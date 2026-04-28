Tài chính quốc tế

Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, nâng dự báo lạm phát do lo ngại cuộc chiến Trung Đông

Hoàng Lê

14:39 | 28/04/2026
(TBTCO) - Quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được xem là động thái cứng rắn và đã góp phần làm tăng giá trị đồng Yên so với đồng Đô la, theo nhận định của các chiến lược gia. BoJ đã giữ nguyên lãi suất chuẩn, với kết quả bỏ phiếu chia rẽ làm tăng khả năng tăng lãi suất vào tháng 6 và đẩy đồng Yên tăng giá.
aa
Các chiến lược gia cho rằng, chính sách “giữ vững lập trường” của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) làm tăng giá trị đồng Yên. Ảnh TL

Ngày 28/4, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,75% vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày.

Quyết định giữ nguyên lãi suất được thông qua với tỷ lệ 6 - 3. Các thành viên phản đối đề xuất nâng lãi suất chính sách lên 1%, cho rằng căng thẳng ở Trung Đông đã đẩy rủi ro giá cả theo hướng tăng.

Sau thông báo, đồng Yên mạnh lên, thoáng chốc vượt qua mốc 159 Yên/Đô la và càng xa rời mức mà chính phủ đã phải can thiệp để hỗ trợ hai năm trước.

Sự chia rẽ trong hội đồng quản trị “củng cố triển vọng về đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 6”, theo nhận định của Homin Lee, chiến lược gia tại Lombard Odier Singapore.

Sau quyết định đó, các nhà giao dịch nhận thấy có 74% khả năng tăng lãi suất khi BoJ thiết lập chính sách tiếp theo vào ngày 16 tháng 6, theo định giá trên thị trường hoán đổi qua đêm. Điều này cũng được các chuyên gia theo dõi BoJ dự đoán, với 57% dự báo sẽ có động thái tăng lãi suất vào thời điểm đó.

BoJ cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho năm tài chính 2026 từ mức 1% xuống còn 0,5%, nâng mạnh dự báo lạm phát lõi từ mức 1,9% lên 2,8%. BoJ đã đặt mục tiêu lạm phát chung ở mức 2%.

Ngân hàng này cảnh báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản có khả năng sẽ chậm lại do giá dầu thô tăng cao vì cuộc khủng hoảng ở Trung Đông dự kiến ​​sẽ làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp và thu nhập thực tế của các hộ gia đình “thông qua các yếu tố như sự suy giảm trong điều khoản thương mại”.

“Cần phải đặc biệt chú ý đến tác động của diễn biến tình hình Trung Đông trong tương lai đối với thị trường tài chính và ngoại hối, cũng như đối với hoạt động kinh tế và giá cả của Nhật Bản”, BoJ cho biết trong tuyên bố chung.

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao những tín hiệu khi Thống đốc BoJ Kazuo Ueda thông báo cho các phóng viên lúc 3:30 chiều tại Tokyo. Vào tháng 4 năm 2024, sau quyết định giữ nguyên lãi suất, những bình luận của thống đốc về đồng Yên đã bị coi là mang tính ôn hòa, gây ra sự sụt giảm mạnh của đồng tiền này và cuối cùng dẫn đến sự can thiệp vài ngày sau đó.

Nhật Bản đã tránh được một cuộc suy thoái kỹ thuật quý cuối năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này ở mức 0,3% so với quý trước (đã điều chỉnh) và 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lạm phát tại Nhật Bản đã tăng tốc lần đầu tiên sau 5 tháng, đạt 1,8% trong tháng 3 do cuộc chiến tranh tại Iran làm dấy lên lo ngại về giá năng lượng. Nhật Bản đã bãi bỏ thuế đối với xăng dầu và áp dụng trợ cấp để cố gắng giảm thiểu tác động của giá dầu tăng cao.

Lạm phát chung ở mức 1,5%, so với 1,3% trong tháng Hai, duy trì ở mức thấp hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong tháng thứ hai liên tiếp.

