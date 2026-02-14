Buôn lậu dịp Tết ngày càng tinh vi, Hải quan siết chặt kiểm soát từ sớm, từ xa

(TBTCO) - Triển khai kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, bước đầu, lực lượng hải quan đã phát hiện hơn 2.200 vụ vi phạm, tập trung mạnh vào tuyến hàng không, đường biển và khu vực biên giới, quyết liệt ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại.

Hải quan căng mình chặn hơn 2.200 vụ vi phạm

Nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, Cục Hải quan đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, triển khai đồng bộ, quyết liệt trên toàn bộ địa bàn quản lý, bước đầu đã thu được kết quả tích cực.

Sau 3 tháng đầu thực hiện kế hoạch cao điểm, lực lượng hải quan đã đồng loạt ra quân phát hiện hơn 2.200 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó đường biển và hàng không tiếp tục là điểm nóng.

Lực lượng hải quan kiểm kê tang vật vụ buôn lậu hơn 65.000 thiết bị thuốc lá điện tử tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Ảnh: CHQ

Tại khu vực biên giới phía Bắc, đại diện Chi cục Hải quan khu vực XVI cho hay, đơn vị hiện quản lý địa bàn hai tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang với đường biên giới giáp Trung Quốc dài hơn 600 km. Các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng địa hình hiểm trở để vận chuyển lá thuốc lá, thực phẩm đông lạnh, pháo nổ và động vật hoang dã.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện kế hoạch cao điểm, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ hơn 10 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa gần 9 tỷ đồng. Lực lượng hải quan tăng cường tuần tra tại các đường mòn, lối mở; tập trung vào nhóm mặt hàng trọng điểm; tổ chức trực 24/7; đẩy mạnh quản lý địa bàn, nắm tình hình đối tượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Điển hình, thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 29/1/2026, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã phát hiện, bắt giữ một vụ mua bán lá thuốc lá nhập lậu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tang vật bắt giữ gần 1 tấn lá thuốc lá khô vận chuyển trái phép qua cửa khẩu Pò Peo. Số hàng được các đối tượng tập kết tại nhà dân gần biên giới, chờ thời điểm thuận lợi để đưa vào nội địa tiêu thụ. Đội Kiểm soát Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt đối tượng vi phạm 7,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

Vụ việc tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng hải quan trong công tác kiểm soát, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định thị trường, nhất là trong thời điểm cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Tháng đầu năm bắt giữ 88 vụ, khởi tố 2 vụ án

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, buôn lậu trên các tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp trong dịp trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Trong đó, tuyến hàng không tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Riêng tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã bắt giữ 88 vụ vi phạm, trị giá gần 130 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào hành vi vận chuyển ma túy và hàng cấm qua đường hành khách xuất nhập cảnh từ một số quốc gia châu Á.

Tuyến đường biển vẫn là điểm nóng lớn nhất, chỉ riêng tháng 1/2026 đã chiếm trên một nửa tổng số vụ vi phạm trên tất cả các tuyến.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan Đặng Văn Đức cho hay, trong tháng 1/2026, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án, trị giá hàng hóa lên tới hàng chục tỷ đồng.

Điển hình là Cục Hải quan vừa khởi tố vụ buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, thu giữ hơn 65.000 thiết bị thuốc lá điện tử và 3.389 lọ tinh dầu, tổng trị giá hàng hóa trên 9 tỷ đồng, thiết thực triển khai Nghị quyết 173/2024/QH15 về cấm thuốc lá điện tử.

Trước đó, ngày 26/10/2025 và 28/10/2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 phối hợp Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) kiểm tra 2 tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Hợp Mạnh, đăng ký quá cảnh hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái về Cha Lo.

Qua kiểm tra hồ sơ và hàng hóa thực tế, lực lượng hải quan phát hiện doanh nghiệp lợi dụng loại hình quá cảnh để hợp thức hóa việc vận chuyển hàng vi phạm. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như khai sai số lượng, không khai báo đầy đủ hàng hóa, tự lập hóa đơn và bảng kê, chèn ghép con dấu, chữ ký của doanh nghiệp phía Trung Quốc, khai gian tên hàng, chủng loại và trị giá nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Kết quả xác minh cho thấy hàng hóa không giao dịch theo hợp đồng thương mại hợp pháp mà được mua gom từ Trung Quốc qua các nhóm WeChat, sau đó vận chuyển qua Việt Nam để đưa sang Lào tiêu thụ.