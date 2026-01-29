(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và giải pháp vào hoạt động quản lý tài chính - ngân sách; gắn triển khai Nghị quyết với Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030, hướng tới xây dựng Kho bạc hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết được gắn với công tác chính trị tư tưởng và nhiệm vụ chuyên môn, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động. Các tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, góp phần củng cố kỷ cương, kỷ luật và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong toàn hệ thống.

Kho bạc Nhà nước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV trong quản lý tài chính - ngân sách. Ảnh: Đức Thanh

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, KBNN tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, giải pháp vào thực tiễn quản lý tài chính - ngân sách; gắn việc thực hiện Nghị quyết với triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Đồng thời, toàn hệ thống hướng tới xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ; quản lý an toàn, chặt chẽ, minh bạch quỹ ngân sách nhà nước và ngân quỹ nhà nước.

KBNN tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm kết nối, liên thông với hệ thống dữ liệu của ngành tài chính và cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt chức năng tổng kế toán nhà nước, nâng cao hiệu quả huy động vốn cho ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, KBNN đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm. Chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công khai, minh bạch và góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, hiện đại, bền vững.

Phát huy tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, toàn hệ thống KBNN quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu quản lý tài chính - ngân sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.