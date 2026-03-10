Ngày 10/3: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (10/3) tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Dù vậy, một số nơi vẫn duy trì mức giá ổn định. Hiện miền Nam vẫn là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên cả nước hôm nay dao động trong khoảng 60.000 - 68.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Lào Cai giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 61.000 đồng/kg; Lai Châu giảm 1.000 đồng/kg xuống 60.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều địa phương giữ nguyên giá so với hôm trước. Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên duy trì 62.000 đồng/kg; còn Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Phú Thọ giữ mức 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 60.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 64.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống 60.000 đồng/kg; Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg xuống 63.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống 64.000 đồng/kg; Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg còn 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 60.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Cà Mau giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều địa phương giữ nguyên giá so với hôm trước. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg; Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì 67.000 đồng/kg; còn An Giang ổn định tại 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều địa phương, đặc biệt tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 60.000 - 68.000 đồng/kg./.