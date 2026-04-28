Nhật Bản giữ nguyên lãi suất, nâng dự báo lạm phát do lo ngại cuộc chiến Trung Đông

Các chiến lược gia cho rằng, chính sách “giữ vững lập trường” của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) làm tăng giá trị đồng Yên. Ảnh TL

Ngày 28/4, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,75% vào cuối cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày.

Quyết định giữ nguyên lãi suất được thông qua với tỷ lệ 6 - 3. Các thành viên phản đối đề xuất nâng lãi suất chính sách lên 1%, cho rằng căng thẳng ở Trung Đông đã đẩy rủi ro giá cả theo hướng tăng.

Sau thông báo, đồng Yên mạnh lên, thoáng chốc vượt qua mốc 159 Yên/Đô la và càng xa rời mức mà chính phủ đã phải can thiệp để hỗ trợ hai năm trước.

Sự chia rẽ trong hội đồng quản trị “củng cố triển vọng về đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 6”, theo nhận định của Homin Lee, chiến lược gia tại Lombard Odier Singapore.

Sau quyết định đó, các nhà giao dịch nhận thấy có 74% khả năng tăng lãi suất khi BoJ thiết lập chính sách tiếp theo vào ngày 16 tháng 6, theo định giá trên thị trường hoán đổi qua đêm. Điều này cũng được các chuyên gia theo dõi BoJ dự đoán, với 57% dự báo sẽ có động thái tăng lãi suất vào thời điểm đó.

BoJ cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho năm tài chính 2026 từ mức 1% xuống còn 0,5%, nâng mạnh dự báo lạm phát lõi từ mức 1,9% lên 2,8%. BoJ đã đặt mục tiêu lạm phát chung ở mức 2%.

Ngân hàng này cảnh báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản có khả năng sẽ chậm lại do giá dầu thô tăng cao vì cuộc khủng hoảng ở Trung Đông dự kiến ​​sẽ làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp và thu nhập thực tế của các hộ gia đình “thông qua các yếu tố như sự suy giảm trong điều khoản thương mại”.

“Cần phải đặc biệt chú ý đến tác động của diễn biến tình hình Trung Đông trong tương lai đối với thị trường tài chính và ngoại hối, cũng như đối với hoạt động kinh tế và giá cả của Nhật Bản”, BoJ cho biết trong tuyên bố chung.

Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao những tín hiệu khi Thống đốc BoJ Kazuo Ueda thông báo cho các phóng viên lúc 3:30 chiều tại Tokyo. Vào tháng 4 năm 2024, sau quyết định giữ nguyên lãi suất, những bình luận của thống đốc về đồng Yên đã bị coi là mang tính ôn hòa, gây ra sự sụt giảm mạnh của đồng tiền này và cuối cùng dẫn đến sự can thiệp vài ngày sau đó.

Nhật Bản đã tránh được một cuộc suy thoái kỹ thuật quý cuối năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này ở mức 0,3% so với quý trước (đã điều chỉnh) và 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lạm phát tại Nhật Bản đã tăng tốc lần đầu tiên sau 5 tháng, đạt 1,8% trong tháng 3 do cuộc chiến tranh tại Iran làm dấy lên lo ngại về giá năng lượng. Nhật Bản đã bãi bỏ thuế đối với xăng dầu và áp dụng trợ cấp để cố gắng giảm thiểu tác động của giá dầu tăng cao.

Lạm phát chung ở mức 1,5%, so với 1,3% trong tháng Hai, duy trì ở mức thấp hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong tháng thứ hai liên tiếp.

Tỷ lệ lạm phát “cơ bản”, loại trừ giá thực phẩm tươi sống và năng lượng, đã giảm xuống 2,4% từ mức 2,5% của tháng Hai, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024.

“Việc giá dầu thô tăng dự kiến ​​sẽ đẩy giá cả hàng hóa, chủ yếu là năng lượng và các mặt hàng khác, tăng lên, trong bối cảnh các động thái chuyển gánh nặng tăng lương sang giá bán vẫn tiếp diễn”, BoJ cho biết.

Quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được đưa ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ đang tăng lên. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm chuẩn đã đạt mức 2,496% vào ngày 13/4 - mức cao nhất kể từ năm 1997.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm không thay đổi ở mức 2,468% sau quyết định này, trong khi chỉ số Nikkei tăng nhẹ. Chỉ số chứng khoán giảm hơn 1%.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên giữ nguyên lãi suất trong tuần này, dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ làm theo khi đánh giá hậu quả của cuộc chiến ở Trung Đông. Lãi suất của BoJ là thấp nhất trong số các nền kinh tế lớn, tạo ra khoảng cách lợi suất góp phần làm đồng Yên suy yếu tương đối.

Hầu hết các chuyên gia theo dõi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đều cho rằng, tháng 6 là thời điểm khả năng sẽ có đợt tăng lãi suất tiếp theo.