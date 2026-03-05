Ngày 5/3: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, lúa tươi giảm

Giá lúa gạo hôm nay (5/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá gạo trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định, một số loại lúa tươi giảm. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg...

Giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 hôm nay dao động 9.150 - 9.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.900 - 8.010 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.600 - 7.770 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại bình giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 giảm 100 đồng/kg dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Tại An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Cà Mau, Vĩnh Long hôm nay giao dịch mua bán ít, chủ yếu lúa gần ngày cắt, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine của Việt Nam giảm nhẹ 1 USD/tấn so với ngày hôm trước, xuống còn 430 - 434 USD/tấn. Tương tự, gạo trắng 5% tấm giảm 2 USD/tấn, ở mức 357 - 361 USD/tấn. Trong khi đó, gạo thơm 5% tấm vẫn duy trì ổn định ở mức 400 - 415 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo trắng 5% tấm tiếp tục giữ ổn định ở mức 381 - 385 USD/tấn, đây cũng là mức giá cao nhất trong khu vực do đồng Baht mạnh lên.

Giá gạo của Ấn Độ không biến động, dao động ở mức 351 - 355 USD/tấn đối với gạo trắng 5% tấm và 350 - 354 USD/tấn đối với gạo đồ 5% tấm. Còn tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm tiếp tục đi ngang trong khoảng 362 - 366 USD/tấn./.