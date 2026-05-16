Ngày 16/5: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không biến động, tiếp tục duy trì mặt bằng giá như hôm qua.

Các địa phương dẫn đầu khu vực gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục neo ở mức 69.000 đồng/kg. Nhóm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La giữ giá 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc không thay đổi, dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giữ trạng thái ổn định, không có sự điều chỉnh so với phiên trước.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Đắk Lắk duy trì mức 68.000 đồng/kg. Nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai giữ mức 67.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục neo ở mức 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực hiện không biến động, dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không có biến động, thị trường duy trì trạng thái đi ngang trên diện rộng.

Đồng Nai tiếp tục giữ mức cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh duy trì 70.000 đồng/kg. Tây Ninh, Vĩnh Long giữ mức 69.000 đồng/kg. Nhóm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam đang dao động trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi cả nước, không ghi nhận điều chỉnh tăng giảm tại bất kỳ địa phương khảo sát nào. Mặt bằng giá hiện tại cho thấy thị trường đang trong giai đoạn cân bằng, với cung - cầu giữ nhịp ổn định giữa các vùng./.