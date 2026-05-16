Ngày 16/5: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

06:26 | 16/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (16/5) ổn định ở cả 3 miền trên cả nước. Trong đó, Đồng Nai tiếp tục là nơi có giá cao nhất với 71.000 đồng/kg, hiện giá heo đang dao động ở mức 66.000 - 71.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động, tiếp tục duy trì mặt bằng giá như hôm qua.

Các địa phương dẫn đầu khu vực gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục neo ở mức 69.000 đồng/kg. Nhóm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La giữ giá 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc không thay đổi, dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giữ trạng thái ổn định, không có sự điều chỉnh so với phiên trước.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg. Nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai giữ mức 67.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục neo ở mức 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực hiện không biến động, dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có biến động, thị trường duy trì trạng thái đi ngang trên diện rộng.

Đồng Nai tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì 70.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long giữ mức 69.000 đồng/kg. Nhóm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam đang dao động trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi cả nước, không ghi nhận điều chỉnh tăng giảm tại bất kỳ địa phương khảo sát nào. Mặt bằng giá hiện tại cho thấy thị trường đang trong giai đoạn cân bằng, với cung - cầu giữ nhịp ổn định giữa các vùng./.

Huyền Minh (tổng hợp)
WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi dòng tiền trên thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các thông tin liên quan tới địa chính trị và lộ trình lãi suất của Mỹ.
UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

(TBTCO) - Việc UAE tuyên bố chính thức rút khỏi OPEC từ 1/5 không chỉ tác động tới thị trường dầu mỏ mà còn phản ánh xu hướng tái cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo nhiều thách thức và cơ hội đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.
Bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được GACC phê duyệt

(TBTCO) - Tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu.
Ngày 15/5: Giá bạc lao dốc mạnh sau nhịp tăng nóng

Giá bạc trong nước hôm nay (15/5) quay đầu giảm mạnh sau khi chạm vùng đỉnh cao nhất trong nhiều tuần qua. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá bạc thế giới điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng mạnh do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm hạ lãi suất, dù triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp gia tăng.
Ngày 15/5: Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh

Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc hôm nay (15/5) tăng mạnh. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn giao tháng 10/2026 tại Nhật Bản tăng 11,4 Yên/kg; hợp đồng giao tháng 9 tại Trung Quốc tăng 500 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.
Ngày 15/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Giá gạo nguyên liệu hôm nay (15/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi đó, giá lúa ổn định, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg…. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

(TBTCO) - Liên tiếp kiểm tra đột xuất tại Sóc Sơn và làm việc với các địa phương ở Gia Lâm, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 TP. Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động chế biến suất ăn sẵn, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát bếp ăn tập thể, trường học và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Thị trường tiền tệ tuần 11 - 15/5: Tỷ giá trung tâm chạm đỉnh 4 tháng, lãi suất liên ngân hàng neo vùng cao 6 - 7%

Ngày 16/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ

Thuế tỉnh Lai Châu thu ngân sách 4 tháng tăng hơn 50% so với cùng kỳ

Nghị định 153/2026/NĐ-CP: Mở rộng địa bàn hải quan, tăng quyền chủ trì chống buôn lậu

Dòng vốn qua VDB đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của đất nước

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Tỷ giá USD hôm nay (13/5): USD tự do giảm nhẹ, DXY bật lên khi lạm phát Mỹ vượt dự báo