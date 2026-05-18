Chứng khoán

Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
21:12 | 18/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực tiễn phát triển mới của thị trường chứng khoán.
aa
Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Theo ban soạn thảo, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm gần đây trong bối cảnh các công nghệ mới ngày càng được ứng dụng sâu rộng đã làm phát sinh nhu cầu cần thiết phải sửa đổi Thông tư số 134/2017/TT-BTC nhằm bao quát đầy đủ các hoạt động giao dịch điện tử phát sinh trong thực tiễn như: các mô hình cung cấp dịch vụ mới; việc định danh, xác minh khách hàng trực tuyến (eKYC), hợp đồng điện tử; các hình thức xác thực giao dịch được áp dụng theo từng loại giao dịch cụ thể; việc nhận lệnh của nhà đầu tư nước ngoài thông qua các hệ thống truyền lệnh trung gian của tổ chức nước ngoài; việc triển khai kết nối qua API của tổ chức kinh doanhy chứng khoán với bên thứ ba.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào khoản 4 Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (thay thế Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020).

Về cung cấp dịch vụ trực tuyến trong hoạt động kinh doanh chứng khoán: Thông tư điều chỉnh, bổ sung quy định về các yêu cầu chung đối với tổ chức cung cấp dịch vụ khi cung cấp dịch vụ trực tuyến; quy định về các hình thức xác thực giao dịch điện tử được áp dụng trong giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán và yêu cầu tương ứng khi sử dụng từng hình thức xác thực để các tổ chức cung cấp dịch vụ có căn cứ triển khai thực hiện thống nhất; quy định về việc áp dụng các hình thức xác thực theo phân loại nhóm giao dịch của khách hàng; quy định về việc mở, sử dụng và đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số
Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Về triển khai giao diện lập trình ứng dụng (API): Bổ sung quy định về triển khai giao dịch lập trình ứng dụng API trên thị trường, bao gồm các quy định về nguyên tắc triển khai API và trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ khi triển khai các dịch vụ API nhằm tạo điều kiện phát triển các dịch vụ tài chính số an toàn, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán.

Về hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu của hệ thống giao dịch trực tuyến: Sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể về hạ tầng kỹ thuật, an ninh, bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu của hệ thống giao dịch trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm an toàn hệ thống và tăng cường bảo vệ dữ liệu, quyền lợi của nhà đầu tư.

Về hoạt động trao đổi thông tin điện tử trên thị trường chứng khoán và chế độ báo cáo, công bố thông tin: Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến chế độ báo cáo và công bố thông tin để phù hợp với quy định mới, phục vụ công tác quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán: bổ sung quy định về trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong việc ban hành quy chế nghiệp vụ nhằm bảo đảm việc kết nối, vận hành hệ thống giao dịch được thực hiện thống nhất, an toàn và phù hợp với quy định pháp luật.

Về thủ tục hành chính: bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính “đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng chứng khoán trực tuyến” của công ty chứng khoán (Điều 10, 11, 12, 13 tại Thông tư 134) vì thủ tục này đã được quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Điều 201, Điều 203, Điều 204 và Điều 205).

Về điều khoản thi hành, quy định một số nội dung chuyển tiếp về hoàn thiện hệ thống, dữ liệu khách hàng theo quy định để các tổ chức cung cấp dịch vụ có thời gian thực hiện và bảo đảm duy trì hệ thống hoạt động liên tục. Ngoài ra, dự thảo Thông tư điều chỉnh, bổ sung thêm một số thuật ngữ để phù hợp với các nội dung quy định mới./.

Mai Tấn
Từ khóa:
Quy định giao dịch điện tử chứng khoán thông tư hệ thống giao dịch an ninh bảo mật chuyển đổi số

Bài liên quan

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: Học viện Tài chính cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn: Học viện Tài chính cần tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Dành cho bạn

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Chứng khoán phái sinh ngày 18/5: Chênh lệch dương duy trì, nhà đầu tư chuyển dần sang kỳ hạn mới

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ để thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Đọc thêm

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

(TBTCO) - Việc đẩy mạnh cổ phần hóa, cải cách quy trình niêm yết và tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc pháp lý được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn hàng chất lượng và tăng sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.
Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

(TBTCO) - Sau 8 tuần tăng điểm liên tục, VN-Index có thời điểm vượt đỉnh cũ, chạm mốc 1.925 điểm. Tuy vậy, dòng tiền trên thị trường chứng khoán tiếp tục phân hóa, với vai trò dẫn dắt chuyển sang nhóm ngân hàng, dầu khí...
Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

(TBTCO) - Dòng tiền ngoại tìm đến nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cao su- các nhóm ngành đang hồi phục mạnh nhờ hưởng lợi từ giá hàng hóa.
Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

(TBTCO) - Sau phiên lập đỉnh, thị trường chứng khoán hôm nay (15/5) điều chỉnh nhẹ. VN-Index trong phiên cuối tuần nhanh chóng đảo chiều giảm nhẹ, dưới áp lực chốt lời và sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Dù vậy, dòng tiền vẫn duy trì trạng thái luân chuyển tích cực giữa các nhóm ngành, giúp thị trường giữ được nhịp vận động ổn định trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục cải thiện.
Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

