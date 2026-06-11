Tỷ giá USD hôm nay (11/6): USD ngân hàng bán ra kịch trần, dự báo Fed tăng lãi suất khi lạm phát Mỹ cao nhất 3 năm

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 11/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.895,35 - 26.410,65 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.370 - 26.400 VND/USD, tăng 30 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán, thấp hơn mức niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD nhìn chung tiếp tục tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.100 - 26.410 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 2 đồng ở cả hai chiều. BIDV niêm yết ở mức 26.130 - 26.410 VND/USD, tăng 2 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tại ACB, tỷ giá USD ở mức 26.100 - 26.410 VND/USD, trong đó giá mua vào giảm 20 đồng nhưng giá bán ra tăng 2 đồng. Trong khi đó, MSB niêm yết USD ở mức 26.130 - 26.410 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua vào và tăng 2 đồng ở chiều bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên 10/6 như sau: Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng euro (EUR), Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 29.591,86 - 31.151,9 VND/EUR, tăng 40,09 đồng ở chiều mua vào và tăng 42,2 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 29.941 - 31.273 VND/EUR, tăng lần lượt 115 đồng và 6 đồng.

Trái lại, ACB giảm tỷ giá EUR xuống 29.783 - 31.098 VND/EUR, tương ứng giảm 35 đồng ở chiều mua vào và 37 đồng ở chiều bán ra. MSB cũng điều chỉnh giảm tỷ giá EUR về 29.422 - 31.134 VND/EUR, giảm 14 đồng ở chiều mua vào và 20 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 100 điểm tăng 0,05%, cho thấy đồng USD duy trì xu hướng mạnh lên so với rổ tiền tệ chủ chốt.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8663; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7479. Trong khi đó, tỷ giá JPY/USD ở mức 160,5, giảm 0,02%, đồng nghĩa đồng yên Nhật phục hồi nhẹ sau giai đoạn suy yếu kéo dài. Đối với đồng nhân dân tệ, tỷ giá USD/CNY đứng ở 6,7753.

Giá dầu thô WTI tiếp tục tăng, hiện giao dịch quanh mức 91,9 USD/thùng. Đà tăng của dầu được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu sau khi Mỹ liên tiếp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong hai ngày qua, làm gia tăng nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Washington sẽ có các biện pháp quân sự rất mạnh đối với Iran, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời, đồng thời cáo buộc Tehran cố tình kéo dài tiến trình đàm phán. Về phía Iran, các quan chức nước này khẳng định sẽ kiên quyết đáp trả mọi sức ép và đe dọa từ bên ngoài.

Trong bối cảnh chiến sự Mỹ - Iran vẫn phức tạp, lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng tốc trong tháng 5. Theo số liệu vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,8% của tháng 4 và là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Kết quả này phù hợp với dự báo của thị trường. So với tháng 4, CPI tăng 0,5%, cũng đúng với kỳ vọng của giới phân tích.

Trong khi đó, CPI cơ bản - thước đo loại trừ các nhóm thực phẩm và năng lượng có biến động mạnh - tăng 0,2% so với tháng 4 và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

CPI cơ bản tháng 5 cao hơn kỳ vọng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 sẽ gia tăng đáng kể. Trong kịch bản này, đồng USD có thể được hỗ trợ và tăng giá trong ngắn hạn. Hiện thị trường đang định giá khoảng 70% khả năng (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản trước cuối năm.

Tại Canada, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 2,25%, đúng như dự báo của thị trường. Đây là cuộc họp thứ 5 liên tiếp BoC duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại.

Trước đó, trong cuộc họp tháng 4, BoC cũng giữ nguyên lãi suất nhưng phát đi thông điệp tương đối cứng rắn. Mặc dù tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu chậm lại, lạm phát vẫn dai dẳng hơn dự kiến và tăng trưởng tiền lương tiếp tục dao động trong khoảng 3 - 3,5%. Điều này cho thấy nền kinh tế Canada đang suy yếu, nhưng chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn các rủi ro lạm phát./.