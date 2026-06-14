Thị trường

Ngày 14/6: Giá cao su thế giới tiếp đà tăng nhờ lo ngại nguồn cung

06:21 | 14/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (14/6) tiếp tục diễn biến tích cực khi giá trên các sàn giao dịch tiếp đà tăng do được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu, giá dầu giảm và những lo ngại về nguồn cung trong nửa cuối năm. Trong nước, các doanh nghiệp duy trì ổn định, với giá mủ nước dao động từ 420 - 505 đồng/TSC tùy khu vực.
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Ngày 14/6: Giá cao su thế giới tiếp đà tăng nhờ lo ngại nguồn cung
Giá cao su thế giới hôm nay tiếp tục diễn biến tích cực.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,92% (160 Nhân dân tệ) lên 17.535 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) tăng 0,84% (3,5 Yên) lên 419,6 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng 2 Baht, tương đương 1,96% lên 104,02 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giao dịch ở mức 225,5 US cent/kg, tăng 0,5%.

Ở kỳ hạn xa, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sở Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 165 Nhân dân tệ, tương đương 0,95%, lên 17.565 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.597 USD/tấn).

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 7, loại cao su tổng hợp được giao dịch sôi động nhất trên SHFE cũng tăng 140 Nhân dân tệ, tương đương 1,06%, lên 13.370 Nhân dân tệ/tấn.

Ở thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu RSS3 của Thái Lan tăng 1,96%, lên 104,02 Baht/kg (khoảng 3,17 USD/kg).

Giá cao su trong nước

Trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Nhìn chung, thị trường cao su thế giới đang có tín hiệu phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, trong nước vẫn chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để kéo giá mủ tăng trở lại khi doanh nghiệp tiếp tục duy trì chính sách thu mua ổn định./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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