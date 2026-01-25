Thủ tướng chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty khẩn trương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ.

Mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Ảnh minh họa.

Điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hiệu quả

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trình Chính phủ trước ngày 5/2/2026.

Cụ thể, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu thuế, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, bán lẻ. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025; tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả dư địa về nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn để huy động nguồn lực cho đầu tư, trong đó có phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả phục vụ tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tập trung theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1/2026.

Theo đó, điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm được giao và tiếp tục đề xuất các dự án đầu tư mới.

Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống

Về đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tổng hợp dự toán, hoàn thiện kế hoạch vốn năm 2026 của các Chương trình mục tiêu quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ giao dự toán và phân bổ trong tháng 2/2026.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao. Khẩn trương hoàn thiện, phối hợp với Văn phòng Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ; thu hút và hỗ trợ các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư chiến lược ưu tiên bố trí vốn triển khai dự án đầu tư trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số tại Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện ngay các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư để đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội, về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; phấn đấu khởi công một số hạng mục then chốt trong quý II/2026. Hoàn thành khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối khu vực, quốc tế, một số đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam... Nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; bảo đảm tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án sân bay Thổ Chu (An Giang)…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất và cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng hóa tích hợp đa giá trị, dựa trên lợi thế địa phương, hiện đại, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, trình Chính phủ trong tháng 1/2026.

Về tiêu dùng, thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán; thúc đẩy sản xuất, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung các hàng hóa thiết yếu, tăng cường kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá…

Về xuất khẩu, Bộ Công thương, các Bộ, cơ quan, địa phương tăng cường xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao; tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do đã ký, mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới…

Tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí; tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế đột phá phát triển các đại học quốc gia, cơ sở giáo dục đại học xuất sắc và các chương trình nghiên cứu công nghệ chiến lược, tạo nền tảng nhân lực cho phát triển dài hạn.

Bộ Tài chính, UBND TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa; thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu.

Các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia gắn với bảo đảm an ninh, an toàn mạng. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi xanh, có giải pháp cụ thể, phù hợp, hiệu quả đối với các ngành, lĩnh vực như năng lượng, giao thông, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp… nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, phát thải các-bon thấp./.