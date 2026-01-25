Ngày 25/1: Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng mạnh

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính châu Á hôm nay (25/1) đồng loạt tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Đáng chú ý, giá cao su tại Trung Quốc đã vượt mốc 16.000 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tiếp tục đi ngang.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 2,27% (360 Nhân dân tệ) lên mức 16.205 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 1,3% (0,8 Baht) lên mức 62,9 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 1,4% (4,7 Yên) lên mức 352 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan bình ổn, trong khi Nhật Bản tăng 1% và Trung Quốc tăng 2%.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 2 trên nền tảng SICOM được giao dịch gần nhất ở mức 185,80 cent Mỹ/kg, tăng 2,3%.

Hợp đồng tương lai cao su Nhật Bản tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần khi giá dầu thế giới phục hồi, trong khi hợp đồng cao su butadien giao dịch sôi động nhất tại Thượng Hải gần chạm mức trần biến động giá trong ngày do nguồn cung thắt chặt và nhu cầu duy trì ở mức cao.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,19%, tương đương 4,2 Yên, lên 357,3 Yên (2,25 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này tăng 1,48%, đánh dấu tuần tăng thứ 7 liên tiếp.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) tăng 3,29%, lên 16.315 Nhân dân tệ (2.343,20 USD)/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng cao su butadien giao tháng 3, hợp đồng được giao dịch nhiều nhất tăng mạnh 6,99% lên 12.930 Nhân dân tệ/tấn, tiến sát mức trần dao động giá trong ngày là 7%. So với tuần trước, hợp đồng này đã tăng 5,96%.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.