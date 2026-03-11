REE dự kiến chia cổ tức 25% và phát hành cổ phiếu thưởng

(TBTCO) - REE dự kiến chi hơn 540 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt và phát hành thêm hơn 81 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 25%.

Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã Ck: REE) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức trực tiếp vào ngày 31/3 tại hội trường tòa nhà E.Town, số 364 Cộng Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Một nội dung đáng chú ý tại đại hội là phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng tỷ lệ cổ tức dự kiến 25%, bao gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Theo kế hoạch, REE sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Với gần 542 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 542 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/2 (ngày giao dịch không hưởng quyền 26/2) và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 3/4.

Song song với đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 81 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 812 tỷ đồng và dự kiến thực hiện trong quý II/2026.

Hiện cổ đông lớn nhất của REE là Platinum Victory Pte Ltd khi nắm giữ 44,99% vốn. Nếu kế hoạch cổ tức được triển khai, cổ đông này ước tính nhận gần 244 tỷ đồng tiền mặt cùng hơn 36 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Hội đồng quản trị REE cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 với mức tối đa 10%. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất phát hành 500.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. So với mức giá đóng cửa ngày 10/3 là 59.600 đồng/cổ phiếu, giá phát hành thấp hơn khoảng 83%. Nếu hoàn tất, công ty dự kiến thu về khoảng 5 tỷ đồng.

Về nhân sự, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông miễn nhiệm hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm ông Alain Xavier và bà Jsu Yeh kể từ khi đại hội kết thúc, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên mới cho phần còn lại của nhiệm kỳ.

Trước đó, Hội đồng quản trị REE cũng đã thông qua chủ trương để công ty con Công ty TNHH Năng lượng REE nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn tại Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường. Thương vụ nhằm triển khai Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B với tổng công suất 200 MW. Nếu hoàn tất, Điện gió Phú Cường sẽ trở thành công ty con của REE Energy.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng ngày 11/3, cổ phiếu REE tăng hơn 0,84% so với phiên trước và có giá 60.100 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 32.200 tỷ đồng.