Tuần từ 16 - 22/3: Một loạt ngân hàng trung ương sẽ quyết định lãi suất sau đợt tăng giá năng lượng

(TBTCO) - Các quyết định của các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong tuần tới khi các nhà đầu tư theo dõi phản ứng của các nhà hoạch định chính sách trước sự tăng vọt gần đây của giá dầu và khí đốt do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Ngân hàng Trung ương châu Âu, các Ngân hàng Trung ương: Nhật Bản, Canada, Úc và Anh nằm trong danh sách các ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định về lãi suất trong tuần từ 16 - 22/3.

Nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% vào thứ Tư.

Mỹ

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định chính sách vào thứ Tư và được dự đoán là sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% trong cuộc họp thứ hai liên tiếp.

Câu hỏi then chốt đối với các nhà đầu tư là Fed sẽ đưa ra những tín hiệu gì về triển vọng cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông và sự tăng vọt giá năng lượng, điều này có khả năng đẩy lạm phát lên cao hơn.

Các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và hiện chỉ tính đến khả năng giảm lãi suất một lần duy nhất vào cuối năm nay.

Các nhà kinh tế của HSBC dự đoán, Chủ tịch Fed Jerome Powellsẽ đưa ra một "đánh giá chi tiết", nhấn mạnh những rủi ro hai mặt của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với lạm phát và nền kinh tế.

“Chúng tôi không kỳ vọng tuyên bố này sẽ đưa ra tín hiệu rõ ràng về tác động đối với lãi suất chính sách. Thay vào đó, tuyên bố có thể cho thấy rằng xung đột sẽ làm tăng lạm phát nhưng cũng gây áp lực lên hoạt động kinh tế”, chuyên gia của HSBC cho biết.

Fed cũng sẽ công bố các dự báo cập nhật về nền kinh tế và dự báo "biểu đồ chấm" về lãi suất. HSBC dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến năm 2026.

Các dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần tới bao gồm sản lượng công nghiệp tháng 2 vào thứ Hai, giá sản phẩm tháng 2 vào thứ Tư, tiếp theo là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và dữ liệu doanh số bán nhà mới tháng 1 vào thứ Năm.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ đấu giá 13 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 20 năm vào thứ Ba và 19 tỷ USD trái phiếu TIP kỳ hạn 10 năm được bảo vệ khỏi lạm phát vào thứ Năm.

Canada

Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Tư, và nhiều người dự đoán rằng họ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%.

Là một nước xuất khẩu năng lượng, nền kinh tế Canada dự kiến​​sẽ phần nào được bảo vệ khỏi sự tăng vọt gần đây của giá năng lượng do chiến tranh Trung Đông gây ra, nhưng ngay cả như vậy, các nhà hoạch định chính sách vẫn sẽ thận trọng trước rủi ro lạm phát và có thể sẽ tránh giảm lãi suất một lần nữa trong thời gian này.

Ngân hàng trung ương sẽ cần phân tích kỹ lưỡng dữ liệu việc làm của Canada trong tháng 2, vốn yếu hơn nhiều so với dự kiến, cũng như dữ liệu lạm phát tháng 2 vào thứ Hai. Số liệu việc làm yếu kém của Canada trong tháng 2 có thể sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo tại ngân hàng trung ương nhưng sẽ không đủ để thuyết phục các nhà hoạch định chính sách cắt giảm lãi suất vào tuần tới, theo nhận định của Oxford Economics.

Dữ liệu doanh số bán lẻ của Canada cũng sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Mỹ Latinh

Ngân hàng trung ương Brazil sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Tư, theo đó dự kiến ​​sẽ hạ lãi suất chủ chốt từ mức hiện tại là 15,0%.

Nhiều nhà phân tích dự đoán lãi suất sẽ giảm 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, một số người cho rằng sự tăng vọt của giá năng lượng có thể dẫn đến việc giảm lãi suất ít hơn, khoảng 25 điểm cơ bản, do ngân hàng trung ương đang thận trọng.

Theo nhận định của Kimberley Sperrfechter, nhà kinh tế thị trường mới nổi tại Capital Economics, do Brazil là nước xuất khẩu năng lượng ròng, việc giá dầu toàn cầu tăng khó có thể ngăn cản ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất trong tháng này, như họ đã báo hiệu hồi tháng Giêng.

Khu vực đồng Euro

Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ là sự kiện quan trọng nhất trong khu vực vì cuộc chiến ở Trung Đông có khả năng khiến ngân hàng trung ương phải thay đổi lập trường chờ đợi và quan sát trước khi xung đột xảy ra.

“Cuộc họp này sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về cơ chế phản ứng của ECB và những điều kiện cần thiết để kích hoạt sự thay đổi lãi suất chính sách trong năm nay”, Niall Scanlon, nhà quản lý danh mục đầu tư trái phiếu tại Mediolanum International Funds Limited, cho biết trong một báo cáo.

"Điều này có thể sẽ thể hiện qua việc cảnh báo bằng lời nói hơn là một tín hiệu rõ ràng về việc sắp có động thái điều chỉnh lãi suất", ông nói.

Tuy nhiên, thị trường dự đoán ECB sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Dữ liệu của LSEG cho thấy thị trường tiền tệ đã định giá đầy đủ khả năng tăng lãi suất vào tháng 7.

Trong số các dữ liệu kinh tế dự kiến ​​công bố trong tuần tới, chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức cho tháng 3 sẽ được công bố vào thứ Ba. Dữ liệu lạm phát CPI cuối cùng của Ý cho tháng 2 cũng sẽ được công bố vào thứ Ba, trong khi chỉ số CPI hài hòa của khu vực đồng Euro cho tháng 2 dự kiến ​​được công bố vào thứ Tư.

Slovakia sẽ tổ chức đấu giá vào thứ Hai; Phần Lan vào thứ Ba; trong khi Đức sẽ chào bán trái phiếu Bund đáo hạn tháng 8 năm 2046 và tháng 8 năm 2056 vào thứ Tư. Tây Ban Nha sẽ tổ chức đấu giá vào thứ Năm, còn Pháp sẽ tổ chức hai đợt bán trái phiếu trong cùng một ngày, một dành cho trái phiếu danh nghĩa ngắn hạn và trung hạn và một dành cho trái phiếu liên kết với lạm phát.

Thị trường dự đoán ECB sẽ tăng lãi suất trong năm nay, có thể vào tháng 7. Ảnh TL

Vương quốc Anh

Việc giá năng lượng tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) lo ngại trước thông báo về lãi suất vào thứ Năm.

Với giá dầu và khí đốt tăng vọt, ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, đặc biệt khi lạm phát hàng năm đã ở mức cao, đạt 3,0% trong tháng Giêng và cao hơn nhiều so với mục tiêu 2,0% của Ngân hàng Trung ương Anh.

Trước cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, gây ra các cuộc tấn công trả đũa trên khắp khu vực Vịnh Ba Tư, nhiều nhà phân tích đã dự đoán rằng BoE có thể cắt giảm lãi suất trong tháng này để hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu khi lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm mạnh từ tháng Tư. Thị trường tiền tệ đã định giá khả năng này xảy ra là 83%. Giờ đây, điều đó dường như chỉ còn là ký ức xa vời, khi thị trường tiền tệ Anh định giá khả năng tăng lãi suất trong năm 2026, theo dữ liệu của LSEG.

Một số nhà phân tích vẫn dự đoán BoE có thể cắt giảm lãi suất trong những tháng tới do nền kinh tế Anh đang gặp nhiều khó khăn, với điều kiện là sự gián đoạn đối với thị trường năng lượng do chiến tranh Trung Đông gây ra không kéo dài quá lâu.

Dữ liệu của LSEG cho thấy, thị trường tiền tệ Anh dự báo khoảng 70% khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Dữ liệu về việc làm và tiền lương ở Anh sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp theo là số liệu tài chính khu vực công tháng Hai vào thứ Sáu.

Hôm thứ Ba, Vương quốc Anh sẽ bán trái phiếu chính phủ đáo hạn vào tháng 3 năm 2031.

Scandinavia

Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) sẽ công bố quyết định vào thứ Năm, dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 1,75%.

Trước đây, Nordea nhận thấy chính sách tiền tệ rõ ràng nghiêng về hướng cắt giảm lãi suất, nhưng do những diễn biến ở Trung Đông, hiện tại họ cho rằng việc cắt giảm lãi suất là không thể. Nhà phân tích Torbjorn Isaksson của Nordea cho biết trong một báo cáo rằng, tín hiệu quan trọng sẽ là sự sẵn sàng cao độ của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) trong việc thắt chặt chính sách nếu lạm phát tăng nhanh.

“Chúng tôi dự kiến ​​lãi suất chính sách sẽ được giữ nguyên ở mức 1,75% và lộ trình lãi suất sẽ không thay đổi so với báo cáo tháng 12, điều này ngụ ý rằng lãi suất chính sách sẽ không thay đổi trong phần lớn năm 2026”.

Đan Mạch và Na Uy sẽ tổ chức đấu giá vào thứ Tư, trong khi Thụy Điển sẽ chào bán trái phiếu liên kết với lạm phát vào thứ Năm.

Thụy Sĩ

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0% trong quyết định vào thứ Năm, đặc biệt là trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông.

