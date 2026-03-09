Ngày 9/3: Giá cao su thế giới biến động trái chiều do căng thẳng tại Trung Đông

Giá cao su thế giới hôm nay (9/3) biến động trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn khi Tokyo tăng giảm đan xen giữa các kỳ hạn; Thượng Hải đồng loạt giảm. Diễn biến giá dầu và căng thẳng tại Trung Đông cũng đang tác động tới tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp.

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn.

Giá cao su thế giới

Giá cao su RSS3 trên Sàn Tocom (Tokyo) tiếp tục tăng giảm đan xen giữa các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 4 Yên/kg, lên mức 363 Yên/kg; kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 4.40 Yên/kg về mức 362.70 Yên/kg; kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0.50 Yên/kg xuống mức 365.50 yên/kg.

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), giá cao su tự nhiên tiếp đà giảm. Theo đó, kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 160 NDT/tấn về mức 16.535 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 110 NDT/tấn xuống mức 16.550 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 120 NDT/tấn xuống mức 16.570 NDT/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng tháng gần nhất lùi về 197,1 US cent/kg, giảm 0,8%.

Giá dầu thô thế giới liên tục tăng đã tác động tới cao su tự nhiên, do cao su tổng hợp, sản phẩm có nguồn gốc từ dầu là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Khi giá dầu tăng, chi phí sản xuất cao su tổng hợp leo thang, qua đó hỗ trợ giá cao su tự nhiên.

Thực tế, giá cao su đã có giai đoạn bứt lên mức cao nhất trong vòng một năm nhờ nguồn cung thắt chặt, khi Thái Lan và Việt Nam bước vào mùa thay lá. Song đà tăng nhanh cũng kích hoạt lực chốt lời.

Thị trường đang bước vào giai đoạn thử thách, nơi giá không chỉ phản ánh cung - cầu vật chất, mà còn bị chi phối mạnh bởi địa chính trị và dòng vốn toàn cầu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 – 384 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.