Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Cục Quản lý dược yêu cầu các đơn vị trên toàn quốc thu hồi toàn bộ lô thuốc Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành 893100060724), số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028, do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu sản phẩm tại quầy thuốc Kim Liên (xã Trà Giang) kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong (vi phạm mức độ 3). Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp tục lấy mẫu bổ sung đối với lô sản phảm trên, kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Do vậy, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty Pharmedic phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi trên, báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, Pharmedic phải chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc nêu trên tới tất cả các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã nhận lô thuốc nêu trên.

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu Pharmedic phải tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 11/5. Xử lý lô thuốc bị thu hồi; chi trả chi phí cho việc thu hồi, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi nêu trên, thông báo và tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên, trả thuốc cho cơ sở đã cung cấp thuốc.

Cùng với đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi nêu trên, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.