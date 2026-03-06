Ngày 6/3: Giá bạc trong nước và thế giới điều chỉnh giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/3) đã có sự điều chỉnh giảm sau phiên tăng trước đó. Trong nước, giá bạc quay đầu giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.665.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.695.000 đồng/lượng (bán ra). Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.172.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.177.000 đồng/ounce (bán ra).

Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.169.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.267.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước quay đầu giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.665.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.695.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.667.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.701.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.172.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.177.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 6/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.665.000 2.695.000 2.667.000 2.701.000 1 kg 71.074.000 71.872.000 71.126.000 72.023.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.673.000 2.703.000 2.675.000 2.705.000 1 kg 71.280.000 72.084.000 71.322.000 72.135.000

Thị trường bạc đang nỗ lực giữ nhịp tăng, tuy nhiên triển vọng ngắn hạn được đánh giá khá mong manh khi biên độ dao động giá có xu hướng mở rộng. Một số phiên giao dịch gần đây ghi nhận diễn biến kém khả quan, phản ánh việc bạc đang tỏ ra yếu thế hơn so với vàng, kim loại thường được giới đầu tư ưu tiên như một kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, thị trường có thể đang dần quay lại trạng thái giao dịch ổn định sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

“Trước đây, kỳ vọng về nhu cầu bạc phục vụ cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra làn sóng lạc quan khá mạnh. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng kỳ vọng này có phần bị đẩy lên quá mức và hiện nay ‘bong bóng’ đó đang dần hạ nhiệt”, ông nhận định.

Xét dưới góc độ kỹ thuật, vị chuyên gia cho rằng vùng 80 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Nếu mức giá này bị phá vỡ, thị trường có thể mở ra một nhịp điều chỉnh xuống khu vực 70 USD/ounce, vùng hỗ trợ quan trọng từng nhiều lần được kiểm chứng trước đây. Trong trường hợp mốc 70 USD/ounce không giữ được, triển vọng của thị trường bạc có thể trở nên kém tích cực hơn đáng kể.

“Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng vẫn sẽ dao động mạnh với nhịp giao dịch nhanh và khó dự báo. Hiện chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng tiếp theo, đặc biệt khi bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố như căng thẳng địa chính trị và xung đột tại một số khu vực”, Christopher Lewis cho biết.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 6/3/2026: