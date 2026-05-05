TP. Hải Phòng tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030

Theo đó, tại văn bản số 4834/VP-XDCT, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan, địa phương liên quan, căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại Thông báo số 183/TB-BXD về kết quả làm việc đôn đốc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4550/VP-XDCT ngày 24/4/2026 về kết quả phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng tập trung nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư; ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục, bảo đảm công tác mua – bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định.

Quan tâm, phối hợp giải quyết sớm các kiến nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quá trình đề xuất, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.

Đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư, yêu cầu tập trung hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, giao đất, bảo đảm đủ điều kiện để sớm khởi công dự án.

Tiếp tục rà soát, tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, các dự án nhà ở xã hội; bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, thể thao và thực hiện giao Chủ đầu tư theo quy định.

Hiện nay, TP. Hải Phòng đang triển khai 34 dự án nhà ở xã hội với khoảng 50.503 căn đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, đang triển khai thi công xây dựng 10 dự án với khoảng 20.802 căn, đã có nhà đầu tư nhưng chưa khởi công 24 dự án với khoảng 29.701 căn.

Tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, Chính phủ giao thành phố Hải Phòng hoàn thành 6.700 căn trong năm 2026.

Theo báo cáo của UBND TP. Hải Phòng, trong 10 Dự án nhà ở xã hội đang thi công với quy mô 20.802 căn, dự kiến năm 2026 có 7 dự án hoàn thành khoảng 12.127 căn (trong đó đã hoàn thành 2.358 căn trong năm 2025).

Cụ thể, Dự án nhà lưu trú công nhân KCN An Phát 1 (xã An Phú) quy mô 4.360 căn dự kiến hoàn thành toàn bộ; Dự án Nhà ở xã hội Tràng Cát (phường Hải An) quy mô 3.800 căn dự kiến hoàn thành thêm 1.700 căn; Dự án Nhà ở xã hội KCN Tân Trường (xã Mao Điền) quy mô 1.388 căn dự kiến hoàn thành toàn bộ; Dự án Khu chức năng dịch vụ KCN Đại An mở rộng quy mô 1.333 căn dự kiến hoàn thành toàn bộ.

Ngoài ra, Dự án Nhà ở xã hội tại phường Đồng Hòa (quận Kiến An cũ) quy mô 519 căn đã cất nóc, đang hoàn thiện; Dự án NOXH tại ngõ 243 Hoàng Quốc Việt (phường Phù Liễn) quy mô 328 căn dự kiến hoàn thành 250 căn; Dự án Nhà ở xã hội Toàn Thắng (phường Thủy Nguyên) quy mô 399 căn dự kiến hoàn thành 219 căn.

Đối với 3 dự án còn lại, quy mô khoảng 8.675 căn (đã hoàn thành 2.768 căn giai đoạn 2024 - 2025), dự kiến khó hoàn thành trong năm 2026. Cụ thể, Dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (phường Ngô Quyền) quy mô 4.448 căn hiện đang thi công móng các tòa còn lại; Dự án Nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2 (phường Hải An) quy mô 2.347 căn đang triển khai hạ tầng; Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cầu Rào 2 quy mô 1.880 căn.

Như vậy, đến nay, tổng số căn hộ có khả năng hoàn thành từ các dự án đang triển khai đạt khoảng 9.769/6.700 căn, tương đương 146% so với mục tiêu được giao./.