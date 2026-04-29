“Giao lộ di sản” Nam Đà Nẵng tăng sức hút nhờ cú hích hạ tầng, tiện ích

Hạ tầng đồng bộ cùng khả năng kết nối thuận tiện giúp Nam Đà Nẵng khẳng định vị thế trung tâm phát triển mới của khu vực miền Trung. Ảnh: Ánh Dương.

Di sản - hạ tầng - thủy mạch: “tam lực” tái định vị Nam Đà Nẵng

Trong cấu trúc phát triển đô thị, hạ tầng luôn là yếu tố dẫn dắt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những khu vực có thể bứt phá mạnh mẽ không chỉ sở hữu hạ tầng, mà còn hội đủ các yếu tố về văn hóa và tự nhiên. Nam Đà Nẵng đang là một trong số ít khu vực đáp ứng đồng thời cả ba trụ cột này.

Trước hết, xét về vị trí, Nam Đà Nẵng nằm trên trục kết nối di sản miền Trung gồm Huế - Hội An - Mỹ Sơn. Đây là hành lang du lịch - văn hóa có giá trị quốc tế, tạo nên dòng khách ổn định, bền vững. Nếu Huế đón 6,3 triệu lượt khách thì Đà Nẵng, bao gồm 2 trung tâm di sản của Quảng Nam (cũ) cũng đón tới hơn 17,3 triệu lượt khách trong năm 2025. Điều đặc biệt là khu Nam Đà Nẵng đóng vai trò “trạm trung chuyển” của luồng khách đi qua các không gian di sản này.

Nam Đà Nẵng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng du khách khổng lồ đổ về các sự kiện quy mô như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế. Ảnh: Ánh Dương.

Thứ hai, về hạ tầng, khu vực này đang đón nhận những cú hích mang tính bước ngoặt, đặc biệt sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam. Nổi bật là dự án khơi thông sông Cổ Cò - tuyến thủy lộ lịch sử từng kết nối Đà Nẵng với Hội An từ thế kỷ XVII. Khi hoàn thiện, tuyến sông này không chỉ giải quyết bài toán môi trường mà còn mở ra trục du lịch đường thủy liên hoàn, gia tăng giá trị cảnh quan và khai thác kinh tế dịch vụ. Song song, hệ thống du lịch đường thủy nội địa gần 10.000 tỷ đồng dần hình thành, kết nối các tuyến sông Hàn, Cổ Cò và các khu vực lân cận, mở ra hành trình trải nghiệm bằng tàu du lịch, các show nghệ thuật trên sông hay dịch vụ ven bờ…

Cùng với đó là định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại (LRT/MRT), đưa khu Nam Đà Nẵng thành tâm điểm của mô hình TOD - xu hướng đô thị gắn với giao thông công cộng đang phổ biến tại các thành phố lớn trên thế giới.

Một yếu tố khác tạo nên sự khác biệt riêng có của khu vực này chính là cấu trúc thủy mạch tự nhiên. Những tọa độ vàng như Hòa Quý - Hòa Xuân nằm ở vị trí “tam thủy tụ phúc”, nơi hội tụ của sông Cổ Cò, Đô Tỏa và sông Hàn. Theo quan niệm phong thủy, những khu vực ven sông không chỉ có giá trị cảnh quan, khí hậu mà còn là nơi tích tụ dòng chảy kinh tế, thường hình thành các trung tâm đô thị sầm uất. Với lợi thế quỹ đất lớn, hạ tầng khu Nam Đà Nẵng đang hoàn thiện, tăng cường kết nối đa chiều để trở thành “lõi trung tâm” của miền Trung.

Vị thế “tụ thuỷ” tại Hòa Quý - Hòa Xuân không chỉ mang lại cảnh quan xanh mát mà còn là yếu tố giúp tài sản gia tăng giá trị trong tương lai. Ảnh: Ánh Dương.

“Nam Đà Nẵng có môi trường thiên nhiên rất tuyệt vời, với chất lượng sống cao. Việc đầu tư phát triển các khu đô thị với đầy đủ hạ tầng giao thông, tiện ích xã hội, dịch vụ là hoàn toàn khả thi” - ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.

Từ góc độ thị trường, sự hội tụ của 3 yếu tố di sản - hạ tầng - thủy mạch đang tạo ra lực đẩy kép: vừa nâng cao giá trị sống, vừa mở ra dư địa tăng giá tài sản trong dài hạn. Đây cũng chính là tiền đề để khu Nam Đà Nẵng chuyển mình từ một khu vực giàu tiềm năng thành lõi trung tâm mới của đô thị.

FourS Tower – Át chủ bài tại lõi trung tâm mới

Trong bối cảnh đó, tổ hợp FourS Tower (Tháp Bốn Mùa) do Sun Group phát triển ở “trái tim” khu đô thị Sun Riverpolis không chỉ đón đầu sức nóng hạ tầng mà còn trực tiếp thụ hưởng hệ sinh thái tiện ích đang ngày một hoàn chỉnh tại trung tâm Nam Đà Nẵng.

Tọa lạc tại ngã tư Nguyễn Phước Lan - Minh Mạng, tổ hợp nằm trong lõi đô thị hiện hữu với quy hoạch giao thông hoàn chỉnh, trên trục di sản nối Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn, kết nối nhanh tới biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn, sân bay quốc tế và trung tâm cũ. Cư dân FourS Tower sẽ nghiễm nhiên thừa hưởng hệ sinh thái quy mô của toàn khu Nam Đà Nẵng, trong đó nổi bật là công viên ven sông Hyde Park rộng 50ha - công viên lớn bậc nhất miền Trung, đóng vai trò “lá phổi xanh” kiến tạo môi trường sống trong lành và cân bằng.

Toàn cảnh tổ hợp căn hộ FourS Tower. Ảnh: Sun Property.

Cách đó không xa, tổ hợp Da Nang Downtown đã được Sun Group khởi công tháng 8/2025 với quy mô 77ha, vốn gần 80.000 tỷ đồng, tương lai sẽ trở thành siêu tổ hợp vui chơi, giải trí và thương mại đẳng cấp quốc tế với tòa tháp biểu tượng 69 tầng. Chưa kể, dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” với mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng đang được Đà Nẵng triển khai sẽ góp phần gia tăng sức hút du lịch, đồng thời phát triển kinh tế đêm ven sông, lan tỏa sức nóng đến các bất động sản lân cận tại khu vực Hòa Xuân.

Tổng hòa các yếu tố này tạo nên chuỗi giá trị sống - nghỉ dưỡng - giải trí - đầu tư hoàn chỉnh, giúp FourS Tower không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi tận hưởng trọn vẹn nhịp sống đô thị hiện đại. “FourS Tower có vị trí rất đắc địa, nằm ngay trung tâm Nam Hòa Xuân, xung quanh được bao bọc bởi các dòng sông nên khí hậu rất trong lành. 4 tòa căn hộ nằm trên hai cái trục đường huyết mạch kết nối với khu trung tâm cũ và đường đi thẳng ra biển, rất thuận tiện” - ông Bùi Đăng Nghĩa - Tổng giám đốc SRT Việt Nam đánh giá.

Đón đầu sức nóng của “lõi trung tâm mới” đang được kiến tạo tại Nam Đà Nẵng, FourS Tower sẽ mở ra một chuẩn sống mới kết hợp giá trị an cư và đầu tư. Theo các chuyên gia, việc sở hữu một sản phẩm bất động sản nằm trong hệ sinh thái tiện ích đang hình thành rõ nét được xem là lợi thế lớn, đặc biệt trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên dự án có khả năng khai thác giá trị thực thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá./.