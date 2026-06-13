Doanh nghiệp đường chủ động xây dựng phương án quản trị rủi ro

Sản lượng đường tăng cao, tạo áp lực lên mặt bằng giá

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), từ đầu tháng 3/2026 đến nay, thị trường đường thế giới trải qua hai giai đoạn biến động với xu hướng khá khác biệt. Trong tháng 3, giá đường thế giới ghi nhận nhịp tăng do những lo ngại liên quan tới nguồn cung ngắn hạn và diễn biến tăng của thị trường năng lượng. Giá dầu thô đi lên tại thời điểm đó đã thúc đẩy nhiều nhà máy tại các quốc gia sản xuất lớn cân nhắc gia tăng tỷ trọng mía dành cho sản xuất ethanol thay vì ép đường. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay, thị trường đã chuyển sang giai đoạn điều chỉnh khi các thông tin về nguồn cung liên tục được cải thiện.

Giá đường trong nước sẽ tiếp tục chịu tác động từ diễn biến của thị trường thế giới khi áp lực nguồn cung dồi dào. Ảnh: An Thư

Theo ghi nhận từ các tổ chức quốc tế, các quốc gia xuất khẩu đường chủ chốt như Brazil và Thái Lan đều ghi nhận tín hiệu tích cực cả về sản lượng lẫn xuất khẩu. Riêng tại khu vực Trung - Nam Brazil, sản lượng đường trong tháng 4 đầu niên vụ 2026 - 2027 tăng hơn 55% so với cùng kỳ năm trước nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi cho thu hoạch. Trong khi đó, xuất khẩu đường của Thái Lan trong 4 tháng đầu năm cũng ghi nhận mức tăng gần 30%. Những số liệu này cho thấy nguồn cung từ các quốc gia sản xuất chủ chốt đang được cải thiện, qua đó tác động đáng kể đến diễn biến giá đường trên thị trường thế giới thời gian gần đây.

MXV cho biết, đối với thị trường trong nước, mặt bằng giá đường nhìn chung biến động đồng pha với xu hướng của thị trường quốc tế. Nguồn cung nội địa được duy trì ổn định, trong khi lượng đường nhập khẩu từ các nước trong khu vực tiếp tục hiện diện trên thị trường, làm gia tăng tính cạnh tranh về giá. Theo ghi nhận, giá đường tại thị trường nội địa đến nay đã điều chỉnh giảm từ vài trăm đến hơn một nghìn đồng mỗi kg tùy từng chủng loại và khu vực.

Trên thị trường hàng hóa phái sinh, những biến động của giá đường thế giới thời gian qua cũng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Theo hệ thống dữ liệu của MXV, trong 3 phiên giao dịch gần nhất, giá trị giao dịch mặt hàng đường 11 liên thông tại MXV chiếm từ 5% đến 7% tổng giá trị giao dịch của nhóm nguyên liệu công nghiệp và nằm trong nhóm ba mặt hàng có thanh khoản cao của nhóm. Điều này phản ánh mức độ quan tâm giới đầu tư đối với mặt hàng đường, đặc biệt trong bối cảnh các thông tin về nguồn cung toàn cầu liên tục tác động đến diễn biến giá.

Thị trường chịu tác động từ triển vọng nguồn cung

Nhận định về thị trường đường thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng giám đốc MXV cho rằng, ở thời điểm hiện tại, thị trường đường thế giới đang chịu tác động đồng thời từ hai nhóm yếu tố chính là triển vọng nguồn cung và diễn biến của thị trường năng lượng.

Về phía nguồn cung, các dự báo mới nhất của Tổ chức Đường thế giới (ISO) cho thấy niên vụ 2025 - 2026 có thể ghi nhận mức thặng dư cung khoảng 2,2 triệu tấn, trong khi sản lượng toàn cầu được kỳ vọng đạt khoảng 182 triệu tấn. Đây là những thông tin đang có ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý thị trường và diễn biến giá đường trên các sở giao dịch quốc tế.

Pakistan có thể sớm xuất khẩu đường trở lại, tạo áp lực lên giá Giá đường thế giới ngày 11/6 tiếp tục đi xuống, hợp đồng đường trắng SF1 giảm 0,2%, chốt phiên ở mức 443,90 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết, sản lượng đường tại Trung Quốc cao hơn dự kiến đã góp phần củng cố nguồn cung toàn cầu. Bên cạnh đó, thị trường cũng xuất hiện thông tin Pakistan có thể sớm cho phép xuất khẩu đường trở lại, làm gia tăng thêm áp lực lên giá.

Bên cạnh đó, diễn biến của giá dầu thô tiếp tục là yếu tố cần được theo dõi sát sao. Giá năng lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định phân bổ nguyên liệu giữa sản xuất đường và ethanol tại các quốc gia sản xuất lớn như Brazil. Do đó, những biến động của thị trường năng lượng có thể tác động đến cán cân cung - cầu của thị trường đường trong thời gian tới.

Ngoài ra, yếu tố thời tiết tại Brazil, Ấn Độ và Thái Lan vẫn là biến số quan trọng đối với triển vọng sản xuất của ngành đường toàn cầu. Hiện nay, thị trường đang theo dõi sát các diễn biến thời tiết tại những khu vực này để đánh giá mức độ ảnh hưởng tới năng suất cây mía cũng như nguồn cung trong các niên vụ tiếp theo.

Đối với thị trường trong nước, giá đường sẽ tiếp tục chịu tác động từ diễn biến của thị trường thế giới cũng như tình hình cung - cầu nội địa. Trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đường cần chủ động theo dõi diễn biến giá, xây dựng phương án quản trị rủi ro phù hợp và cân nhắc sử dụng các công cụ phòng vệ giá khi cần thiết.

Theo ông Quỳnh, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc dự báo xu hướng giá mà còn ở khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường. Việc chủ động quản trị rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao khả năng ứng phó trước các biến động của thị trường hàng hóa toàn cầu.