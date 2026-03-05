(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn số 889/UBND-KT ngày 4/3/2026 về triển khai phân cấp, ủy quyền trên địa bàn thành phố, yêu cầu thực hiện đồng bộ, thực chất, gắn với cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm đầy đủ điều kiện thực thi tại cơ sở.

Theo chỉ đạo, các sở, ban, ngành của TP. Hà Nội phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính; chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền. Đồng thời, rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ theo hướng “6 rõ”, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, hậu kiểm; duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn và tiếp tục giảm tỷ lệ quá hạn.

Trên cơ sở lĩnh vực quản lý, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; chủ động rà soát, đề xuất mở rộng danh mục phân cấp, ủy quyền, bảo đảm gắn với trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp xã và điều kiện thực thi như nguồn lực tài chính, nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu dùng chung. Thành phố yêu cầu thực hiện nguyên tắc phân cấp tối đa cho cấp xã để giải quyết kịp thời công việc, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Sở Tài chính được giao tiếp nhận, tổng hợp đề xuất của các đơn vị; phối hợp Sở Nội vụ và Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội rà soát, hoàn thiện phương án phân cấp, ủy quyền năm 2026 theo hướng khả thi, đồng bộ, gắn với cân đối nguồn lực, trình UBND TP. Hà Nội trước ngày 31/3/2026.

Hà Nội triển khai đồng bộ phân cấp, ủy quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: TL

Sở Nội vụ rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, bảo đảm nhân lực cho cấp xã thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật hành chính, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải quyết hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện phương án phân cấp; chuẩn hóa quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; triển khai cơ chế cảnh báo tự động hồ sơ sắp đến hạn, nâng cao trách nhiệm giải trình. Thành phố tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, bảo đảm thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao rà soát, nâng cấp hạ tầng số, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu, vận hành ổn định các hệ thống thông tin; triển khai công cụ giám sát, cảnh báo nguy cơ quá hạn theo thời gian thực, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính.

UBND các xã, phường chủ động thực hiện đầy đủ thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền; bảo đảm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy trình, chất lượng; đồng thời rà soát nhu cầu thực tiễn để đề xuất bổ sung phân cấp phù hợp./.