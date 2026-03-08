Ngày 8/3: Giá dầu thế giới tăng mạnh theo đà leo thang xung đột Trung Đông

Giá dầu thế giới hôm nay (8/3) tăng mạnh theo đà leo thang xung đột Trung Đông, khi lo ngại gián đoạn nguồn cung đẩy giá dầu thế giới lên mức cao nhiều tháng. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 92,69 USD/thùng, tăng 8,52%; giá dầu WTI ở mốc 90,90 USD/thùng, tăng 12,21%.

Giá dầu thế giới hôm nay đã tăng từ 24% đến hơn 25,3% so với mức bình quân của tháng trước. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 8/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 92,69 USD/thùng, tăng 8,52% (tương đương tăng 7,28 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 90,90 USD/thùng, tăng 12,21% (tương đương tăng 9,89 USD/thùng).

Giá dầu thế giới hôm nay đã tăng từ 24% đến hơn 25,3% so với mức bình quân của tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu cũng ghi nhận mức tăng từ 20% đến gần 23%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu thô Brent kỳ hạn đã tăng hơn 5%, vượt mốc 85 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, tiến sát mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Đà tăng này chủ yếu xuất phát từ lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Vịnh Ba Tư, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu lớn của nước này tạm dừng xuất khẩu dầu diesel và xăng, nhằm ưu tiên đảm bảo nguồn cung năng lượng trong nước.

Bên cạnh đó, nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng liên quan đến Iran và tình trạng bất ổn kéo dài trong khu vực đã khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng. Đặc biệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất của thị trường năng lượng thế giới đang bị gián đoạn, làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu.

Dù một số biện pháp nhằm trấn an thị trường đã được đưa ra, như đề xuất cung cấp bảo hiểm cho tàu vận tải và triển khai lực lượng hải quân hộ tống, song đến nay vẫn chưa đủ để xoa dịu tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư. Giới thị trường vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến địa chính trị tại Trung Đông để đánh giá nguy cơ về một cuộc xung đột kéo dài.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của nước này đã tăng thêm 3,5 triệu thùng, lên mức 439,3 triệu thùng, cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường. Mức dự trữ gia tăng này được xem là một “vùng đệm” quan trọng, phần nào giúp giảm bớt áp lực từ các cú sốc nguồn cung có thể xảy ra trong thời gian tới./.