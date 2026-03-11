Ngày 11/3: Giá cà phê thế giới tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ổn định

Giá cà phê thế giới hôm nay (11/3) tiếp tục đồng loạt tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định trong khoảng 144.500 - 146.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Giá cà phê thế giới hôm nay tiếp tục đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê thế giới tăng nhẹ

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục ghi nhận phiên tăng nhẹ đồng loạt trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta tại London kỳ giao tháng 1/2026 tăng 3 USD/tấn, đạt mức 3.830 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng 4,15 cent/lb, đạt mức 301,75 cent/lb. Cùng chiều, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng 1,25 cent/lb, đạt mức 278,9 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên tăng đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 388,85 cent/lb, tăng mạnh 5,5 cent/lb so với hôm qua. Cùng chiều, kỳ giao hàng tháng 5/2026 tăng 1,55 cent/lb, lên mức 350,55 cent/lb.

Trong nước, giá cà phê duy trì ổn định, hiện giao dịch trong khoảng 96.300 - 96.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê Đắk Lắk đạt mức 96.500 đồng/kg. Tương tự, tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 96.300 đồng/kg.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang, không ghi nhận biến động mới. Hiện giá tiêu nội địa dao động ổn định trong khoảng 144.500 - 146.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu giao dịch ở mốc 144.500 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua. Tại TP. Hồ Chí Minh, thương lái thu mua hồ tiêu với giá 145.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch ở mốc 146.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, hồ tiêu xuất khẩu hôm nay không ghi nhận biến động mới. Các thị trường đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.953 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện đạt mức 9.262 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.050 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn. Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đi đạt mức 6.600 USD/tấn; giá tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.