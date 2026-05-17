Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

06:47 | 17/05/2026
Giá cà phê thế giới hôm nay (17/5) tiếp tục giảm mạnh, nối dài đà lao dốc từ phiên trước đó. Theo cập nhật mới nhất trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm mạnh 122 USD/tấn, tương đương 3,5%, xuống còn 3.365 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, giao dịch quanh mốc 141.500 - 144.000 đồng/kg.
Giá cà phê thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt lao dốc

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm mạnh 122 USD/tấn, tương đương 3,5%, xuống còn 3.365 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm sâu 127 USD/tấn, tương đương 3,77%, xuống còn 3.245 USD/tấn. Đây là mức giảm rất mạnh của cà phê Robusta chỉ trong vòng 2 phiên giao dịch gần đây.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 8,8 US cent/pound, tương đương 3,19%, xuống còn 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 8,25 US cent/pound, còn khoảng 260,1 US cent/pound.

Theo Reuters, giá cà phê Arabica hiện đã rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng 9 tháng, còn Robusta chạm đáy thấp nhất trong khoảng một tuần trở lại đây.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay giảm 1.200 đồng/kg theo chiều đi xuống của giá cà phê thế giới. Hiện giá cà phê Tây Nguyên đang dao động quanh mốc 87.100 - 87.700 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay đảo chiều giảm 1.200 đồng so với ngày hôm qua, hiện giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu cà phê khoảng 791.090 tấn, tăng 9,4% nhưng kim ngạch đạt 3,7 tỷ USD, giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg, cũng giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 87.100 đồng/kg, cũng giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Đây là mức giá thấp nhất trong khu vực.

Giá tiêu đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 17/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên tăng mạnh trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg, đánh dấu phiên đi ngang thứ 3 liên tiếp.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước với giá 144.000 đồng/kg. Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai khi cùng duy trì mức giao dịch khoảng 143.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất thị trường với khoảng 141.500 đồng/kg.

Dù chưa xuất hiện thêm đợt tăng mới, mặt bằng giá hiện nay vẫn được đánh giá ở vùng cao so với nhiều năm gần đây. Giới kinh doanh cho biết nguồn cung hồ tiêu trong dân hiện không còn quá dồi dào sau khi vụ thu hoạch kết thúc. Nhiều hộ nông dân tiếp tục giữ hàng do kỳ vọng giá có thể tăng thêm trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu sáng nay không ghi nhận biến động lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện tiếp tục duy trì ở mức 7.050 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch quanh mốc 6.250 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia giữ ở mức cao 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện duy trì mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức lần lượt 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Giá cao su thế giới hôm nay (16/5) biến động trái chiều khi tăng tại Thái Lan và Nhật Bản. Ngược lại, giá tại Trung Quốc và Singapore giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ổn định.
Giá heo hơi hôm nay (16/5) ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Trong đó, Đồng Nai tiếp tục là nơi có giá cao nhất với 71.000 đồng/kg, hiện giá heo đang dao động ở mức 66.000 - 71.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi dòng tiền trên thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các thông tin liên quan tới địa chính trị và lộ trình lãi suất của Mỹ.
(TBTCO) - Việc UAE tuyên bố chính thức rút khỏi OPEC từ 1/5 không chỉ tác động tới thị trường dầu mỏ mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo nhiều thách thức và cơ hội đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.
(TBTCO) - Tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu.
Giá bạc trong nước hôm nay (15/5) quay đầu giảm mạnh sau khi chạm vùng đỉnh cao nhất trong nhiều tuần qua. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng mạnh do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm hạ lãi suất, dù triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp gia tăng.
Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc hôm nay (15/5) tăng mạnh. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn giao tháng 10/2026 tại Nhật Bản tăng 11,4 Yên/kg; hợp đồng giao tháng 9 tại Trung Quốc tăng 500 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.