Các nhà kinh tế của HSBC cho biết, giá dầu tăng cao sẽ làm giảm nguy cơ giảm phát, ít nhất là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng ngân hàng trung ương có thể phát tín hiệu về việc sẵn sàng can thiệp nhiều hơn vào thị trường ngoại hối để giải quyết vấn đề đồng franc Thụy Sĩ mạnh lên.

Nhật Bản

Ngân hàng Nhật Bản dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,75% tại cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Năm, khi họ theo dõi tác động của xung đột Trung Đông đến chi phí năng lượng và chuỗi cung ứng.

Giá năng lượng tăng vọt do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đang gây gánh nặng lớn cho Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu điện năng. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết, ngân hàng trung ương sẽ theo dõi sát sao tình hình và tiếp tục tăng lãi suất khi cần thiết.

Số liệu thương mại tháng Hai sẽ được công bố vào thứ Tư và có khả năng cho thấy sự chậm lại sau mức tăng trưởng hai chữ số của tháng Giêng.

Nhóm chuyên gia kinh tế của DBS cho biết, căng thẳng ở Trung Đông đặt ra thách thức đối với cán cân thương mại của Nhật Bản, do nước này phụ thuộc đáng kể vào khu vực này về dầu thô. Điều đó có thể giải thích sự suy yếu của đồng Yên trong hai tuần qua, trái ngược với vai trò truyền thống của nó như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn.

Thị trường sẽ theo dõi sát sao đồng Yên sau khi đồng tiền này suy yếu xuống mức thấp nhất so với đô la kể từ tháng 7 năm 2024, tiến sát mốc 160, được xem là ngưỡng có thể can thiệp thị trường.

Các nhà giao dịch trái phiếu sẽ xem xét việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) mua trực tiếp bốn loại trái phiếu chính phủ Nhật Bản vào thứ Hai. Điều đó bao gồm các trái phiếu chính phủ có kỳ hạn hơn 1 năm và đến 3 năm, kỳ hạn hơn 5 năm và đến 10 năm, và kỳ hạn hơn 25 năm.

Vào thứ Ba, Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến ​​sẽ đấu giá khoảng 800 tỷ Yên trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 20 năm. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm được phát hành vào tháng 3 sẽ là đợt phát hành lại của đợt phát hành tháng 1 năm 2026. Các nhà đầu tư có thể sẽ thận trọng đối với cuộc đấu giá này, diễn ra một ngày trước khi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) bắt đầu.

"Phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm, vốn nhạy cảm hơn với phần bù rủi ro lạm phát, sẽ được theo dõi sát sao như một thước đo nhu cầu của nhà đầu tư trong lĩnh vực trái phiếu siêu dài hạn", bộ phận nghiên cứu FICC của Barclays cho biết.

Trung Quốc

Một loạt các chỉ số quan trọng sẽ được công bố vào thứ Hai, cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã hoạt động như thế nào trong giai đoạn đầu năm.

Các chỉ số sẽ được công bố vào thứ Hai bao gồm doanh số bán lẻ, đầu tư tài sản cố định và sản lượng công nghiệp, cũng như dữ liệu về giá nhà.

Vào thứ Sáu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có khả năng sẽ thông báo rằng lãi suất cho vay chủ chốt gắn liền với hầu hết các khoản vay doanh nghiệp và hộ gia đình vẫn không thay đổi.

Nhóm chuyên gia kinh tế của DBS dự báo lãi suất cho vay ưu đãi kỳ hạn 1 năm sẽ duy trì ở mức 3,00%, khi các nhà hoạch định chính sách xem xét dữ liệu tháng 1-2 để đánh giá tác động của các biện pháp nới lỏng trước đó.

Úc

Vào thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất tiền mặt chính thức trong bối cảnh lo ngại lạm phát đang quá cao và có khả năng tăng vọt hơn nữa do giá năng lượng tăng.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã phát tín hiệu về những lo ngại ngày càng tăng của họ trong tuần qua và nhiều nhà kinh tế đã điều chỉnh dự báo về việc tăng lãi suất lên tháng 3 thay vì tháng 5. Nếu lãi suất được tăng, điều đó sẽ diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng dự trữ nhiên liệu của Úc đang ở mức thấp nghiêm trọng, dẫn đến giá cả tăng trên diện rộng.

Dự kiến, thông điệp của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong tháng này sẽ chỉ ra khả năng tăng lãi suất thêm nữa, khi một số nhà kinh tế dự báo lạm phát tổng thể sẽ sớm tiến gần mức 5,0% so với cùng kỳ năm trước, gấp đôi tỷ lệ mục tiêu mà ngân hàng trung ương đặt ra.