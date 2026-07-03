Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger, giá từ 707 triệu đồng

Theo Ford Việt Nam, điểm đáng chú ý trong lần nâng cấp này là toàn bộ các phiên bản Ranger đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Động cơ diesel 2.0L turbo cũng được cải tiến với xích cam có độ bền cao và hệ thống phun nhiên liệu Bosch thế hệ mới, giúp tối ưu khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí bảo dưỡng.

Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger.

Dải sản phẩm Ranger mới gồm các phiên bản XLS 2.0L 4x2, XLS 2.0L 4x4, Wildtrak 2.0L 4x4, Wildtrak 3.0L V6 và Ranger Raptor 3.0L EcoBoost, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ phục vụ công việc, vận tải đến sử dụng gia đình và các hành trình khám phá.

Trên phiên bản Ranger XLS, Ford nâng cấp màn hình giải trí SYNC 4A lên 12 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập có cửa gió cho hàng ghế sau, cùng nhiều tiện ích như gương gập điện, đèn hậu led, cổng sạc USB cho hàng ghế sau và khay để cốc tích hợp.

Đối với Ranger Wildtrak, mẫu xe tiếp tục được định vị là dòng bán tải đa dụng với khả năng cân bằng giữa nhu cầu công việc và sử dụng hằng ngày. Phiên bản Wildtrak 2.0L được trang bị hệ dẫn động bốn bánh, khóa vi sai cầu sau, hệ thống quản lý địa hình cùng gói công nghệ hỗ trợ lái Ford Co-Pilot 360 với nhiều tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo điểm mù.

Trong khi đó, Wildtrak 3.0L V6 diesel hướng đến nhóm khách hàng cần khả năng kéo tải và vận hành mạnh mẽ hơn, với công suất 250 PS và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Phiên bản cao cấp Ranger Raptor 3.0L EcoBoost tiếp tục nổi bật với động cơ xăng V6 hiệu năng cao, hệ thống treo Fox Sport 2.5 inch và nhiều trang bị hướng đến trải nghiệm lái địa hình.

Cùng với việc nâng cấp sản phẩm, Ford Việt Nam cũng công bố chính sách bảo hành mới 5 năm hoặc 150.000 km áp dụng cho toàn bộ Ranger và Everest. Hãng đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ với ứng dụng Ford App, dịch vụ bảo dưỡng lưu động, nhận và giao xe tận nơi, cứu hộ 24/7 và xe thay thế, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.