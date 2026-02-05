Thủ tướng chỉ đạo hành động quyết liệt để đạt mục tiêu năm 2026

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 thống nhất đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực và tốt hơn tháng 12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,6%; thị trường tiền tệ, tỉ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn giới hạn quy định.

Thu ngân sách nhà nước và xuất nhập khẩu tiếp tục chiều hướng tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 88 tỷ USD, tăng 38,9% (xuất khẩu tăng 29,5%, nhập khẩu tăng 49%); nhập siêu hơn 1,75 tỷ USD (trong đó nhập khẩu tư liệu sản xuất chiếm 94%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21% so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; thương mại, dịch vụ sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9%. Du lịch tiếp tục khởi sắc; đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18% so với cùng kỳ. Chỉ số PMI tháng 1 đạt 52,5 điểm, tăng 7 tháng liên tiếp, thể hiện xu hướng mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công tháng 1 ước đạt 3,4% kế hoạch, cao hơn 23,7 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và 2,2% về tỉ lệ so với cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký mới đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 15,7%; vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo GDP của Việt Nam năm 2026 tăng cao nhất Đông Nam Á.

Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong tháng 1, có gần 48,7 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 45,6% so với cùng kỳ; có trên 110.000 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%. Các khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng tiếp tục được quyết liệt tháo gỡ.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận còn những hạn chế, khó khăn, thách thức, như sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là về lạm phát tỷ giá, lãi suất trước tình hình thế giới phức tạp; giá vàng biến động mạnh. Tình hình sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt tăng trưởng 2 con số, ổn định kinh tế vĩ mô

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu đạt tăng trưởng 2 con số, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng thu, tiết kiệm chi, bảo đảm bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn cho phép.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan các cấp, nhất là người đứng đầu tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành trong quý I/2026.

Đặc biệt, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chủ trì điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu kép vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa kiểm soát lạm phát; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhà ở xã hội, hạ tầng, công nghệ số, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản…; kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính chủ trì, phát huy hơn nữa điều kiện dư địa nợ công, nợ Chính phủ thấp; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Các bộ ngành, địa phương triển khai các giải pháp quản lý, ổn định thị trường, giá cả. Khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch; thúc đẩy Trung tâm tài chính quốc tế.

Đồng thời, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Thúc đẩy đầu tư trong nước và ngoài nước; giải ngân 100% vốn đầu tư công kịp thời, hiệu quả, giảm hệ số ICOR; khuyến khích đầu tư tư nhân…

Bộ Công Thương phát triển mạnh thị trường trong nước, thương mại điện tử, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; nâng cao chất lượng tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh xuất khẩu.

Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai phát triển hệ thống đường cao tốc, rà soát, hoàn thiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn; tăng cường kiểm tra, giám sát để triển khai các dự án đúng quy trình, quy định; xử lý nghiêm vi phạm và không để chậm trễ, gián đoạn trong triển khai các dự án theo tiến độ đã cam kết, nhất là tiến độ đưa vào khai thác sân bay Long Thành.

Về các động lực tăng trưởng mới, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó tăng cường hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tuần hoàn, phát thải carbon thấp, tiết kiệm tài nguyên, trách nhiệm phát triển bền vững (ESG)…

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả 9 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, chăm lo những người yếu thế, vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...; bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.../.