi công vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay khai thác mỗi ngày.

Việc khánh thành dự án vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời giải tỏa áp lực quá tải cho cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc trước cao điểm Tết và mùa du lịch 2026.

Công trình giúp nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000 m², nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm (có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách/năm), bổ sung năng lực khai thác với cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30 cửa, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27 đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế đang tăng trưởng tốt.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian hạ tầng, Nhà ga hành khách T2 mở rộng còn là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số của ACV.

Thay vì chỉ áp dụng đơn lẻ, lần đầu tiên một hệ sinh thái công nghệ số được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam. Từ hệ thống ki ốt Check-in, Self Bag Drop cho đến các làn xuất nhập cảnh tự động và kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học, tất cả tạo nên một "luồng di chuyển số" liền mạch.

Đây là bước đi đột phá nhằm thay đổi căn bản phương thức vận hành, chuyển từ quy trình thủ công sang tự động hóa, giúp tối ưu năng lực khai thác và nâng tầm trải nghiệm hành khách.

Bên cạnh công nghệ, dự án còn để lại dấu ấn về tư duy kiến trúc bền vững (Green Airport). Không gian nhà ga được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tích hợp các mảng xanh sinh thái, tạo nên những "khoảng thở" thư thái giữa nhịp sống hối hả của sân bay. Đồng thời, các giá trị văn hóa bản địa được lồng ghép tinh tế trong không gian hiện đại, khẳng định vị thế của Nội Bài là điểm "chạm" văn hóa đầu tiên chào đón bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ngay sau khi dự khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi chuyến bay đặc biệt mang mã hiệu VN1 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), khởi hành từ Sân bay Quốc tế Nội Bài lúc vào 6h30' và đáp xuống Sân bay Quốc tế Long Thành vào lúc 8h15'. Đây là chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Quốc tế Long Thành.

Sau gần 5 năm khởi công và xây dựng, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã về đích và đạt chuẩn 4F (cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO). Đây là cột mốc quan trọng, là minh chứng cho một "kỳ tích thi công" với tốc độ chưa từng có tiền lệ. Sân bay Long Thành mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực và thế giới.

Tại điểm cầu Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với 4 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước liên quan làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư gồm các hạng mục công trình: Nhà ga hành khách, Nhà ga hàng hóa số 1, Nhà để xe; các công trình tại khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn, đèn hiệu hàng không, hệ thống thiết bị ILS/DME...); sân đỗ tàu bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay. Các công trình phụ trợ khác, hạ tầng chung, đường, bãi đỗ ô tô, cầu, hầm, cấp điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, viễn thông... Dự án thành phần 4 - Các công trình khác do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tại xã Vị Thuỷ, TP. Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo 2 tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, Bộ Xây dựng, đại diện chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và đông đảo bà con nhân dân...

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km và 25,85 km tuyến nối, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 km và 9,25 km tuyến nối) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2 km và 16,6 km tuyến nối) do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe; tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng.

Đến nay, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, lắp đặt thiết bị bảo đảm an toàn giao thông để đáp ứng đưa vào sử dụng ngay sau lễ khánh thành.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau đã cơ bản hoàn thành toàn bộ tuyến chính, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật toàn tuyến (ô tô có thể di chuyển thuận lợi phần lớn chiều dài tuyến trên mặt đường thảm nhựa và một phần trên nền cấp phối đá dăm).hiện nay các đơn vị thi công đoạn Hậu Giang - Cà Mau đang tính toán trên cơ sở tiến độ hợp đồng, xác định rõ các hạng mục đường găng để tập trung xe, máy, trang thiết bị, nhân lực để hoàn thành việc thảm bê tông nhựa, sau đó tập trung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, vệ sinh hoàn thiện để sẵn sàng thông xe vào ngày 31/12.

Điểm đầu dự án tại Km 15+350 giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - QL1, thuộc phường Cái Răng, TP. Cần Thơ, kết nối với Dự án cầu Cần Thơ 2 (quy hoạch) và điểm cuối kết thúc tại Km 126+223 giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Việc khánh thành, thông xe Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau có ý nghĩa kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án góp phần hình thành trục giao thông tốc độ cao, tăng cường liên kết vùng, kết nối chặt chẽ các trung tâm kinh tế, cảng biển, khu công nghiệp trọng điểm, đặc biệt kết nối TP. Cần Thơ, trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tỉnh Cà Mau ở cực Nam tổ quốc. Đồng thời, tuyến cao tốc giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics đối với hàng hóa, nông sản, thủy sản xuất khẩu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án còn mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ốn định khu vực Tây Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Cùng dự có các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh" đầu tiên trong hệ thống y tế công, với hệ thống phần mềm quản lý (HIS, LIS...) được kết nối liên thông toàn diện giữa hai cơ sở, giúp việc quản lý và chăm sóc người bệnh được tối ưu.

Để vận hành tốt, cùng với nguồn nhân lực chất lượng, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư và đặc biệt tổ chức công tác hậu cần, như: vận hành tòa nhà, giặt là, vệ sinh công nghiệp, sắp xếp ăn uống, sinh hoạt cho cán bộ; cho người dân đến khám, chữa bệnh, cho người bệnh.

Các phương án đảm bảo nguồn thuốc, vật tư, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh và chỗ ở, đi lại cho cán bộ đều đã được lên kế hoạch cụ thể. 1.500 trang thiết bị y tế hiện đại cả cơ sở Hà Nội và cơ sở 2 đã đưa vào vận hành.

Cơ sở 2 sẽ vận hành giai đoạn 1 ngay sau khi Bộ Y tế cấp phép với đầy đủ các phân khu thiết yếu: khám bệnh; cấp cứu; xét nghiệm - cận lâm sàng; chẩn đoán hình ảnh. Công suất giai đoạn 1 là 325 giường bệnh nội trú.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện khẳng định: "Người bệnh đến với cơ sở 2 sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ và chuyên môn tương đương với cơ sở 1 tại Hà Nội".

Về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, cơ sở 2 được thiết kế theo chuẩn châu Âu, trang thiết bị hiện đại hơn, tạo điều kiện mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn, phân tầng chuyên môn rõ ràng giữa hai cơ sở.

Trong quá trình hoàn thiện, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lí dự án để kiểm soát chặt chẽ các hạng mục mua sắm và kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác và hiệu quả. Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết căn bản tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm qua của bệnh viện.

Về nhân lực, ông Dương Đức Hùng cho biết bệnh viện đã chủ động chuẩn bị từ sớm. Nhiều bác sĩ được tuyển dụng từ 6-7 năm trước đã trải qua quá trình đào tạo, rèn luyện thực tế tại bệnh viện và hiện đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở mới.

Song song với lực lượng nòng cốt này, bệnh viện tiếp tục bổ sung bác sĩ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tiếp nhận hồ sơ từ các trường y, cơ sở đào tạo nghề. Gần đây nhất, thêm ba bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp đã đăng ký công tác tại cơ sở 2.

Khởi công đồng loạt 5 nhà ga trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công ga Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công ga Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cùng dự buổi lễ còn có Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Trịnh Việt Hùng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Lễ khởi công do Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng tổ chức tại ga Lào Cai, tỉnh Lào Cai và 04 điểm cầu còn lại tại các ga: ga Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), ga Bắc Hồng (TP. Hà Nội), ga Lương Tài (tỉnh Hưng Yên) và ga Hải Dương Nam (TP. Hải Phòng).

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km, tuyến nhánh khoảng 27,9km, đường đơn khổ 1.435 mm.

Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Tuyến đi qua 06 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng, với 32 ga. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công, phấn đấu hoàn thành Dự án chậm nhất vào năm 2030.

Các ga được khởi công xây dựng hôm nay nằm trong Dự án thành phần 1 về đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, với tổng mức đầu tư 3.298 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 sẽ đầu tư xây dựng công trình đường sắt từ điểm nối ray qua biên giới (Lào Cai) đến điểm cuối tại ga Lạch Huyện (Hải Phòng), tổng mức đầu tư khoảng 155.503 tỷ đồng.

Đến nay, Dự án thành phần 2 đã hoàn thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 6/2026; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 7/2026; triển khai song song lập thiết kế kỹ thuật từ tháng 02/2026 - 08/2026; thẩm định, phê duyệt các gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công từ tháng 09/2026 - 12/2026; dự kiến sẽ triển khai thi công từ tháng 12/2026.

Ngoài Dự án 1 và 2, còn có 8 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình có điện áp từ 110kV trở lên.

Hiện các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tích cực triển khai thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB) theo hồ sơ ranh giới được lập trên cơ sở hướng tuyến được các địa phương thống nhất, trong đó ưu tiên hoàn thành công tác GPMB tại 05 ga phục vụ khởi công Dự án thành phần 1. Đối với công tác GPMB Dự án thành phần 2, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Việc khởi công Dự án thành phần 1 là bước khởi đầu hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Đông - Tây, kết nối liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng sẽ tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy tối đa lợi thế của các phương thức trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Sự kiện khởi công đồng loạt 05 nhà ga hôm nay nằm trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trên khắp cả nước với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng để chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: VGP/Thu Sa

Tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới.

Cùng tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh.

Quy mô dự án gồm 02 tháp chung cư cao 15 tầng với diện tích sử dụng đất khoảng 8.750 m2; diện tích xây dựng là 3.460 m2; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 51.648 m2; tổng diện tích sàn nhà ở xã hội khoảng 35.655 m2. Với quy mô dân số khoảng 1.940 người, dự án có 560 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ từ 36 m2 đến 76 m2. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 637 tỷ đồng.

Về tiến độ,Dự án đặt mục tiêu trong tháng 12/2027, hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản 2 tòa chung cư; đưa dự án vào khai thác vận hành, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2028.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ Khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên tại điểm cầu TPHCM - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ Khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên. Cùng tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban ngành TP. Hồ Chí Minh.

Công trình khởi công tại khu đất 14.683,7 m², tọa lạc tại số 04 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong 234 công trình được khởi công, khánh thành để kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhà Văn hóa Thanh niên là tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng là 93.506,26 m² và tổng mức đầu tư: 2.240,393 tỷ đồng, là dự án đầu tư công nhóm A. Công trình không chỉ là một trung tâm sinh hoạt mà còn là một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên, với khu quảng trường sự kiện có khả năng phục vụ hơn 10.000 người.

Việc tính toán tối ưu hóa thiết kế sẽ giúp khai thác công năng đa chiều và kết nối không gian ngầm. Dự án đặc biệt chú trọng khai thác tối đa tổ hợp công năng từ phần ngầm lên phần nổi. 4 tầng hầm được xây dựng với hơn 778 chỗ đậu xe, không chỉ giải quyết nhu cầu nội bộ mà còn dư gần một nửa công suất để phục vụ đỗ xe công cộng cho khu vực lân cận, đặc biệt là kết nối với không gian ngầm và các nhà ga Metro S13 và S3 của trung tâm thành phố. Điều này đóng góp thiết thực vào việc giảm tải giao thông cho khu trung tâm.

Tổ hợp không gian ngoài trời và trong nhà sẽ giúp thuận tiện cho công tác khai thác hoạt động, tích hợp công năng linh hoạt trong cùng một tổ hợp từ quảng trường sự kiện (tầng 1), Hội trường 500 - 700 chỗ (tầng 3), đến các khu Trung tâm Khoa học công nghệ trẻ, Trung tâm Khởi nghiệp (tầng 12, 13) và các Lớp học kỹ năng (tầng 18-20) và khu vực ngoài trời.

Sự kiện khởi công khẳng định quyết tâm của Thành phố trong việc hiện thực hóa các thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu niên, góp phần vào sự phát triển bền vững của TPHCM.

Vị trí Nhà văn hóa Thanh niên ngay trung tâm thành phố với 4 mặt giáp các tuyến đường lớn thuận tiện đi lại và rất hiệu quả trong công tác tuyên truyền hoạt động. Việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại sẽ tăng tính hiệu quả về giá trị sử dụng, tăng vai trò chức năng, nhiệm vụ chính trị của Nhà văn hóa Thanh niên đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, tăng hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Đồng thời chỉnh trang bộ mặt đô thị tại khu trung tâm TPHCM.Công trình khởi công tại khu đất 14.683,7 m², tọa lạc tại số 04 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong 234 công trình được khởi công, khánh thành để kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhà Văn hóa Thanh niên là tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi với tổng diện tích sàn xây dựng là 93.506,26 m2 và tổng mức đầu tư: 2.240,393 tỷ đồng, là dự án đầu tư công nhóm A. Công trình không chỉ là một trung tâm sinh hoạt mà còn là một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên, với khu quảng trường sự kiện có khả năng phục vụ hơn 10.000 người.

Việc tính toán tối ưu hóa thiết kế sẽ giúp khai thác công năng đa chiều và kết nối không gian ngầm. Dự án đặc biệt chú trọng khai thác tối đa tổ hợp công năng từ phần ngầm lên phần nổi. 4 tầng hầm được xây dựng với hơn 778 chỗ đậu xe, không chỉ giải quyết nhu cầu nội bộ mà còn dư gần một nửa công suất để phục vụ đỗ xe công cộng cho khu vực lân cận, đặc biệt là kết nối với không gian ngầm và các nhà ga Metro S13 và S3 của trung tâm thành phố. Điều này đóng góp thiết thực vào việc giảm tải giao thông cho khu trung tâm.

Tổ hợp không gian ngoài trời và trong nhà sẽ giúp thuận tiện cho công tác khai thác hoạt động, tích hợp công năng linh hoạt trong cùng một tổ hợp từ quảng trường sự kiện (tầng 1), Hội trường 500-700 chỗ (tầng 3), đến các khu Trung tâm Khoa học công nghệ trẻ, Trung tâm Khởi nghiệp (tầng 12, 13) và các Lớp học kỹ năng (tầng 18-20) và khu vực ngoài trời.

Sự kiện khởi công khẳng định quyết tâm của Thành phố trong việc hiện thực hóa các thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu niên, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh.

Vị trí Nhà văn hóa Thanh niên ngay trung tâm thành phố với 4 mặt giáp các tuyến đường lớn thuận tiện đi lại và rất hiệu quả trong công tác tuyên truyền hoạt động. Việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại sẽ tăng tính hiệu quả về giá trị sử dụng, tăng vai trò chức năng, nhiệm vụ chính trị của Nhà văn hóa Thanh niên đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, tăng hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Đồng thời chỉnh trang bộ mặt đô thị tại khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng tại tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: VGP/Thu Giang

Tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 4/5/2021. Dự án có quy mô 277,64 ha (không bao gồm đất hoàn trả kênh mương thủy lợi với diện tích 8,027 ha) tại xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến làm chủ đầu tư Dự án.

