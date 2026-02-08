Hơn 244.700 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 1

(TBTCO) - Theo số liệu vừa công bố từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), thị trường chứng khoán trong tháng đầu năm 2026 có thêm hơn 244.700 tài khoản giao dịch mới, nâng tổng số tài khoản lũy kế lên mốc 12,1 triệu tài khoản.

Trong số này có 12.046.814 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước và 19.301 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, thị trường còn có 50.532 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 344 tài so với tháng trước đó. Trong đó có 45.757 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 4.775 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy chỉ trong tháng 1/2026, thị trường có thêm 244.714 tài khoản chứng khoán mở mới. Qua đó, nâng tổng số tài khoản chứng khoán đang có trên thị trường là 12.116.647 tài khoản. Trước đó, đến cuối năm 2025, thị trường đã vượt mục tiêu đạt 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được Chính phủ phê duyệt.

Tháng 1/2026 ghi nhận một khởi đầu đầy hưng phấn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau khi kết thúc năm 2025 ở vùng đỉnh lịch sử, VN-Index đã không xuất hiện nhịp điều chỉnh sâu như lo ngại mà thay vào đó là một nhịp bứt phá mạnh mẽ trong đầu tháng và điều chỉnh dần vào cuối tháng.

Tính đến phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1, VN-Index chính thức chinh phục mốc 1.850 điểm, tăng hơn 3,6% so với cuối năm 2025. Diễn biến này phản ánh sự thích nghi nhanh chóng của thị trường trước các biến số vĩ mô thế giới. Lực cầu không còn co cụm ở nhóm "hệ sinh thái" như các tháng trước mà bắt đầu lan tỏa sang các nhóm ngành nền tảng, tạo ra một cấu trúc tăng giá bền vững hơn.

Thanh khoản thị trường tháng 1/2026 có sự cải thiện vượt bậc, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt mức 26.000 - 28.000 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại ghi nhận tháng có lực mua ròng mạnh nhất trong vòng 1 năm qua với tổng giá trị hơn 3.500 tỷ đồng. Đây là động thái "đón đầu" rõ rệt trước kỳ rà soát nâng hạng của FTSE vào tháng 3/2026. Tổng giá trị vẫn ghi nhận bán ròng 5.929,7 Tỷ đồng./.