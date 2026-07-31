Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Theo thông tin công bố của Cục Thuế (Bộ Tài chính) về người nộp thuế có thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh, ngày 29/7/2026, Thuế tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 49016/TB-GLA-KĐT về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm - Chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt.

Lý do là Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt có số tiền nợ thuế tính đến ngày 29/7/2026 là hơn 440,7 tỷ đồng.

Trước đó, cũng theo thông tin công bố của Cục Thuế (Bộ Tài chính), vào ngày 27/5/2026, Thuế tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành Thông báo số 44333/TB-GLA-KĐT về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Phương Thành - Giám đốc Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt.

Lý do vì doanh nghiệp này có số tiền nợ thuế tính đến ngày 30/4/2026 là hơn 431,6 tỷ đồng.

Ngoài nợ thuế, theo danh sách đơn vị sử dụng lao động chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 6 tháng trở lên (tính đến hết tháng 6/2026) được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai công bố vào ngày 13/7/2026, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt cũng chậm đóng các khoản bảo hiểm này.

Cụ thể, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt nợ 27 tháng (kể từ tháng 3/2024) với số tiền hơn 44,7 tỷ đồng của 663 lao động.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt cũng nợ 6 tháng (kể từ tháng 12/2025) đối với 1 lao động nước ngoài, số tiền hơn 26,9 triệu đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt được thành lập vào ngày 31/5/2017, địa chỉ trụ sở chính tại Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Tại thời điểm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào ngày 18/8/2025, ông Trương Phương Thành là người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Về vốn điều lệ, vào ngày 10/5/2023, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt tăng vốn điều lệ từ 18.500 tỷ đồng lên 26.220 tỷ đồng./.