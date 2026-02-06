Nông nghiệp Hòa Phát chính thức chào sàn, vốn hóa hơn 12.250 tỷ đồng

(TBTCO) - Cổ phiếu HPA của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát chính thức chào sàn sau một tháng thực hiện chào bán ra công chúng, sắc xanh áp đảo trong phiên hôm nay giúp các cổ đông vừa mua phiên IPO đều đang có lãi.

Ngày 6/2/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán HPA) và đưa vào giao dịch chính thức 285 triệu cổ phiếu HPA. Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) là hơn 2.850 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của HPA là 41.900 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là 20%.

Cổ phiếu HPA giao dịch trong sắc xanh toàn bộ phiên giao dịch đầu tiên. Có thời điểm giá cổ phiếu HPA tăng lên 45.000 đồng/cổ phiếu. Khép lại phiên 6/2, cổ phiếu đóng cửa tại mức 43.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 12.255 tỷ đồng. Tổng cộng có hơn 1,55 triệu cổ phiếu sang tay trong phiên. Khối ngoại mua ròng cổ phiếu tân binh này nhưng giá trị mua ròng khá khiêm tốn.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát tại buổi lễ

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) là công ty con do Tập đoàn Hòa Phát thành lập năm 2016 tại tỉnh Hưng Yên và hiện sở hữu 94,99%.

HPA hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh cực chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò, chăn nuôi gia cầm và sản xuất các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho gia súc và gia cầm. Sau 10 năm hoạt động, đến nay HPA đã có hệ thống trang trại và sản xuất thức ăn chăn nuôi tại các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lào Cai và Đồng Nai.

Theo kết quả báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023-2024, doanh thu thuần của HPA năm 2023 và năm 2024 lần lượt đạt hơn 6.153 tỷ đồng và 6.908 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181 tỷ đồng và 1.030 tỷ đồng. Kết thúc quý III/2025, doanh thu thuần của HPA đạt hơn 6.259 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.297 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT HPA thực hiện nghi lễ đánh cồng khai trương giao dịch cổ phiếu HPA cùng lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát, HPA và Sở GDCK TP.HCM

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HPA. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.