Thời sự

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Hà My

Hà My

[email protected]
21:02 | 04/06/2026
(TBTCO) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho rằng, kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức.
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Chiều ngày 4/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời đề nghị của phóng viên về việc cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ ngày 2/6 đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, trên cơ sở kết luận rằng các nền kinh tế này chưa ban hành hoặc thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức và qua đó làm cản trở thương mại Hoa Kỳ.

Xét trên góc độ phân loại đối tượng, USTR đã xếp Việt Nam vào nhóm 54 nền kinh tế bị kết luận là “không ban hành và không thực thi hiệu quả” lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Đây là nhóm bị USTR đánh giá có mức độ thiếu hụt các biện pháp thực tế cao hơn đáng kể so với 6 nền kinh tế chỉ bị kết luận “không thực thi hiệu quả”, bao gồm Canada, Ecuador, Liên minh châu Âu, Indonesia, Mexico và Pakistan, vốn đã có lệnh cấm hoặc có cam kết trong Thỏa thuận Thương mại với Hoa Kỳ.

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng chia sẻ tại họp báo.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức”.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), các hiệp định thương mại tự do (FTA). Chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và được bảo đảm thực hiện trên thực tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: “Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia phê chuẩn công ước, điều ước quốc tế liên quan nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động và Việt Nam đã tham gia cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết cho phía Hoa Kỳ trong quá trình điều tra”.

Bà Phạm Thu Hằng thông tin, Việt Nam đã đang và sẽ tiếp tục trao đổi làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại trên cơ sở các cam kết thương mại song phương cũng như đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và doanh nghiệp.

Hà My
Từ khóa:
lao động cưỡng bức đại diện thương mại bộ ngoại giao Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

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