Tỷ lệ lạm phát “cơ bản”, loại trừ giá thực phẩm tươi sống và năng lượng, đã giảm xuống 2,4% từ mức 2,5% của tháng Hai, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024.

“Việc giá dầu thô tăng dự kiến ​​sẽ đẩy giá cả hàng hóa, chủ yếu là năng lượng và các mặt hàng khác, tăng lên, trong bối cảnh các động thái chuyển gánh nặng tăng lương sang giá bán vẫn tiếp diễn”, BoJ cho biết.

Quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được đưa ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ đang tăng lên. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm chuẩn đã đạt mức 2,496% vào ngày 13/4 - mức cao nhất kể từ năm 1997.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm không thay đổi ở mức 2,468% sau quyết định này, trong khi chỉ số Nikkei tăng nhẹ. Chỉ số chứng khoán giảm hơn 1%.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên giữ nguyên lãi suất trong tuần này, dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ làm theo khi đánh giá hậu quả của cuộc chiến ở Trung Đông. Lãi suất của BoJ là thấp nhất trong số các nền kinh tế lớn, tạo ra khoảng cách lợi suất góp phần làm đồng Yên suy yếu tương đối.

Hầu hết các chuyên gia theo dõi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đều cho rằng, tháng 6 là thời điểm khả năng sẽ có đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Hoàng Lê
Theo Bloomberg, CNBC
Từ khóa:
ngân hàng trung ương nhật bản boj BoJ điều chỉnh lãi suất đồng yên lạm phát nhật bản trung đông lãi suất

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

Thị trường tiền tệ tuần 20 - 24/4: Lãi suất liên ngân hàng vượt 6%, hạ nhiệt sau bơm ròng gần 90.000 tỷ đồng

VDB hành trình 20 năm khẳng định vai trò định chế tài chính của Nhà nước trong phát triển kinh tế

Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

Hải quan khu vực XIV tăng kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ nối lại tại Pakistan vào tuần tới

(TBTCO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ sẽ đến Pakistan vào tối thứ Hai, quốc gia đang làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán. Eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa vào Chủ nhật, sau khi Iran tuyên bố các bên còn lâu mới đạt được thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt chiến tranh.
Cuộc họp IMF - WB cho thấy những hạn chế trong việc giảm thiểu các cú sốc

(TBTCO) - Trong tuần qua các nhà lãnh đạo tài chính toàn cầu, bị cuốn vào vòng xoáy của tin tức chiến tranh Trung Đông, đã phải đối mặt với sự bất lực của họ trong việc giảm thiểu thiệt hại kinh tế từ những cú sốc địa chính trị ngày càng thường xuyên.
Canada thành lập mạng lưới phòng thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam nổi lên là đối tác trọng tâm

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
Tổng thống Trump đe dọa sa thải nếu ông Powell không từ chức Chủ tịch Fed

(TBTCO) - Mặc dù nhiệm kỳ chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) của ông Jerome H. Powell chính thức kết thúc vào ngày 15/5, ông vẫn có thể tiếp tục giữ chức thống đốc cho đến năm 2028 và cho biết, ông sẽ không rời nhiệm sở cho đến khi cuộc điều tra hình sự kết thúc.
Nhật Bản cam kết 10 tỷ USD giúp các nước đối phó với giá dầu tăng cao

(TBTCO) - Nhật Bản cho biết sẽ cung cấp khoảng 10 tỷ USD hỗ trợ tài chính để giúp các quốc gia Đông Nam Á đối phó với giá dầu tăng vọt, đe dọa sản lượng các sản phẩm dầu mỏ trong khu vực.
UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
Giá vàng giảm, đô la tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang

(TBTCO) - Giá vàng giảm nhẹ vào ngày 13/4 do lo ngại cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng, bắt nguồn từ việc đàm phán Mỹ - Iran thất bại đã đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed vì sao lại trở nên khó khăn?

(TBTCO) - Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy, các quan chức Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất khi cuộc chiến tranh Iran làm đảo lộn triển vọng.
