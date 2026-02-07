Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng nay, 7/2, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, kết hợp với hình thức trực tuyến tới 31.097 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức Đảng trong Quân đội, Công an và doanh nghiệp, với hơn 1,93 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam và trên các nền tảng số.

Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trình bày chuyên đề "Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng".

Chuyên đề này gồm 4 nội dung lớn, gồm: Vai trò, ý nghĩa và thành công cơ bản của Đại hội XIV của Đảng; cách tiếp cận mới và những đổi mới trong xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng; những vấn đề cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; một số yêu cầu căn bản trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử

Về vai trò, ý nghĩa và thành công cơ bản của Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm những đồng chí được chọn lọc kỹ càng, đủ tài, đủ đức và đủ sức gánh vác trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định rõ đường lối, chủ trương, những quyết sách chiến lược của Đảng trong nhiệm kỳ 2026-2031 và định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2045, đánh dấu sự khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Một trong những điểm nổi bật của Đại hội XIV là tầm nhìn chiến lược dài hạn, vượt ra ngoài khuôn khổ một nhiệm kỳ.

Đại hội xác lập rõ các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những mục tiêu ấy không chỉ là những chỉ tiêu kinh tế thuần túy, mà là sự kết tinh của khát vọng phát triển dân tộc, là lời cam kết chính trị của Đảng trước Nhân dân và trước lịch sử.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày chuyên đề "Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng".

Điều quan trọng hơn là để hiện thực hóa các mục tiêu ấy, Đại hội không dừng ở mong muốn hay khẩu hiệu, mà đồng thời thiết kế hệ giải pháp đồng bộ: Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển; đột phá khoa học - công nghệ; phát triển kinh tế tư nhân; nâng tầm giáo dục và nguồn nhân lực; khơi dậy sức mạnh văn hóa - con người; mở rộng không gian đối ngoại và tự chủ chiến lược.

Thành công nổi bật của Đại hội là: Thành công về tư duy và nhận thức lý luận. Thành công về định hướng chiến lược và thiết kế chính sách. Thành công về khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển dân tộc.

Chuyển từ "nghị quyết định hướng" sang "nghị quyết hành động"

Lần đầu tiên, ngay trước và trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ta đã đề ra một loạt quyết sách chiến lược về những lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa to lớn đối với đất nước như: Hoàn thiện hệ thống luật pháp; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nền văn hóa; chăm sóc y tế, sức khỏe cho Nhân dân… Đó là cách tiếp cận mới về phương pháp lãnh đạo của Đảng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương - cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng đồng thời với quá trình hoạch định đường lối.

Vừa qua, Đảng ta đã ban hành 9 nghị quyết chiến lược, được triển khai thực hiện trước khi tổ chức Đại hội XIV của Đảng. Đây là thể hiện cách tiếp cận mới, tư duy mới và nhất là tư duy hành động, triển khai nghị quyết từ sớm để đạt hiệu quả thực hiện nghị quyết. Lần đầu tiên, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được gắn trực tiếp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội. Điều đó thể hiện tinh thần rất mới: Nói đi đôi với làm, mục tiêu gắn với giải pháp, giải pháp gắn với trách nhiệm, trách nhiệm gắn với thời hạn và nguồn lực. Qua đó, khắc phục hạn chế đã tồn tại từ rất lâu: Nghị quyết đúng nhưng triển khai chậm; chủ trương rõ nhưng cụ thể hóa kéo dài. Đây chính là bước chuyển quan trọng từ "tư duy chính sách" sang "tư duy quản trị và thực thi".

Các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 7/2. Ảnh: Đức Thanh

Đề cập đến một số yêu cầu căn bản trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ: "Nếu Văn kiện Đại hội XIV được ví như bản thiết kế chiến lược cho tương lai phát triển của đất nước thì tổ chức thực hiện chính là cầu nối từ tầm nhìn đến hiện thực. Thực tiễn nhiều nhiệm kỳ cho thấy một bài học rất sâu sắc: Nghị quyết có thể rất đúng, rất hay, nhưng nếu tổ chức thực hiện không quyết liệt, không đồng bộ, thì nghị quyết vẫn chỉ dừng lại trên giấy".

Vì vậy, yêu cầu rất lớn đặt ra hiện nay không chỉ là "hiểu đúng nghị quyết" mà phải biến nghị quyết thành hành động cụ thể, thành chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế, xã hội, thành niềm tin của toàn dân, toàn quân đối với Đảng, đối với chế độ, đối với tương lai phát triển của đất nước.

Trên tinh thần này, đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu lên một số yêu cầu và giải pháp căn bản.

Cụ thể, cần thống nhất cao về nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển. Trong đó, trước hết phải bắt đầu từ nhận thức bởi lẽ, mọi hành động đều bắt nguồn từ nhận thức; nhận thức không thống nhất, hành động sẽ phân tán. Do đó, việc học tập, quán triệt Nghị quyết không thể làm hình thức, chiếu lệ, mà phải làm rõ tinh thần cốt lõi, làm rõ điểm mới, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ.

Cần chuyển mạnh từ cách học "đọc - chép - nghe báo cáo" sang thảo luận vấn đề, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình, của tổ chức mình để xác định việc làm, lộ trình, giải pháp tổ chức thực hiện và các mục tiêu cụ thể.

Đồng thời, thể chế hóa nhanh, đầy đủ và đồng bộ; đây là khâu đột phá của tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải ưu tiên thể chế hóa các đột phá chiến lược.

Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm phương thức hành động chủ đạo. Triển khai Nghị quyết trong thời đại số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn phải gắn liền với tái cấu trúc toàn bộ phương thức quản trị quốc gia.

Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định của mọi quyết định. Cán bộ thời kỳ mới phải có tầm nhìn chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chỉ khi mỗi cán bộ thực sự là "hạt nhân hành động" Nghị quyết mới đi vào cuộc sống thực sự.