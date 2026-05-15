TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

Ngày 15/5, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP. Hải Phòng, Văn phòng Quốc hội tổ chức tập huấn thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội. Hải Phòng là đơn vị đầu tiên được lựa chọn thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội.

Các đại biểu được giới thiệu định hướng xây dựng Quốc hội số, hệ sinh thái nền tảng số dùng chung của Quốc hội và khả năng triển khai tại các cơ quan dân cử địa phương. Nội dung tập huấn tập trung vào 3 nền tảng số gồm: hệ thống họp không giấy tờ (Q-Cabinet), nền tảng bình dân học vụ số - Quốc hội số và hệ thống phần mềm dân nguyện.

Thông tin về thực trạng sẵn sàng chuyển đổi số của HĐND TP. Hải Phòng, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hải Phòng khẳng định, việc Hải Phòng là địa phương đầu tiên được lựa chọn triển khai thí điểm các nền tảng có ý nghĩa quan trọng. Hải Phòng đề nghị Văn phòng Quốc hội chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện thí điểm thành công không chỉ ở cấp thành phố, mà cả cấp xã. HĐND thành phố quyết tâm trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống điều hành chung, tiến tới tổ chức kỳ họp trực tuyến, đồng bộ các dữ liệu liên quan.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hải Phòng phát biểu tại buổi tập huấn

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giao nhiệm vụ và định hướng phối hợp triển khai thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội tại Hải Phòng trong thời gian tới; đề nghị HĐND TP. Hải Phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thí điểm các nền tảng. Các phường thực hiện thí điểm cần quan tâm trang bị thiết bị hiện đại.

Việc triển khai các nền tảng với tính năng vượt trội sẽ hỗ trợ trong nhiều khâu quan trọng của kỳ họp HĐND như trí tuệ nhân tạo ghi, phân loại trực tiếp ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn tại hội trường, tổng hợp ý kiến của cử tri...

Mục tiêu của chuyển đổi số năm 2026 và những năm tiếp theo của HĐND TP. Hải Phòng là hướng tới xây dựng một hệ sinh thái HĐND số. Kế thừa kết quả từ hệ thống theo dõi nghị quyết đã triển khai từ những năm trước, bước sang năm 2026, việc chuyển đổi từ số hóa hồ sơ đơn thuần sang xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội dưới dạng sơ đồ quản trị thông minh rất cần thiết và cấp bách.

Hệ thống này hướng tới là một “bảng điều hành số” sống động, nơi các chỉ tiêu trọng yếu về GRDP, thu chi ngân sách, tiến độ giải ngân đầu tư công... được hiển thị trực quan và cập nhật liên tục. Đây chính là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các ban của HĐND thẩm tra và giám sát chuyên đề dựa trên bằng chứng thực tế, bảo đảm mọi nghị quyết ban hành đều được đo lường hiệu quả chính xác nhất.

Đồng thời, việc triển khai hệ thống phần mềm Dân nguyện (ý kiến cử tri và khiếu nại tố cáo) do Văn phòng Quốc hội trang bị kết nối liên thông từ Trung ương đến thành phố sẽ là công cụ đắc lực để đại biểu theo dõi sát sao việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân công khai, minh bạch.

Với sự quyết liệt của Văn phòng Quốc hội và HĐND TP. Hải Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng, việc triển khai thí điểm sẽ thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả cao nhất để nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước.

Việc Thường trực HĐND TP. Hải Phòng tiên phong xây dựng “Hệ sinh thái HĐND số” ngay từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính là hành động cụ thể thể chế hóa các quy định đột phá của Luật Chuyển đổi số (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn.

Theo đó, HĐND thành phố đã chuyển dịch mạnh mẽ từ “số hóa hồ sơ” đơn thuần sang “số hóa quy trình và quản trị dữ liệu liên thông”, khẳng định vai trò của dữ liệu là tài sản chiến lược thông qua hệ thống Kỳ họp số và Dashboard giám sát thông minh...

Đặc biệt, thông qua sử dụng nền tảng dùng chung Q-Cabinet và kết nối xuyên suốt đến cấp xã, HĐND TP. Hải Phòng đã kiến tạo một nhịp cầu số nhân văn, lấy niềm tin và “chỉ số hạnh phúc” của cử tri làm thước đo giá trị, hiện thực hóa mục tiêu cốt lõi “Chính quyền số phụng sự nhân dân” mà pháp luật đã xác lập./.