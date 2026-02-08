(TBTCO) - Thông quan lô hàng xuất khẩu đầu tiên 22 tấn cà phê sang Trung Quốc sáng 7/2 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Cửa khẩu A Pa Chải, từ “điểm đến chủ quyền” sang cửa ngõ giao thương mới của tỉnh Điện Biên, mở ra dư địa phát triển kinh tế biên mậu gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sáng 7/2/2026, tại khu vực Cửa khẩu A Pa Chải, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Cửa khẩu A Pa Chải được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới, thực hiện theo Công văn số 10149/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 143/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên.

Đại diện UBND tỉnh Điện Biên và các cơ quan ban ngành liên quan cắt băng khánh thành tại buổi lễ. Ảng: CHQ

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tại cửa khẩu, đại diện doanh nghiệp và cơ quan báo chí. Trong đó có Sở Công Thương, Chi cục Hải quan khu vực VII, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng lãnh đạo xã Sín Thầu và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Phát biểu tại lễ công bố, lãnh đạo tỉnh Điện Biên nhấn mạnh việc đưa A Pa Chải vào hoạt động giao thương không chỉ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biên mậu, nâng cao đời sống Nhân dân vùng biên, đồng thời tăng cường hợp tác hữu nghị với các địa phương và quốc gia láng giềng.

Chuyến xe hàng đầu tiên thông quan tại Cửa khẩu A Pa Chải. Ảnh: CTV

Điểm nhấn của sự kiện là thông quan thành công lô hàng xuất khẩu đầu tiên gồm 22 tấn cà phê qua tuyến A Pa Chải (Việt Nam), Long Phú (Trung Quốc). Đây được xem là dấu mốc khởi đầu cho dòng chảy hàng hóa qua cửa khẩu cực Tây, đồng thời thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng, trong đó Chi cục Hải quan khu vực VII giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thủ tục hải quan, bảo đảm thông quan nhanh gọn, đúng quy định, an toàn cho doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho hoạt động giao thương, Chi cục Hải quan khu vực VII đã chủ động bố trí cán bộ, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật và các đơn vị liên quan triển khai đầy đủ quy trình kiểm tra, giám sát hàng hóa qua biên giới. Qua đó vừa tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, vừa tăng cường quản lý, phòng ngừa buôn lậu, gian lận thương mại.

Việc Cửa khẩu A Pa Chải chính thức đi vào vận hành hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp, thương nhân và cư dân biên giới, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, xã hội cho xã Sín Thầu và toàn tỉnh Điện Biên.