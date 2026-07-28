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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

11:03 | 28/07/2026
(TBTCO) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII đã đề cử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội chữ thập Đỏ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: An Thư

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của Hội diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), đánh dấu bước chuyển trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại hội có sự tham dự của gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội chữ thập Đỏ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Ảnh: An Thư

Hành trình bền bỉ của lòng nhân ái

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, bà Đỗ Thị Thu Thảo - Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khẳng định: “Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Đó là hành trình của lòng nhân ái, của sự cống hiến bền bỉ và tinh thần phụng sự không ngừng nghỉ; là hành trình được viết nên bởi biết bao thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ và những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước.”

Bà Đỗ Thị Thu Thảo bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống 80 năm vẻ vang; dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự điều phối của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự đồng hành của bạn bè quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo; không ngừng đổi mới, phát triển chuyên nghiệp, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước và các nỗ lực nhân đạo của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhấn mạnh, nhân ái chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động; bởi mỗi hành động nhân ái hôm nay sẽ vun đắp niềm tin, lan tỏa yêu thương và tạo nên sức mạnh để đất nước phát triển bền vững. Do đó, Đại hội lần này mang trên mình trách nhiệm xác định những định hướng lớn, tạo nền tảng để sự nghiệp nhân đạo tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới.

“Tôi đề nghị các đại biểu Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và trí tuệ; tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội, tạo sự thống nhất cao, làm cơ sở để Đại hội thông qua Nghị quyết, quyết định những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và yêu cầu của sự nghiệp nhân đạo trong giai đoạn mới” - bà Đỗ Thị Thu Thảo nói.

Dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ XI

Nhiệm kỳ XI, công tác Hội và phong trào Chữ thập Đỏ Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và vị thế của Hội trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội chữ thập Đỏ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: An Thư

Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Các phong trào, cuộc vận động lớn như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” và Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và phòng ngừa, ứng phó thảm họa tiếp tục được triển khai hiệu quả. Toàn Hội đã vận động, tiếp nhận trên 6,6 triệu đơn vị máu, trợ giúp hơn 14,4 triệu lượt người thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe và hơn 2,6 triệu lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng.

Công tác đối ngoại nhân đạo tiếp tục được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã vận động trên 415 tỷ đồng viện trợ quốc tế, triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo quốc tế với tổng giá trị trên 813 tỷ đồng; đồng thời đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11, thông qua Tuyên bố Hà Nội, khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng như trong các hoạt động nhân đạo khu vực và toàn cầu./.

Theo TTXVN
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