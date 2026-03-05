(TBTCO) - Lợi dụng tuyến bay từ Qatar về Việt Nam, một hành khách quốc tịch Hàn Quốc đã cất giấu tinh vi 3,6 kg cocain trong các hộp bim bim và đồ dùng cá nhân. Vụ việc tiếp tục cho thấy tuyến hàng không quốc tế vẫn là điểm nóng, lực lượng hải quan cần duy trì kiểm soát rủi ro ở mức cao.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, hồi 12 giờ 20 phút ngày 25/2, qua công tác phân tích, đánh giá rủi ro đối với hành khách trên các tuyến bay trọng điểm, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan khu vực I và các đơn vị chức năng thuộc Công an TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh trên chuyến bay từ Qatar về Nội Bài.

Qua soi chiếu và kiểm tra thực tế hành lý, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3,6 kg (cả bao bì) chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tang vật được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong các hộp bim bim và một số đồ dùng cá nhân. Bên trong các hộp bim bim là các viên con nhộng chứa chất bột màu trắng.

Kết quả giám định sơ bộ xác định mẫu vật dương tính với ma túy loại cocain. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Cục Hải quan, thủ đoạn ngụy trang ma túy trong thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân qua đường hàng không có xu hướng gia tăng, với phương thức ngày càng tinh vi nhằm qua mặt cơ quan kiểm soát. Do đó, lực lượng hải quan tiếp tục đẩy mạnh phân tích dữ liệu hành khách, tăng cường soi chiếu, kiểm tra có trọng điểm đối với các tuyến, chuyến bay rủi ro cao.../.