(TBTCO) - Nhịp giảm của hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026 "khiêm tốn" hơn đáng kể so với VN30-Index, nhờ đó chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index đảo chiều sang trạng thái dương.
Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với IPO và niêm yết không chỉ giúp doanh nghiệp nhà nước nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch hoạt động và mở rộng khả năng huy động vốn, mà còn góp phần gia tăng nguồn hàng hóa chất lượng cho thị trường chứng khoán.
Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

(TBTCO) - Giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong tháng 4 đạt khoảng 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm ngân hàng chiếm hơn 90% tổng giá trị mua lại.
Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng kênh dẫn vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Vinachem sơ kết 1 năm VinachemMart, ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Vinachem sơ kết 1 năm VinachemMart, ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

Sửa quy định giao dịch điện tử chứng khoán để bắt nhịp chuyển đổi số

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Croatia lên gấp đôi mức hiện nay

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

Mặt bằng lợi suất trái phiếu đi ngang ở các kỳ hạn trong tuần qua

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cổ phiếu Vietcombank, BIDV dẫn nhịp tăng, khối ngoại mạnh tay gom mua

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Cảnh báo lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cài đặt “thẻ BHXH điện tử”

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận kế hoạch IPO, chờ được cấp phép sản xuất vàng miếng

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Định giá tài sản trí tuệ: Khơi thông nguồn lực vô hình

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -7.39
18/05 | -7.39 (7,401.11 -7.39 (-0.10%))
DJI +135.20
18/05 | +135.20 (49,661.37 +135.20 (+0.27%))
IXIC -124.89
18/05 | -124.89 (26,100.25 -124.89 (-0.48%))
NYA +56.02
18/05 | +56.02 (22,855.44 +56.02 (+0.25%))
XAX +18.83
18/05 | +18.83 (9,177.79 +18.83 (+0.21%))
BUK100P +15.06
18/05 | +15.06 (1,026.03 +15.06 (+1.49%))
RUT -10.11
18/05 | -10.11 (2,783.19 -10.11 (-0.36%))
VIX +0.24
18/05 | +0.24 (18.67 +0.24 (+1.30%))
FTSE +122.53
18/05 | +122.53 (10,317.90 +122.53 (+1.20%))
GDAXI +356.70
18/05 | +356.70 (24,307.27 +356.70 (+1.49%))
FCHI +28.82
18/05 | +28.82 (7,981.37 +28.82 (+0.36%))
STOXX50E +19.58
18/05 | +19.58 (5,847.34 +19.58 (+0.34%))
N100 -2.18
18/05 | -2.18 (1,796.65 -2.18 (-0.12%))
BFX -37.64
18/05 | -37.64 (5,429.63 -37.64 (-0.69%))
MOEX.ME -0.11
18/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -287.55
18/05 | -287.55 (25,675.18 -287.55 (-1.11%))
STI +7.67
18/05 | +7.67 (4,996.75 +7.67 (+0.15%))
AXJO -125.50
18/05 | -125.50 (8,505.30 -125.50 (-1.45%))
AORD -135.20
18/05 | -135.20 (8,735.40 -135.20 (-1.52%))
BSESN +77.05
18/05 | +77.05 (75,315.04 +77.05 (+0.10%))
JKSE -124.08
18/05 | -124.08 (6,599.24 -124.08 (-1.85%))
KLSE -12.51
18/05 | -12.51 (1,727.71 -12.51 (-0.72%))
NZ50 -202.09
18/05 | -202.09 (12,762.92 -202.09 (-1.56%))
KS11 +22.86
18/05 | +22.86 (7,516.04 +22.86 (+0.31%))
TWII -280.54
18/05 | -280.54 (40,891.82 -280.54 (-0.68%))
GSPTSE -434.95
18/05 | -434.95 (33,833.35 -434.95 (-1.27%))
BVSP -949.47
18/05 | -949.47 (176,334.36 -949.47 (-0.54%))
MXX -88.36
18/05 | -88.36 (67,888.14 -88.36 (-0.13%))
IPSA -59.63
18/05 | -59.63 (10,361.72 -59.63 (-0.57%))
MERV +14,688.25
18/05 | +14,688.25 (2,722,557.00 +14,688.25 (+0.54%))
TA125.TA -64.35
18/05 | -64.35 (4,254.33 -64.35 (-1.49%))
CASE30 -357.30
18/05 | -357.30 (52,007.00 -357.30 (-0.68%))
JN0U.JO +22.89
18/05 | +22.89 (6,912.47 +22.89 (+0.33%))
DX-Y.NYB -0.18
18/05 | -0.18 (99.10 -0.18 (-0.19%))
125904-USD-STRD +21.19
18/05 | +21.19 (2,701.62 +21.19 (+0.79%))
XDB +0.70
18/05 | +0.70 (133.97 +0.70 (+0.52%))
XDE +0.20
18/05 | +0.20 (116.45 +0.20 (+0.18%))
000001.SS -3.86
18/05 | -3.86 (4,131.53 -3.86 (-0.09%))
N225 -593.34
18/05 | -593.34 (60,815.95 -593.34 (-0.97%))
XDN -0.02
18/05 | -0.02 (62.96 -0.02 (-0.04%))
XDA +0.14
18/05 | +0.14 (71.61 +0.14 (+0.19%))