Ngày 10/3: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (10/3) đồng loạt giảm sâu. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.701.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.731.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 84 USD/ounce, giảm 0,41 USD so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay giảm sâu. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.124.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.221.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.701.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.731.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.703.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.737.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 2.192.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.197.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 10/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.701.000 2.731.000 2.703.000 2.737.000 1 kg 72.028.000 72.826.000 72.080.000 72.977.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.709.000 2.739.000 2.710.000 2.741.000 1 kg 72.234.000 73.038.000 72.276.000 73.089.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 10/3/2026:

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 84 USD/ounce, giảm 0,41 USD so với ngày 9/3.

Đà suy giảm của giá bạc diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, làm gia tăng rủi ro đối với thị trường toàn cầu.

Theo chuyên gia phân tích thị trường Skerdian Meta của FX Leaders, căng thẳng địa chính trị tại khu vực này đã nhanh chóng tác động đến thị trường năng lượng khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù các yếu tố rủi ro địa chính trị thường đóng vai trò hỗ trợ đối với nhóm kim loại quý, giá bạc lại không thể duy trì được đà đi lên.

Ông Skerdian Meta nhận định: “Diễn biến này cho thấy thị trường bạc có thể đã rơi vào trạng thái mua quá mức về mặt kỹ thuật sau giai đoạn tăng mạnh trước đó”.

Trước đó, giá bạc từng tăng nhanh lên sát mốc 100 USD/ounce, thu hút lượng lớn dòng vốn đầu tư tham gia thị trường. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh hiện nay cho thấy nhiều nhà đầu tư đang lựa chọn chốt lời sau giai đoạn tăng nóng. Đây cũng là đặc điểm quen thuộc của thị trường bạc, kim loại vốn có mức độ biến động giá mạnh hơn so với vàng.

Theo phân tích của vị chuyên gia, nếu hoạt động thanh lý các vị thế đầu cơ tiếp tục gia tăng, giá bạc trong ngắn hạn có thể còn phải đối mặt với những nhịp điều chỉnh sâu hơn trước khi hình thành xu hướng mới.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 10/3/2026: