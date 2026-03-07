Ngày 7/3: Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đồng loạt giảm, Việt Nam ổn định

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan Ấn Độ hôm nay (7/3) giảm do nguồn cung dồi dào và đồng Rupee suy yếu, trong khi giá gạo của Việt Nam giữ ổn định khi các thương nhân đang đánh giá tình hình nguồn cung tại Trung Đông.

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan Ấn Độ hôm nay giảm. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.150 - 9.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.900 - 8.010 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 316 - 320 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 430 - 434 USD/tấn.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 348 - 353 USD/tấn, so với mức 350 - 356 USD/tấn. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được định giá ở mức 346 - 351 USD/tấn.

Đồng Rupee của Ấn Độ đã rơi xuống mức thấp kỷ lục làm tăng biên lợi nhuận của các thương nhân từ hoạt động bán hàng ra nước ngoài.

Các quan chức cho biết, khoảng 400.000 tấn gạo Basmati của Ấn Độ đang bị ùn ứ tại các cảng và trên đường vận chuyển, trong khi các hợp đồng xuất khẩu gần như ngưng trệ do cước vận chuyển đã tăng hơn gấp đôi kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran./.