Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt lao dốc

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm mạnh 122 USD/tấn, tương đương 3,5%, xuống còn 3.365 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm sâu 127 USD/tấn, tương đương 3,77%, xuống còn 3.245 USD/tấn. Đây là mức giảm rất mạnh của cà phê Robusta chỉ trong vòng 2 phiên giao dịch gần đây.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 8,8 US cent/pound, tương đương 3,19%, xuống còn 266,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 8,25 US cent/pound, còn khoảng 260,1 US cent/pound.

Theo Reuters, giá cà phê Arabica hiện đã rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng 9 tháng, còn Robusta chạm đáy thấp nhất trong khoảng một tuần trở lại đây.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay giảm 1.200 đồng/kg theo chiều đi xuống của giá cà phê thế giới. Hiện giá cà phê Tây Nguyên đang dao động quanh mốc 87.100 - 87.700 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk hôm nay đảo chiều giảm 1.200 đồng so với ngày hôm qua, hiện giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu cà phê khoảng 791.090 tấn, tăng 9,4% nhưng kim ngạch đạt 3,7 tỷ USD, giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 87.700 đồng/kg, cũng giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 87.100 đồng/kg, cũng giảm 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Đây là mức giá thấp nhất trong khu vực.

Giá tiêu đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 17/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên tăng mạnh trước đó. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500 - 144.000 đồng/kg, đánh dấu phiên đi ngang thứ 3 liên tiếp.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước với giá 144.000 đồng/kg. Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai khi cùng duy trì mức giao dịch khoảng 143.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất thị trường với khoảng 141.500 đồng/kg.

Dù chưa xuất hiện thêm đợt tăng mới, mặt bằng giá hiện nay vẫn được đánh giá ở vùng cao so với nhiều năm gần đây. Giới kinh doanh cho biết nguồn cung hồ tiêu trong dân hiện không còn quá dồi dào sau khi vụ thu hoạch kết thúc. Nhiều hộ nông dân tiếp tục giữ hàng do kỳ vọng giá có thể tăng thêm trong thời gian tới.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu sáng nay không ghi nhận biến động lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện tiếp tục duy trì ở mức 7.050 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch quanh mốc 6.250 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia giữ ở mức cao 9.300 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện duy trì mức 9.244 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức lần lượt 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.