Tài chính

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

Hà My

Hà My

[email protected]
16:57 | 15/05/2026
(TBTCO) - Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu tốt trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn. Mặc dù các yếu tố bất lợi có thể làm chậm lại đà tăng trưởng, nhưng WB nhận định, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt.
aa

Đà tăng trưởng tích cực vẫn được duy trì sang năm 2026

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) họp báo công bố báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam - báo cáo được xuất bản hai lần mỗi năm, đánh giá những diễn biến kinh tế gần đây, triển vọng và các ưu tiên chính sách chọn lọc.

Trình bày báo cáo, bà Tehmina Khan - Chuyên gia Kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết, Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế vững vàng so với các nền kinh tế khác trong khối ASEAN. Cho dù gặp nhiều trở ngại về thương mại toàn cầu, tăng trưởng GDP vẫn lên đến 8,02% trong năm 2025 - cao nhất trong khối ASEAN.

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt
Bà Tehmina Khan - Chuyên gia Kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào thông tin về báo cáo.

Đà tăng trưởng vẫn được duy trì sang năm 2026 nhờ đầu tư và xuất khẩu tăng mạnh, nền kinh tế trong nước duy trì được khả năng chống chịu, kết hợp với một chương trình cải cách toàn diện nhằm tái cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước mạnh mẽ nhất kể từ thời kỳ Đổi mới.

Từ năm 2025 đến tháng 4/2026, các cấp có thẩm quyền đã ban hành trên 86 văn bản luật và 300 nghị định nhằm tối ưu hóa bộ máy quản lý nhà nước và xử lý những rào cản pháp luật nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa vào khu vực tư nhân, bên cạnh tiến trình hiện đại hóa các hệ thống thuế, hải quan, tư pháp, cơ chế giải thể doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Định vị là một trung tâm chế biến chế tạo và thương mại toàn cầu, Việt Nam đang chủ động mở cửa thị trường vốn cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tuy nhiên, những căng thẳng địa chính trị và xung đột tại Trung Đông cùng cú sốc dầu mỏ đã và đang làm gia tăng bất định, có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng và cũng làm bộc lộ những điểm còn hạn chế mang tính cơ cấu trong mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt
Một số chỉ số kinh tế chính của Việt Nam giai đoạn 2024 - 2028, theo thống kê và dự báo của WB.

Mặc dù những thách thức của kinh tế thế giới có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng, nhưng WB đánh giá, triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn khá tốt. Theo WB, tăng trưởng của Việt Nam dự kiến có thể giảm nhẹ trong năm 2026, nhưng vẫn cao ở mức 6,8%.

Bình luận về dự báo tăng trưởng này, ông Marco Hernandez - Quản lý Chương trình, Chính sách tài khóa và tăng trưởng, WB khu vực Đông Á - Thái Bình Dương cho rằng, 6,8% là mức tăng trưởng rất nhanh trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu đang gặp rất nhiều khó khăn. Tăng trưởng của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng, dự kiến ở mức 7,1% trong năm 2027 và 7,4% trong năm 2028, được thúc đẩy bởi cải cách và những kế hoạch đầu tư đã được công bố.

Theo WB, với giá năng lượng toàn cầu được dự báo duy trì ở mức cao trong cả năm, lạm phát bình quân năm 2026 của Việt Nam dự kiến ở mức 4,2%, sau đó giảm dần còn 3,8% trong năm 2027 và 3,5% trong năm 2028.

Xuất khẩu và đầu tư công là động lực quan trọng

Báo cáo của WB cũng chỉ ra rằng, dù triển vọng của Việt Nam vẫn vững chắc, nhưng rủi ro trong ngắn hạn còn ở mức cao. Sản xuất và xuất khẩu sẽ tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng, song khả năng giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng trong nước, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, cũng như nâng cao năng suất lao động, sẽ là những yếu tố then chốt để duy trì đà phát triển trong trung hạn.

Nhìn từ trong nước, chính sách tài khóa mở rộng thông qua đẩy mạnh đầu tư công sẽ hỗ trợ cho tiêu dùng và đầu tư khu vực tư nhân. Với nợ công ở mức khoảng 34% GDP (năm 2025), Việt Nam vẫn còn dư địa tài khóa để tăng chi tiêu và hấp thụ các cú sốc. Triển vọng trong trung hạn cũng được củng cố bởi các cải cách cơ cấu và thị trường vốn sâu rộng, kết hợp với kế hoạch đầu tư công trị giá khoảng 320 tỷ USD.

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt
Bà Mariam J. Sherman - Giám đốc WB phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào phát biểu tại họp báo.

Bà Mariam J. Sherman - Giám đốc WB phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào nhận định, tăng trưởng toàn cầu chững lại đang tạo thêm áp lực cho môi trường bên ngoài của Việt Nam, trong khi biến động giá dầu làm gia tăng các rủi ro theo chiều hướng bất lợi. Bên cạnh đó, những cú sốc khí hậu, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, biến động nhân khẩu học và nhu cầu ngày càng lớn về cơ sở hạ tầng đang định hình lại nền tảng tăng trưởng dài hạn.

“Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tiếp tục củng cố quản lý kinh tế vĩ mô, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cải cách. Thách thức cốt lõi là triển khai, bảo đảm nguồn lực và duy trì chương trình cải cách đầy tham vọng đang được thực hiện, trong khi vẫn kiểm soát tốt các rủi ro bên ngoài và những điểm dễ tổn thương trong nước, đồng thời khơi mở toàn bộ tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân để tạo ra nhiều việc làm chất lượng hơn” - bà Mariam J. Sherman khuyến nghị.

Chia sẻ thêm về động lực tăng trưởng chính của kinh tế Việt Nam 2026, TS. Nguyễn Xuân Thành - giảng viên cấp cao, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng, hai động lực chính và quan trọng vẫn là xuất khẩu và đầu tư công.

Ông cho biết, mặc dù kinh tế thế giới tiếp tục biến động, sức mua tại nhiều thị trường lớn suy giảm, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng tích cực nhờ lợi thế cạnh tranh của nhiều mặt hàng chủ lực. Đây đang là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, đầu tư công cũng được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng lớn trong năm 2026, với kế hoạch vốn khoảng 1,1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân 4 tháng đầu năm đạt hơn 14% và nếu cả năm đạt từ 95% kế hoạch trở lên sẽ tạo tác động lan tỏa mạnh tới tăng trưởng kinh tế.

Theo TS. Nguyễn Xuân Thành, vấn đề quan trọng hiện nay là duy trì ổn định hai động lực tăng trưởng là xuất khẩu và đầu tư công trong các quý còn lại của năm. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần thúc đẩy thêm động lực còn khá yếu là sức mua trong nước và khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Điều này đòi hỏi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phải tiếp tục được triển khai hiệu quả, từ cắt giảm điều kiện kinh doanh, ổn định chính sách thuế đến giúp doanh nghiệp thích ứng với các thay đổi chính sách. Đồng thời, tăng trưởng xuất khẩu cần đi cùng với ổn định việc làm và thu nhập của người lao động để duy trì sức mua của thị trường nội địa.

“Nếu giữ được hai động lực chính là xuất khẩu và đầu tư công, đồng thời cải thiện được sức mua trong nước gắn với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực” - TS. Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh./.

Báo cáo của WB nhấn mạnh, chương trình cải cách của Việt Nam đang đi đúng hướng. Việc chuyển hóa cải cách thành kết quả thực tế - bảo đảm các khoản đầu tư có hiệu quả, nguồn tài chính đầy đủ và tiến độ thực hiện cải cách bắt kịp với kỳ vọng - đòi hỏi nỗ lực bền bỉ, liên tục. Nếu được thực hiện tốt, những nỗ lực này có thể giúp Việt Nam có được niềm tin của nhà đầu tư, đầu tư tư nhân, tăng trưởng và sức chống chịu, đồng thời tạo bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.
Hà My
Từ khóa:
kinh tế việt nam tăng trưởng xuất khẩu đầu tư công ngân hàng thế giới sức chống chịu

Bài liên quan

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 5.600 vốn đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 5.600 vốn đầu tư công năm 2026

Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

Doanh nghiệp bảo hiểm tìm động lực tăng trưởng mới

Infographics: Hiện còn hơn 46.218 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Infographics: Hiện còn hơn 46.218 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Dành cho bạn

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

Ngân hàng Phát triển Việt Nam: 20 năm kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội đất nước

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

VDB và hành trình làm “đòn bẩy” cho các dự án trọng điểm quốc gia

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Đọc thêm

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành xử lý, đưa tài sản vào khai thác hiệu quả ngay trong quý II/2026, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.
Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng 9 nhóm chính sách hỗ trợ để các đặc khu trở thành động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, có nhóm chính sách thu hút các "đại bàng" – nhà đầu tư chiến lược; nhóm chính sách về thu hút nguồn vốn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…
Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2026/TT-BTC hướng dẫn nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và điều kiện công nhận tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Thông tư đã cụ thể hóa 5 nhóm tiêu chí quan trọng liên quan đến tăng trưởng thu nhập, phát triển hợp tác xã, kinh tế tư nhân và khu công nghiệp, tạo căn cứ thống nhất để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đối ngoại của Kho bạc Nhà nước

(TBTCO) - Với quyết tâm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao kỷ cương, tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển đến năm 2030 của toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại.
Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

(TBTCO) - Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, làm thay đổi căn bản tư duy và định hướng của ngành Dự trữ. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh để làm rõ hơn những nội dung mới của chính sách dự trữ.
Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 được giao ở mức rất lớn, song kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm vẫn thấp hơn kỳ vọng. Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc do Chính phủ tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, áp lực giải ngân đang lan từ phòng họp tới công trường, buộc nhiều địa phương phải khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” để đưa dòng vốn đầu tư công tăng tốc trong những tháng còn lại của năm.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Lào, ngày 13/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương đã tiếp kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn.
Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk mới đạt 7,64%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước. Trước áp lực tiến độ, địa phương đang siết kỷ luật giải ngân, điều chuyển vốn khỏi dự án chậm và xem kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá cán bộ, người đứng đầu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao