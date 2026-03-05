Hai tháng đầu năm, thu ngân sách tỉnh Gia Lai tăng gần 67% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Hai tháng đầu năm 2026, kinh tế Gia Lai ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi thu hút hơn 51.000 tỷ đồng vốn đầu tư, thu ngân sách tăng gần 67%, đón gần 2,2 triệu lượt khách du lịch... Những tín hiệu tích cực này đang mở ra kỳ vọng về một năm tăng trưởng mạnh của tỉnh.

Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong 2 tháng đầu năm ghi nhận nhiều điểm sáng ở các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Cụ thể, trong lĩnh vực công nghiệp, dù chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 ước giảm 2,4% so với tháng trước, song tính chung 2 tháng đầu năm, IIP của tỉnh vẫn tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2025. Một số ngành có mức tăng trưởng sản xuất khá cao như sản xuất trang phục; in, sao chép bản ghi; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng kim loại.

Cùng với sự phục hồi của sản xuất, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, đồng thời triển khai xây dựng nhà xưởng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Riêng trong tháng 2, có 5 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 281 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại - dịch vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt trên 18.136 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ; lũy kế hai tháng đầu năm đạt hơn 35.001 tỷ đồng, tăng 16,6%.

Du lịch cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Hai tháng đầu năm, toàn tỉnh đón gần 2,2 triệu lượt khách, tăng 14%, trong đó khách quốc tế khoảng 42.000 lượt, tăng 68%. Tổng thu từ du lịch đạt 4.721 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Hai tháng đầu năm, Gia Lai thu hút 51 dự án mới, vốn đăng ký hơn 51.000 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Những chuyển động tích cực của các ngành kinh tế cũng góp phần cải thiện nguồn thu ngân sách. Tính đến hết tháng 2, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 8.025 tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán năm và tăng 66,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác giải ngân đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý đến ngày 3/3 đạt trên 1.155 tỷ đồng, tương đương 8,76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 8,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao trong năm 2026.

Đặc biệt, hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Trong tháng 2, toàn tỉnh thu hút 20 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 12.387 tỷ đồng. Tính chung hai tháng đầu năm, Gia Lai đã thu hút 51 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 51.369 tỷ đồng, tăng 121,7% về số dự án và tăng 363,7% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong tháng 2 và hai tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, nhưng vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục.

Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương, nhất là cấp xã, còn lúng túng, thiếu chủ động; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, chưa kịp thời. Công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi việc quán triệt quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ ở một số nơi còn chưa thực chất.

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo và phục vụ. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phối hợp trong triển khai nhiệm vụ để tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án lớn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.