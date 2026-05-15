TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

Thanh Sơn

17:05 | 15/05/2026
(TBTCO) - TP. Hải Phòng là địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội.
Ngày 15/5, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP. Hải Phòng, Văn phòng Quốc hội tổ chức tập huấn thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội. Hải Phòng là đơn vị đầu tiên được lựa chọn thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội.

Các đại biểu được giới thiệu định hướng xây dựng Quốc hội số, hệ sinh thái nền tảng số dùng chung của Quốc hội và khả năng triển khai tại các cơ quan dân cử địa phương. Nội dung tập huấn tập trung vào 3 nền tảng số gồm: hệ thống họp không giấy tờ (Q-Cabinet), nền tảng bình dân học vụ số - Quốc hội số và hệ thống phần mềm dân nguyện.

Thông tin về thực trạng sẵn sàng chuyển đổi số của HĐND TP. Hải Phòng, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hải Phòng khẳng định, việc Hải Phòng là địa phương đầu tiên được lựa chọn triển khai thí điểm các nền tảng có ý nghĩa quan trọng. Hải Phòng đề nghị Văn phòng Quốc hội chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện thí điểm thành công không chỉ ở cấp thành phố, mà cả cấp xã. HĐND thành phố quyết tâm trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống điều hành chung, tiến tới tổ chức kỳ họp trực tuyến, đồng bộ các dữ liệu liên quan.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hải Phòng phát biểu tại buổi tập huấn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giao nhiệm vụ và định hướng phối hợp triển khai thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội tại Hải Phòng trong thời gian tới; đề nghị HĐND TP. Hải Phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thí điểm các nền tảng. Các phường thực hiện thí điểm cần quan tâm trang bị thiết bị hiện đại.

Việc triển khai các nền tảng với tính năng vượt trội sẽ hỗ trợ trong nhiều khâu quan trọng của kỳ họp HĐND như trí tuệ nhân tạo ghi, phân loại trực tiếp ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn tại hội trường, tổng hợp ý kiến của cử tri...

Mục tiêu của chuyển đổi số năm 2026 và những năm tiếp theo của HĐND TP. Hải Phòng là hướng tới xây dựng một hệ sinh thái HĐND số. Kế thừa kết quả từ hệ thống theo dõi nghị quyết đã triển khai từ những năm trước, bước sang năm 2026, việc chuyển đổi từ số hóa hồ sơ đơn thuần sang xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội dưới dạng sơ đồ quản trị thông minh rất cần thiết và cấp bách.

Hệ thống này hướng tới là một “bảng điều hành số” sống động, nơi các chỉ tiêu trọng yếu về GRDP, thu chi ngân sách, tiến độ giải ngân đầu tư công... được hiển thị trực quan và cập nhật liên tục. Đây chính là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các ban của HĐND thẩm tra và giám sát chuyên đề dựa trên bằng chứng thực tế, bảo đảm mọi nghị quyết ban hành đều được đo lường hiệu quả chính xác nhất.

Đồng thời, việc triển khai hệ thống phần mềm Dân nguyện (ý kiến cử tri và khiếu nại tố cáo) do Văn phòng Quốc hội trang bị kết nối liên thông từ Trung ương đến thành phố sẽ là công cụ đắc lực để đại biểu theo dõi sát sao việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân công khai, minh bạch.

Với sự quyết liệt của Văn phòng Quốc hội và HĐND TP. Hải Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng, việc triển khai thí điểm sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả cao nhất để nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị.

Việc Thường trực HĐND TP. Hải Phòng tiên phong xây dựng “Hệ sinh thái HĐND số” ngay từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính là hành động cụ thể thể chế hóa các quy định đột phá của Luật Chuyển đổi số (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn.

Theo đó, HĐND thành phố đã chuyển dịch mạnh mẽ từ “số hóa hồ sơ” đơn thuần sang “số hóa quy trình và quản trị dữ liệu liên thông”, khẳng định vai trò của dữ liệu là tài sản chiến lược thông qua hệ thống Kỳ họp số và Dashboard giám sát thông minh...

Đặc biệt, thông qua sử dụng nền tảng dùng chung Q-Cabinet và kết nối xuyên suốt đến cấp xã, HĐND TP. Hải Phòng đã kiến tạo một nhịp cầu số nhân văn, lấy niềm tin và “chỉ số hạnh phúc” của cử tri làm thước đo giá trị, hiện thực hóa mục tiêu cốt lõi “Chính quyền số phụng sự nhân dân” mà pháp luật đã xác lập./.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Đồng hành cùng địa phương tăng tốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Đồng hành cùng địa phương tăng tốc

(TBTCO) - Chiều 14/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phường Móng Cái 1 và trực tuyến tới 29 điểm cầu tại các phường, xã, đặc khu thuộc Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội số 3.
Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

(TBTCO) - Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bước vào cuộc đổi mới chính mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bước vào cuộc đổi mới chính mình

(TBTCO) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã phát đi một thông điệp rõ ràng đó là: trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, chính Mặt trận cũng phải đổi mới mạnh mẽ hơn để theo kịp yêu cầu của thực tiễn, giữ được nhịp nối với Nhân dân và tạo dựng đồng thuận xã hội.
Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương

Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương

(TBTCO) - Tiếp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, với vai trò, vị thế là Thủ đô của hai nước, Hà Nội và Viêng Chăn phải đi đầu, là hình mẫu trong hợp tác địa phương; phải làm sâu sắc hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

(TBTCO) - Tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chiều ngày 12/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững.