Dự án nằm ở vị trí chiến lược, lợi thế kết nối hàng đầu vùng Bắc Bộ, nằm trên trục Quốc lộ 18, kết nối trực tiếp với hệ thống đường cao tốc, đầu mối giao thông quan trọng, tạo nên một mạng lưới logistics tối ưu, giúp doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu công nghiệp tiết kiệm chi phí, tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Khu công nghiệp được quy hoạch khoa học, hiện đại với 194 ha đất nhà máy, kho tàng; 4 ha dành cho trung tâm hành chính – dịch vụ; 30 ha cây xanh; 40 ha giao thông…

Dự án sau khi hoàn thành không chỉ góp phần hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, mà còn tạo động lực kinh tế mới cho khu vực phía Tây Nam tỉnh, thúc đầy phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội, dịch vụ - đô thị phụ trợ, đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Đây cũng là bước đi chiến lược trong việc hiện thực hóa mục tiêu: Đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng công nghiệp hiện đại, xanh, bền vững của cả nước và khu vực.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công các dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Lễ khởi công các dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai - Ảnh: VGP/Gia Huy

Tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự Lễ khởi công Dự án thành phần 1, đoạn tuyến từ Km 0+000 - Km 22+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Hiện nay, Quốc lộ 19 là tuyến giao thông chính kết nối khu vực phía tây và phía đông của tỉnh Gia Lai, tuyến đường đã được nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều đoạn đèo dốc quanh co. Thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku mất khoảng 3,5 - 4 giờ.

Việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 1,5-2 giờ, giảm 40 - 50% chi phí và thời gian vận tải.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ giúp tăng cường đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến; đồng thời khắc phục khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm khi lưu thông qua các đèo An Khê, Mang Yang.

Cùng với Quốc lộ 19, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sau khi hoàn thành sẽ bổ sung hạ tầng giao thông cho trục ngang Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với trục dọc (cao tốc Bắc - Nam); kỳ vọng sẽ trở thành "xương sống" cho liên kết kinh tế - xã hội của tỉnh và toàn vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ; tăng cường giao thương xuyên biên giới với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, mở rộng hành lang logistics chiến lược từ Biển Đông lên cao nguyên và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Do đó, việc đầu tư xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là rất cấp bách và cần thiết. Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sau khi hoàn thành sẽ là động lực rất lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, qua đó cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân của tỉnh Gia Lai nói chung và vùng Dự án đi qua nói riêng.

Dự án có tổng chiều dài 125 km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 04 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75 m, tốc độ thiết kế 100km/h, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án trên 43.700 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029 hoàn thành. Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 tổ chức khởi công vào ngày 19/12/2025, Dự án thành phần 2 phấn đấu khởi công trong tháng 3/2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án quan trọng Quốc gia, nối liền 02 tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ), góp phần tăng cường trục kết nối Đông - Tây, tăng cường kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, mở ra hướng tiếp cận nhanh nhất từ vùng cao nguyên ra biển, cảng biển và ngược lại.

Đây là động lực then chốt để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong vòng 5 năm tới.

Khánh thành Sân bay quân sự Phan Thiết

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự Lễ khánh thành Sân bay quân sự Phan Thiết, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: VOV

Tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ khánh thành Sân bay quân sự Phan Thiết - công trình trọng điểm của Bộ Quốc phòng, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt về quốc phòng - an ninh và phát triển hạ tầng khu vực Nam Trung Bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương dự buổi lễ.

Dự án Sân bay quân sự Phan Thiết được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương từ năm 2021, với tổng mức đầu tư hơn 7.900 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2021 - 2025 trên diện tích khoảng 439 ha. Đến nay, các hạng mục chính như đường cất hạ cánh, hệ thống đèn tín hiệu, đài dẫn đường dùng chung cho quân sự và dân dụng cùng các công trình phụ trợ đã hoàn chỉnh, đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Việc khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết góp phần nâng cao năng lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động chiến lược của lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam; đồng thời tạo nền tảng hạ tầng quan trọng cho việc triển khai hạng mục hàng không dân dụng trong thời gian tới.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng, được thiết kế theo tiêu chuẩn quân sự cấp I và dân dụng cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và máy bay thân rộng. Khi hạng mục dân dụng được đầu tư đồng bộ, sân bay Phan Thiết được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối hàng không cho khu vực Nam Trung Bộ, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ, logistics và các nhiệm vụ cứu trợ, nhân đạo khi cần thiết.