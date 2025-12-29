Công tác ngoại giao giúp Việt Nam vượt “gió ngược”, nâng cao vị thế đất nước

(TBTCO) - Chiều ngày 29/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ghi dấu nhiều thành tựu mang ý nghĩa lịch sử

Báo cáo tổng kết công tác ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, năm 2025, ngành ngoại giao đã triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, khó khăn hơn, nhưng công tác đối ngoại năm 2025 tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, với nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật. Lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ từ mức Đối tác chiến lược trở lên với toàn bộ 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ các nước G7, 18/21 thành viên G20.

Các quyết sách, định hướng chiến lược về nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các đối tác chủ chốt, củng cố quan hệ với các nước láng giềng, tăng cường quan hệ với các nước lớn, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, ứng phó kịp thời với các vấn đề mới nổi lên đã góp phần kiến tạo và giữ vững cục diện đối ngoại thuận lợi, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng Lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Ảnh: Nguyễn Hồng

Công tác ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao kinh tế với phương châm “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ” đã đem lại nhiều kết quả thực chất; đặc biệt đóng góp tích cực vào chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tranh thủ các động lực mới cho tăng trưởng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, FDI và ODA chất lượng cao.

Về bộ máy tinh gọn, năm 2024, Bộ Ngoại giao đã tích cực triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Thực hiện sáp nhập Ban Đối ngoại Trung ương và chuyển một phần chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội về Bộ Ngoại giao, số lượng đầu mối của Bộ đã giảm 42,5%.

Năm 2025, ngành Ngoại giao phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, với dấu ấn nổi bật. Việt Nam tham gia và đóng góp nhiều sáng kiến tại các diễn đàn quan trọng như WEF, BRICS mở rộng, Thượng đỉnh G20...; đăng cai và tổ chức thành công nhiều hội nghị đa phương cấp cao trong năm 2025 như Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai, Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì phát triển bền vững và các mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4, Đại lễ Phật đản Vesak (tháng 5/2025), Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội. Đồng thời, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò thành viên, vị trí tại nhiều cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc…

Bộ Ngoại giao xác định, năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra cho ngành những nhiệm vụ hết sức to lớn và vẻ vang. Phát huy truyền thống 80 năm của ngoại giao cách mạng Việt Nam, toàn ngành quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tạo động lực thực chất, khơi dậy sức sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng và nhân dân giao phó.

Theo đó, Bộ Ngoại giao sẽ triển khai ngay, cụ thể hóa đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đề ra; củng cố môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh có nhiều biến động; đóng góp vào tạo đột phá trong phát triển kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số và bền vững trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; đóng góp cho các vấn đề chung của thế giới và giải quyết các vấn đề chung của thế giới.

Trên các diễn đàn đa phương, giữ tiếng nói cân bằng, cầu nối, góp phần khôi phục, phát huy sức mạnh tổng thể của các lực lượng đối ngoại, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân…

Tập trung thực hiện hiệu quả 6 nội dung trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, trong năm 2025 nói riêng và giai đoạn 2021 - 2025 nói chung, thế giới trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, ngành ngoại giao đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đạt những kết quả đối ngoại quan trọng, giúp Việt Nam vượt qua những “cơn gió ngược” để đạt được những thành tựu quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khái quát những kết quả của ngành ngoại giao bằng 6 nhóm từ khóa với 24 chữ: Bộ máy tinh gọn; Thích ứng kịp thời; Sáng tạo hiệu quả; Hợp tác mở rộng; Vị thế nâng cao; Kiến tạo phát triển.

Về triển khai các phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao quán triệt phương châm theo 6 nhóm từ khóa: Tham mưu chính xác; Thích ứng linh hoạt; Xoay chuyển kịp thời; Chuyển đổi hiệu quả; Trách nhiệm cộng đồng; Ổn định phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng lúc, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao tập trung thực hiện hiệu quả 6 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, củng cố vững chắc vành đai an ninh - phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược cho các tình huống phức tạp, bất ngờ và những biến động của tình hình thế giới.

Hai là, tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, chủ chốt đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Đẩy mạnh quan hệ với các nước láng giềng, nước lớn, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống và các đối tác quan trọng khác.

Ba là, nâng tầm sứ mệnh quốc tế, đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển và giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới, góp phần xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Bốn là, tiếp tục mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để tăng trưởng nhanh, bền vững.

Năm là, phát huy sức mạnh mềm quốc gia, văn hóa dân tộc, lan tỏa hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sáu là, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác đối ngoại là nhiệm vụ hết sức khó khăn, vất vả nhưng cũng rất vẻ vang và đáng tự hào. Đồng thời mong muốn các cán bộ ngoại giao phải phát huy cao nhất tinh thần 24 chữ: Trung thành tận tụy; Tự tin sáng tạo; Bản lĩnh linh hoạt; Đàm phán thuyết phục; Hiệu quả hàng đầu; Tổ quốc trên hết.