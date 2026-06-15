Chứng khoán

Khối ngoại quay đầu mua ròng hơn 4.200 tỷ đồng, "nóng" thỏa thuận cổ phiếu VIC

Tùng Linh

Tùng Linh

17:48 | 15/06/2026
(TBTCO) - Khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên ba sàn sau nhiều phiên bán ròng liên tiếp. Động lực chính đến từ loạt giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIC với tổng giá trị gần 4.700 tỷ đồng được thực hiện thỏa thuận trong ít phút cuối phiên.
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Sau chuỗi phiên bán ròng kéo dài, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại trạng thái mua ròng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay với giá trị hơn 4.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tuy nhiên, phần lớn giá trị mua ròng đến từ các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.

Theo dữ liệu giao dịch, cổ phiếu VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị lên tới 4.485,7 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. Điểm đáng chú ý là đã xuất hiện giao dịch đột biến vào cuối phiên và đều thông qua phương thức thỏa thuận. Cụ thể, sau 14h45, có 9 lệnh thỏa thuận cổ phiếu VIC được thực hiện tại mức giá tham chiếu 195.500 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt khoảng 24,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị lũy kế khoảng 4.692 tỷ đồng.

Cùng với 200 tỷ đồng bán ròng thông qua giao dịch khớp lệnh, khối ngoại đã giải ngân ròng 4.485 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu VIC. Chính thương vụ này đã làm thay đổi hoàn toàn cán cân giao dịch tại VIC nói riêng và dòng tiền khối ngoại nói chung trong phiên. Tuy nhiên, cổ phiếu VIC vẫn giảm 1,48%, xuống còn 192.600 đồng/cổ phiếu khi kết phiên.

Nếu loại trừ giao dịch VIC, hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài vẫn khá thận trọng. Ở chiều mua ròng, HPG đứng thứ hai với 166,7 tỷ đồng, tiếp theo là MWG (138,4 tỷ đồng), GMD (117,4 tỷ đồng) và VJC (94 tỷ đồng). Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu trong nhóm này đều tăng giá mạnh từ 2-5%, phản ánh lực cầu cải thiện ở nhóm vốn hóa lớn.

Khối ngoại quay đầu mua ròng hơn 4.200 tỷ đồng,
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 11/5 - Nguồn: Dstock.

Diễn biến phiên giao dịch hôm nay chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi giao dịch thỏa thuận đặc biệt tại VIC, chưa phản ánh sự đảo chiều rõ rệt của dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Áp lực bán ròng tập trung tại cổ phiếu Vinhomes (VHM) với giá trị gần 191 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm Vingroup khi giảm 1,87%. Các mã ngân hàng như VPB, VCB, MBB và HDB tiếp tục nằm trong danh sách bị bán ròng, dù quy mô không quá lớn so với các phiên trước.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vic vingroup

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