Thời sự

Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các quy định của ILO, các điều ước quốc tế về lao động

Hà My

Hà My

[email protected]
17:34 | 25/07/2026
(TBTCO) - Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.
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Ngày 25/7/2026, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301.

Việt Nam tuân thủ nghiêm túc các quy định của ILO, các điều ước quốc tế về lao động
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức”.

Bà khẳng định: “Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên”.

Ngày 22/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

Hà My
Từ khóa:
lao động cưỡng bức Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức Người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)

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