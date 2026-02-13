Hải quan khu vực I trực Tết 2026 24/7, tạo thông thoáng xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh

(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực I đã ban hành kế hoạch bố trí lực lượng, duy trì thông quan 24/7 tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là cửa khẩu sân bay Nội Bài, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh thông suốt trong 9 ngày nghỉ Tết 2026 (từ ngày 13/2 (27 tết) đến 22/2 (mùng 6 tết).

Trao đổi với phóng viên, đại diện Văn phòng Hải quan khu vực I cho hay, đơn vị đã có chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Cục Hải quan về việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Tài chính, trọng tâm là bảo đảm thông quan thông suốt, tăng cường chống buôn lậu, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cán bộ Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất khẩu. Ảnh: Hải Anh

Hải quan khu vực I chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu triển khai phương án trực nghiệp vụ xuyên kỳ nghỉ, tập trung tại các cửa khẩu hàng không và địa bàn có lưu lượng lớn như Sân bay quốc tế Nội Bài. Lực lượng được bố trí theo ca kíp, bảo đảm xử lý kịp thời thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu và hành khách xuất nhập cảnh, không để xảy ra ùn ứ.

Về tình hình hoạt động trong tháng đầu năm, theo Văn phòng Hải quan khu vực I, tháng 1/2026, đơn vị ghi nhận tăng trưởng mạnh cả về kim ngạch, số tờ khai và thu ngân sách, đồng thời siết chặt chống buôn lậu, ma túy.

Kết quả tháng 1/2026, đơn vii đã thu ngân sách đạt 3.586 tỷ đồng, đạt 134,8% so cùng kỳ 2025 và bằng 8,3% dự toán; riêng địa bàn Hà Nội đạt 3.049 tỷ đồng. Hoạt động thông quan tăng trưởng rõ nét với 178.205 tờ khai (tăng 30,3%), kim ngạch đạt 9,5 tỷ USD (tăng 40%). Trong tháng 1/2026, đơn vị đã làm thủ tục cho hơn 8.700 chuyến bay và gần 1,6 triệu lượt hành khách qua địa bàn.

Cùng với việc tạo thuận lợi thương mại, công tác kiểm soát được tăng cường. Trong tháng, đơn vị phát hiện 1 vụ buôn lậu (mặt hàng cá cảnh); đấu tranh 2 vụ ma túy, thu giữ 10,2 kg ma túy các loại, phối hợp bắt giữ 3 đối tượng. Công tác quản lý rủi ro ghi nhận 13 vụ vi phạm qua luồng vàng, đỏ, xử phạt gần 19 triệu đồng; tỷ lệ phân luồng duy trì ổn định, luồng xanh chiếm 64,8%.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, Hải quan khu vực I đã ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị của Cục Hải quan về tạo thuận lợi thương mại gắn với chống thất thu; thực hiện Thông tư 121/2025/TT-BTC và phối hợp tháo gỡ vướng mắc theo Nghị định 46/2026/NĐ-CP. Các phòng nghiệp vụ đồng thời xây dựng kế hoạch đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra kho ngoại quan, cơ sở gia công, sản xuất xuất khẩu.

Ở mảng công nghệ thông tin, đơn vị bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống thông quan điện tử, mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN, triển khai đầy đủ các giải pháp an toàn thông tin theo mô hình “4 lớp” tại trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính.