Thuế - Hải quan

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Hà Phương

Hà Phương

14:42 | 03/07/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
aa

Theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm:

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế đủ căn cứ để xác định và đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định, sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cá nhân là người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Về thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định: Cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan quản lý thuế đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh có thẩm quyền thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi cơ quan quản lý thuế, thì cơ quan quản lý mới có thẩm quyền thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế.
Hà Phương
Từ khóa:
tạm hoãn xuất cảnh nợ thuế Nghị định số 252/2026/NĐ-CP luật quản lý thuế

Bài liên quan

Tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế

Tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong tuân thủ pháp luật thuế

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Dành cho bạn

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông cuối tháng 2

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông cuối tháng 2

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 6 tháng đầu năm 2026

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm

Bước chuyển mới trong điều hành kịch bản tăng trưởng

Bước chuyển mới trong điều hành kịch bản tăng trưởng

Dòng chảy ngân sách nhà nước được duy trì thông suốt

Dòng chảy ngân sách nhà nước được duy trì thông suốt

Mở rộng giảm trừ, miễn thuế giúp tăng thu nhập cho người dân

Mở rộng giảm trừ, miễn thuế giúp tăng thu nhập cho người dân

Đọc thêm

Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý thuế tăng 11% so với cùng kỳ

Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý thuế tăng 11% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách nhà nước do Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý đạt 321.513 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ thực hiện.
22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất của cá nhân... Đây là những quy định nổi bật tại Nghị định số 253/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.
Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

(TBTCO) - Rạng sáng ngày 2/7/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển TP. Hồ Chí Minh.
Đã có thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang phục của công chức thuế

Đã có thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang phục của công chức thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2026/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức thuế.
Làm sạch mã số thuế: Minh bạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Làm sạch mã số thuế: Minh bạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Cục Thuế vừa có thư ngỏ đề nghị chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh... hưởng ứng Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.
Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

(TBTCO) - Không còn đơn thuần là nghĩa vụ với ngân sách, dữ liệu thuế đang dần trở thành "thước đo" về mức độ tuân thủ và năng lực quản trị của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, kịp thời không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần bảo vệ uy tín và quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.
Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Bên cạnh việc đưa ra quy định cho 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân còn quy định cụ thể 10 khoản thu nhập chịu thuế.
Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, ông Âu Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại diện cấp cao Tập đoàn FedEx do bà Bianca Wang - Phó Chủ tịch khu vực làm Trưởng đoàn nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hải quan số và quản lý thương mại điện tử.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Bộ Công thương: Tiêu thụ xăng E10 ổn định, môi trường cải thiện

Bộ Công thương: Tiêu thụ xăng E10 ổn định, môi trường cải thiện

Bảo Việt đứng đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance công bố

Bảo Việt đứng đầu Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026 do Brand Finance công bố

Doanh nghiệp đồng tình bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp đồng tình bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger, giá từ 707 triệu đồng

Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger, giá từ 707 triệu đồng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng